Анонс на 30 июля

Состоится пресс-конференция на тему: «Новации коммуналки: повышение тарифов и отмена ЖЭКов до 2015 года». Участники: народный депутат, оппозиционный министр по вопросам региональной политики и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Бондаренко, зам. председателя КГГА Александр Мазурчак и эксперт по вопросам ЖКХ Татьяна Бойко.

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Состоится пресс-конференция на тему: «МВФ и Украина: перспективы дальнейшего сотрудничества». Участники: член Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины, экономист Виктор Лисицкий, директор Бюро экономических и социальных исследований Валерий Гладкий, директор по научной работе Института экономических исследований и политических консультаций Вероника Мовчан.

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Состоится брифинг первого заместителя министра экономики Украины Анатолия Максюты относительно инвестиционного климата в Украине. Будет идти речь о приоритетах Минэкономики по улучшению инвестиционного климата Украины в текущем году, привлечении инвестиций, результатах сотрудничества Украины с международными финансовыми организациями за первое полугодие текущего года и перспективах развития современной конкурентоспособной экономики Украины.

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Состоится пресс-конференция Председателя Национального агентства экологических инвестиций Украины Сергея Орленко и заместителя Председателя Ивана Варги по вопросам текущей деятельности Агентства. В частности будут освещены вопросы относительно: реализация проектов общего внедрения (ПСВ) и за схемой зеленых инвестиций (СЗИ); - поступления второго траншу средств в рамках продажи Правительства Японии Единиц Установленного Количества; - вынесение Гаагским судом решения в интересах Национального агентства экологических инвестиций по делу иска компании Naftrack Ltd.