Курс НБУ на 30.07.10

Официальный курс НБУ на 30.07.10100 USD – 789.3200 (29 июля – 789.3200) 100 EUR – 1031.5623 (29 июля – 1025.4845) 10 RUR – 2.6121 (29 июля – 2.6131)Учетные курсы банковских металлов на 30.07.10 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото – 92034.71 (29 июля – 91876.85) 961 XAG 10 Серебро – 1389.20 (29 июля – 1391.57) 962 XPT 10 Платина – 121949.94 (29 июля-121555.28) 964 XPD 10 Палладий – 37334.84 (29 июля-37098.04)

Официальный курс НБУ на 30.07.10 100 USD – 789.3200 (29 июля – 789.3200) 100 EUR – 1031.5623 (29 июля – 1025.4845) 10 RUR – 2.6121 (29 июля – 2.6131) Учетные курсы банковских металлов на 30.07.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото – 92034.71 (29 июля – 91876.85) 961 XAG 10 Серебро – 1389.20 (29 июля – 1391.57) 962 XPT 10 Платина – 121949.94 (29 июля-121555.28) 964 XPD 10 Палладий – 37334.84 (29 июля-37098.04)

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