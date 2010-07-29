СБУ изъяла из оборота рекордную для Европы партию кокаина
Cтоимостью 180 млн. долларов
Служба безопасности Украины изъяла из незаконного оборота рекордную для Европы партию кокаина стоимостью 180 млн. долларов.
Об этом сообщила сегодня журналистам начальник пресс-центра СБУ Марина ОСТАПЕНКО.
«В результате мероприятий, направленных на пресечение деятельности транснациональных организованных преступных группировок, которые специализируются на контрабанде кокаина из стран Латинской Америки в Европу, ликвидирован канал контрабандного перемещения тяжелого наркотика в Украину с использованием морского транспорта», - сказала М.ОСТАПЕНКО.
Она сообщила, что в середине июля в порт Одессы из Венесуэлы прибыли два контейнера с бывшими в употреблении индукционными плавильными печами. В результате тщательного досмотра бетонных конструкций сотрудниками СБУ, таможни, пограничной службы в специально оборудованных тайниках было выявлено 1192,95 кг кокаина. По словам М.ОСТАПЕНКО, эти наркотики были расфасованы в 1200 брикетов – всего 12 млн. доз.
Ориентировочная стоимость наркотического средства составляет почти 180 млн. долларов.
По словам М.ОСТАПЕНКО, грузополучателем на территории Украины была коммерческая структура из Ивано-Франковской области. Указанная фирма была недавно аккредитована в таможенных органах и это была ее первая внешнеэкономическая операция, что «усиливало подозрение работников правоохранительных органов о создании СПД специально для осуществления контрабандной сделки».
Результатом спецоперации, которая проходила на территории Одесской, Ивано-Франковской и Львовской областей, СБУ во взаимодействии с другими правоохранительными органами было задержано пять человек, которые подозреваются в совершении этого преступления. В частности, это граждане России, Германии, Болгарии и двое граждан Украины.
М.ОСТАПЕНКО также сообщила, что следственным отделом управления СБУ в Одесской области по факту контрабанды кокаина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 305 Уголовного кодекса Украины.
«На протяжении последнего месяца Службой безопасности во взаимодействии с другими уполномоченными органами разоблачен уже третий случай контрабандного перемещения кокаина из стран Латинской Америки в Украину с использованием морского транспорта. Из незаконного оборота изъято свыше 1900 кг отмеченного наркотика», - отметила М.ОСТАПЕНКО.