ООН напоминает об обеспечении ядерной безопасности

Организация Объединенных Наций обращает внимание мировой общественности на обеспечение ядерной безопасности при проведении крупных общественных мероприятий.

Как сообщает Центр новостей ООН, Генеральный секретарь ООН Пан Ги МУН направил на рассмотрение участников предстоящей 65-й сессии Генеральной Ассамблеи «О мерах по недопущению приобретения террористами оружия массового уничтожения».

В нем среди прочего сообщается об усилиях Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по обеспечению ядерной безопасности во время крупных мероприятий, в том числе Чемпионата Европы по футболу 2012 года в Украине и Польше.

В докладе напоминается, что в вербальной ноте от 19 февраля 2010 года всем государствам – членам ООН было предложено проинформировать о мерах по недопущению приобретения террористами оружия массового уничтожения, а также изложить свои соображения по данному вопросу. На 23 июня 2010 года ответы были получены от Австралии, Венгрии, Грузии, Марокко, Мексики, Нидерландов, Норвегии, Таиланда, Туркменистана, Украины и Финляндии. Кроме того, были получены ответы от 14 международных организаций.

При этом, отмечают в ООН, в докладе «О мерах по недопущению приобретения террористами оружия массового уничтожения» текст ответа правительства Украины не обнародован поскольку, «он превышает установленное количество страниц».