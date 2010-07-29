ГЛАВНОЕ на 29 июля (вечер)

Основные события второй половины сегодняшнего дня

Финансы

Международный валютный фонд (МВФ) сегодня выделит Украине первый транш кредита стенд-бай в размере 1,89 млрд. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня во время телефонной конференции руководитель миссии МВФ по Украине Танос АРВАНИТИС.

«1,89 млрд. долларов будут выделены уже сегодня. Вторая часть будет предоставлена по завершению первого пересмотра программы сотрудничества», - сказал Т.АРВАНИТИС.

Как уточнил журналистам постоянный представитель МВФ в Украине Макс АЛЬЕР, первый пересмотр программы будет проведен в октябре-ноябре текущего года.

По словам Т.АРВАНИТИСА, в 2011 году в рамках программы сотрудничества Украина может получить 4 млрд. специальных прав заимствования (СПЗ).

Кроме того, руководитель миссии МВФ уточнил, что на сегодня стоимость предоставляемых Украине средств составляет 2,5%, и в дальнейшем она будет изменяться и зависеть от состояния на рынке.

В свою очередь, М.АЛЬЕР отметил, что на протяжении ближайших трех лет Украина будет выплачивать только проценты по кредитам, а по истечении этого срока начтет выплачивать тело кредита.

Как сообщал УНИАН, исполнительный комитет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине кредита в размере 15,15 млрд. долл. «в помощь властям при проведении реформ и на экономическое урегулирование».

Кредит рассчитан на срок 29 месяцев. Сразу Украина может получить транш в размере 1,89 млрд. долл., последующие транши будут выделяться по результатам ежеквартальных пересмотров программы сотрудничества.

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На покрытие дефицита Государственного бюджета планируется направить порядка 20% от общей суммы кредита МВФ, остальные средства необходимо будет израсходовать на серьезные программы модернизации экономики, в том числе на программу по энергосбережению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил сегодня в интервью общенациональным телеканалам и информагентствам.

Он высказал надежду, что в следующем году в Украине существенно сократится потребность использовать кредитные средства для погашения дефицита бюджета.

«Мы надеемся, что в следующем году мы все меньше и меньше будем тратить ресурсов и кредитов на погашение дефицита бюджета, а все больше будем направлять на программы развития нашей страны. Мы такую траекторию для себя наметили, исходя, прежде всего, из масштабности тех задач, которые сейчас перед нами стоят», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что 2010 год - это год выхода из кризиса и поэтому правительство вынуждено расходовать деньги на покрытие дефицита Госбюджета, бюджета НАК «Нафтогаз Украины» и Пенсионного фонда.

Как сообщал УНИАН, исполнительный комитет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине кредита в размере 15,15 млрд. долл. «в помощь властям при проведении реформ и экономического урегулирования».

Кредит рассчитан на срок 29 месяцев. Сразу Украина может получить транш в размере 1,89 млрд. долл., последующие транши будут выделяться по результатам ежеквартальных пересмотров программы сотрудничества.

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Правительство Украины не намерено отказываться от размещения еврооблигаций (евробондов) после получения средств кредита Международного валютного фонда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил сегодня в интервью общенациональным телеканалам и информагентствам.

«В рамках транша МВФ мы просчитаем, сколько останется ресурсов для погашения дефицита бюджета, и в рамках этого ресурса мы осуществим меры по финансированию этого дефицита, либо выйдя и размещая свои европейские обязательства, так называемые евробонды, либо выйдя на заимствования другими способами. Это наше право», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что буквально месяц назад Украине не удалось разместить свои евробонды из-за неблагоприятных условий на рынке.

«Финансовая ситуация на рынках была неблагоприятная. Мы приняли решение, что на тех условиях, которые нам предложили – для нас это не выгодно. Мы ушли с рынка, но это вовсе не означает, что мы не имеем возможности вернуться. Мы вернемся тогда, когда для нас будут выгодные условия», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер отметил, что дефицит Госбюджета в текущем году не может превышать 60 млрд. грн. «Это гигантская сумма. И эти 60 миллиардов, а в прошлом году было больше 100 млрд.,… - эта гигантская сумма должна замещаться займами - другого механизма у нас нет», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 6 июля т.г. Украина начала десятидневное road show (роуд-шоу) своих еврооблигаций. В результате выпуска правительственных бумаг планировалось привлечь 2 млрд. долл. на срок 10 лет.

16 июля т.г. Министерство финансов Украины сообщило, что принято решение отложить выпуск еврооблигаций. «Украина благодарна инвесторам за проявленный значительный интерес к ее роуд-шоу и продуктивные встречи с инвесторами. Учитывая, что имеются другие источники финансирования и позицию ликвидности, Министерство финансов приняло решение на данный момент не реализовывать новую трансакцию. Украина постоянно будет рассматривать возможность привлечения финансирования на международных рынках капитала, исходя из своих потребностей и рыночной ситуации», – отмечалось в сообщении Минфина.

Эксперты высказывали мнение, что недостаточный спрос на еврооблигации Украины стал одной из причин переноса их выпуска. При этом, по их мнению, на решение правительства отложить выпуск еврооблигаций, несомненно, повлияла возможность получения кредита от Международного валютного фонда (МВФ).

Если бы не ожидаемый кредит от МВФ, то украинское правительство вынуждено было бы согласиться с предложенными инвесторами условиями, считает начальник отдела анализа финансовых рынков АБ «ИНГ Банк Украина» Александр ПЕЧЕРИЦЫН.

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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Бюджетный кодекс Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Кодексом, помимо прочего, предусматривается введение среднесрочного планирования, расширение сферы применения программно-целевого метода в бюджетном процессе, совершенствование управления долговой политикой, исключительное направление сверхплановых доходов государственного бюджета на реализацию приоритетных инвестиционных программ и осуществление мероприятий, связанных с проведением социальных реформ, усиление финансового контроля над целевым и эффективным использованием бюджетных средств.

Глава государства подписал также Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Бюджетного кодекса Украины».

Валютный рынок

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,8910/7,8960, к 12:00 сузился спрэд – 7,8920/7,8940. К закрытию торгов установились следующие ценовые уровни – 7,8915/7,8940 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 Нацбанк вышел на рынок с покупкой долларов по курсу – 7,8932 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2610/0,2613, к 12:00 цены поднялись до 0,2614/0,2616. К закрытию торгов цены повысились – 0,2613/0,2617. В России курс доллар-рубль незначительно понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,1550 (-0.0835).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3035/1,3037, а к 14:00 ушли вверх – 1,3074/1,3076. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,2890/10,2980, к 12:00 цены ушли вверх – 10,3105/10,3170. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне повысились до 10,3250/10,3310.

Фондовый рынок

Публичное акционерное общество «Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича» и Частное акционерное общество «Ильич-Сталь» проведут 2 сентября 2010 г. внеочередные общие собрания акционеров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комбината.

В повестку дня обоих собраний включены следующие вопросы: о порядке проведения общих собраний акционеров обществ и избрании рабочих органов собраний обществ, о внесении изменений в устав общества, перевод выпуска акций общества из документарной формы в бездокументную (дематериализация), выбор депозитария, который будет обслуживать выпуск акций общества в бездокументной форме, а также хранителя, у которого будет открыт счет в ценных бумагах акционерам, определение даты прекращения ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, прекращение действия договора на ведение реестров владельцев именных ценных бумаг с регистратором и пр.

Справка УНИАН. ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» – одно из крупнейших украинских металлургических предприятий. Комбинат является предприятием полного цикла. Специализируется на производстве тонкого и толстого конструкционного листа, бесшовных труб, баллонов.

ПАО «ММК имени Ильича» – коллективное предприятие. Владельцем контрольного пакета акций ОАО (более 90%) является ЧАО «Ильич-Сталь».

1 июля 2010 года на собрании акционеров ММК им. Ильича было принято решение о предоставлении компании Metinvest B.V. права на покупку 75% акций ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича». Участники собрания проголосовали за увеличение уставного капитала ММК им. Ильича в 3,7 раза – до 3 млрд. 92,934 млн. грн. с целью пополнения оборотных средств и дальнейшего развития общества.

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Высший хозяйственный суд Украины (ВХСУ) отменил решение Хозяйственного суда г. Киева, которым он обязал Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) возместить собственнику «Лугансктепловоза» - управляющей компании "Брянский машзавод" - внесенные средства за приобретенный в 2007 г. и после возвращенный в госсобственность пакет акций предприятия в долларах США по курсу на момент покупки.

Об этом УНИАН сообщил источник в ФГИУ.

По его информации, ВХСУ также направил данное дело на рассмотрение суда первой инстанции.

Данное решение Высший хозяйственный суд Украины принял 28 июля.

Как сообщал УНИАН, Высший хозяйственный суд Украины 27 июля приступил к рассмотрению кассационной жалобы ФГИУ на решение Хозяйственного суда г. Киева, обязавшее Фонд возместить собственнику «Лугансктепловоза» средства в долларовом эквиваленте.

Напомним, Хозяйственный суд г. Киева своим решением от 1 апреля этого года обязал Фонд государственного имущества Украины возместить бывшему собственнику «Лугансктепловоза» - российской холдинговой компании “Трансмашхолдинг” - внесенные ею средства за приобретенный пакет акций в размере 76% уставного фонда в долларах по курсу на момент покупки.

Справка УНИАН. Фонд госимущества 19 июля 2006 года объявил конкурс по продаже 76% акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз".

23 марта 2007 года ФГИУ признал «Управляющую компанию «Брянский машиностроительный завод» (входящую в российский "Трансмашхолдинг") победителем конкурса: пакет был продан за 292,505 млн. грн.

В октябре 2009 года регистратор ценных бумаг «Центр-Регистратор» списал 76% акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" со счета УК «Брянский машиностроительный завод» и зачислил их на счет Фонда госимущества. Акции были зачислены на счет ФГИУ на основании решения Луганского хозяйственного суда от 12 октября 2009 г.

31 марта 2010 г. Фонд государственного имущества Украины повторно объявил о проведении приватизационного конкурса по продаже госпакета акций ОАО «Лугансктепловоз» в размере 76,001% уставного капитала.

15 июня 2010 года ”Брянский машзавод`” приобрел 76% акций «Лугансктепловоза» за 410 млн. грн.

ТЭК

Министерство топлива и энергетики Украины своим приказом поручило НАК «Нафтогаз Украины» начать процедуру инициации инвестиционного проекта «Реконструкция линейных сооружений газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" (1-я очередь)» с привлечением кредитных ресурсов международных финансовых организаций (МФО).

Соответствующий приказ Минтопэнерго (№294 от 21 июля т.г. ) размещен на сайте министерства.

Согласно документу, данный приказ издан с целью ускорения реализации Совместного заявления по результатам общей ЕС–Украина международной инвестиционной конференции и последующих договоренностей украинской и европейской сторон относительно участия МФО в финансировании модернизации и реконструкции газотранспортной системы Украины.

В частности, Минтопэнерго поручило НАК «Нафтогаз Украины» образовать группу управления проектом и разработать план мероприятий по подготовке и реализации проекта, включая план закупок и план финансирования, и график подготовки и реализации проекта, включая график закупок и графики финансирования.

Также Минтопэнерго поручило «Нафтогазу Украины» обеспечить финансирование и разработать технико-экономическое обоснование проекта, включая материалы оценки влияния на окружающую среду, и провести государственную инвестиционную экспертизу.

Как сообщал УНИАН, Министерство топлива и энергетики Украины намерено привлечь 6,5 млрд. долл. на реализацию инвестиционных проектов по модернизации ГТС Украины до 2018 года.

В частности, на модернизацию и реконструкцию газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» планируется привлечь 1,3 млрд. долл.

Справка УНИАН. Газопровод «Уренгой-Помары-Ужгород» соединяет газовые месторождения севера Западной Сибири с конечными потребителями в Европе. Построен в 1983 году.

Общая длина - 4 451 км, мощность - 32 млрд. куб. м газа в год. Диаметр каждой из трех ниток – 1 420 мм. Протяженность по территории Украины - 1 160 км, на трассе находится девять компрессорных станций.

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Правительство Украины не планирует проводить второй этап повышения тарифов на газ для населения в связи с необходимостью продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня в интервью общенациональным телеканалам и информагентствам.

Он отметил, что Меморандум о сотрудничестве с МВФ соответствующего пункта не содержит, однако корректировка тарифов в регионах Украины все же будет проводиться после создания Национальной комиссии по регулированию тарифов.

«В меморандуме этого нет однозначно. В меморандуме говорится об обязательстве Украины установить обоснованные тарифы на те услуги, которые жилищно-коммунальные предприятия оказывают. Обоснованные – то есть соответствующие реальным затратам. Первым этапом было вот это решение (о повышении тарифов – УНИАН). Вторым этапом будет громаднейшая работа. Как вы знаете, создан механизм – это единая комиссия по регулированию тарифов в жилищно-коммунальной сфере, правда, это пока на бумаге, комиссию еще нужно создать. Перед этим органом будет стоять задача проанализировать все то разнообразие тарифов и тарифных условий, которое есть в наших городах», – сказал Н.АЗАРОВ. Именно после проведения такого анализа и будут установлены тарифы отдельно для каждого региона, отметил он.

При этом премьер-министр подчеркнул важность и необходимость проведения работ по обеспечению эффективного использования тепла и энергосбережения в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) своими постановлениями от 13 июля 2010 года увеличила на 50% с 1 августа 2010 года отпускные цены на природный газ для населения и цену газа для предприятий теплоэнергетики, обеспечивающих отопление и горячее водоснабжение населения.

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АК “Киевэнерго” не получала от Киевской горгосадминистрации никаких средств на погашение задолженности по компенсации разницы в тарифах. Потому на сегодняшний день долг столичной власти перед энергетиками продолжает превышать 2 млрд. грн. Об этом агентству УНИАН сообщили в пресс-службе АК “Киевэнерго”.

«Никаких средств для погашения задолженности, в том числе, и в рамках правительственного постановления (от 31 мая с.г. – УНИАН) не поступало, что свидетельствует, вероятно, о том, что КГГА не удалось привлечь кредиты банков для этих нужд», - сказали в пресс-службе.

Агентство УНИАН уже несколько дней пытается выяснить, почему вдруг опять возник вопрос о задолженности из-за разницы в тарифах, выполнила ли КГГА постановление Кабмина двухмесячной давности о привлечении кредита и покрытии этой разницы и почему в этом году потребителям ТЭЦ-6 опять задерживают подключение горячей воды. В результате взаимных разбирательств между компаниями и столичной властью, киевские потребители ТЭЦ-6, после завершения двухнедельных плановых отключений, уже четвертый день необоснованно не получают горячую воду.

Источник, близкий к структурам столичной власти, вчера вечером подтвердил УНИАН, что КГГА на данный момент так и не выполнила поручения правительства (от 31 мая) и не привлекла двухмиллиардный кредит, в результате чего долг перед энергетиками до сих пор не погашен. А "Киевэнерго", соответственно, не может рассчитаться перед газовиками, долг перед которыми составляет те же 2 млрд. грн.

В Главном финансовом управлении КГГА агентству УНИАН отказались предоставлять какую-либо информацию на вопрос о том, привлекла ли КГГА этот кредит и был ли он перечислен «Киевэнерго» в счет погашения долга, а если не привлекла, то почему. Журналистам агентства посоветовали обратиться в пресс-службу горадминистрации.

В пресс-службе КГГА агентству УНИАН предложили направить запрос и сообщили, что в пятницу, 30 июля, состоится пресс-конференция и.о. председателя КГГА Александра ПОПОВА, на которой он и прояснит возникшую ситуацию. Агентство УНИАН запрос направило.

Напомним, Кабинет министров на текущей неделе не делал никаких заявлений по поводу ситуации, возникшей в Киеве, в том числе, и насчет выполнения или невыполнения правительственного постановления. Отметим, в постановлении не указан срок, в который КГГА должна привлечь кредит, однако уже то, что Кабмин разрешил привлекать средства по упрощенной процедуре, свидетельствует, что поручение должно было быть выполнено оперативною. В постановлении также не указано, на кого возложен контроль за его выполнением.

Справка УНИАН. В мае 2010 г. Кабмин поручил КГГА по упрощенной процедуре привлечь в банках кредит в размере 2 млрд. грн., погасить задолженность по возмещению разницы в тарифах на тепло- и водоснабжение перед ОАО «Киевэнерго» и ОАО «Киевводоканал», зачислить эти средства на отдельный счет, открытый компанией «Киевэнерго» в органах Госказначейства для погашения задолженности по оплате потребленного газа перед НАК "Нафтогаз Украины" (постановление КМУ №371 от 31 мая 2010 «Некоторые вопросы покрытия временных кассовых разрывов городского бюджета г.Киева»). Правительство также поручило КГГУ обеспечить привлечение дополнительных финансовых ресурсов для погашения кредита за счет увеличения поступлений платы за землю и аренду коммунального имущества.

С 12 по 26 июля АК «Киевэнерго» проводила ежегодные гидравлические испытания теплосетей зоны обслуживания ТЭЦ-6. С 26 июля «Киевэнерго» должна была возобновить производство тепловой энергии для горячего водоснабжения, однако, этого не произошло. 27 июля "Киевэнерго" сообщила, что компания «Газ Украины» распорядилась приостановить подачу газа на ТЭЦ-6 ОАО «Киевэнерго» из-за долгов, в связи с чем плановое подключение откладывается на неопределенный срок.

ТЭЦ-6 обеспечивает горячее водоснабжение и централизованное отопление 2118 жилых домов, 62 медицинских учреждения, 159 детскихх садов, 125 школ, 1393 ведомств в жилых массивах Троещина, Лесной, Воскресенка, Оболонь, Куреневка, Виноградарь, Подол. На этих объектах уже третью неделю подряд отсутствует горячая вода.

Соцполитика

Для компенсации населению расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг Европейский Союз выделит Украине 600 млн. евро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня в интервью общенациональным телеканалам и информагентствам.

Он отметил, что ранее была достигнута договоренность о том, что ЕС выделит средства после вступления в силу решения Международного валютного фонда о предоставлении Украине нового кредита.

«Вчера вступило в силу решение МВФ, и это означает, что мы получим для реализации этой задачи примерно 600 млн. евро», – сказал Н.АЗАРОВ.

Напомним, тарифы на теплоснабжение и горячее водоснабжение вырастут на 20-25% в связи с ростом цены на газ для предприятий теплокоммунэнерго на 50% с 1 августа 2010 года.

Как сообщал УНИАН, исполнительный комитет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине кредита в размере 15,15 млрд. долл. «в помощь властям при проведении реформ и экономического урегулирования».

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На сегодняшний день на шахтах Луганской области тарифная ставка работника первого разряда поверхности рассчитывается, исходя из размера минимальной заработной платы 630 грн., которая была установлена на 1 июля 2009 года, тогда как работодатели должны были установить размеры тарифных ставок с 1 января 2010 года из расчета 869 грн. минимальной заработной платы, а с 1 июля т.г. – из расчета 888 грн.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель Конфедерации свободных профсоюзов Луганской области Николай КОЗЮБЕРДА.

По данным конфедерации, действующий размер тарифной ставки работника первого разряда составляет 95,28 грн. в день, однако, исходя из минимальной зарплаты по состоянию на 1 июля 2010 года, размер тарифной ставки должен составлять 134,1 грн. в день.

По подсчетам конфедерации, такой работник недополучает 38,82 грн. гарантированного государством минимального уровня тарифа оплаты труда. Работник второго разряда недополучает 39 грн., поскольку размер его дневной тарифной ставки составляет 103,8 грн. вместо 142,8 грн. В целом, утверждает представитель конфедерации, за 6 месяцев 2010 года шахтеров лишили 2,2 месячных зарплат.

Кроме того, по словам председателя местного профсоюза Краснодона и Краснодонского района Дмитрия КАЛИТВЕНЦЕВА, рабочий день шахтера должен составлять 6 часов, вместо этого шахтеры находятся под землей более 8 часов. «В Украине четко не определено рабочее время для шахтеров», – сказал он.

По словам Д.КАЛИТВЕНЦЕВА, рабочее время шахтера должно учитывать пребывание не только под землей, но и на территории шахты. Таким образом, время пребывания работника на поверхности шахты до спуска в нее и после выезда из шахты является временем обязательного ежедневного пребывания на производстве, но ни один работодатель не оплачивает это время в полном объеме.

Как отметил заместитель председателя Национального форума профсоюзов Украины Григорий КАБАНЧЕНКО, основной проблемой в расчетах заработных плат шахтерам является несоблюдение законодательства. «Основная проблема шахтеров – это то, что у нас не выполняется законодательство, даже то, которое принято», – отметил он.

Также Г.КАБАНЧЕНКО напомнил, что с 1 августа этого года украинцы будут платить пеню за задержку с оплатой жилищно-коммунальных услуг, в то же время на сегодня в Украине не предусмотрена ответственность за почти 2-миллиардную задолженность по зарплате.

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В связи с тем, что в городе Киеве, как и в целом по Украине, стоит знойная погода, которая сопровождается повышением температуры воздуха свыше 30°С, столичная власть утвердила перечень мероприятий, которые призваны обеспечить киевлянам надлежащие условия труда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности главы Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ.

Среди отмеченных мероприятий – ежедневный полив городских территорий, тротуаров, проезжей части, мест массового пребывания и скопления людей, а также проведение представителями Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций постоянной разъяснительной работы среди населения города для предупреждения несчастных случаев, вызванных перегревом.

Для работающих в помещении температура воздуха в теплое время года, согласно Государственным санитарным нормам, не должна превышать 28°С при относительной влажности от 55% до 75% и скорости движения воздуха от 0,1 м/с до 0,5 м/с, в зависимости от назначения помещений и характера производственной деятельности. Согласно распоряжению, руководители предприятий, учреждений и организаций территориальной общины Киева обязаны обеспечить соблюдение этих норм путем установления систем кондиционирования, использования теплоотражающего экранирования, жалюзей, систем охлаждения помещения, охладительных экранов на рабочих местах, обеспечения питьевого режима для работников, проведения влажной уборки и пр., а также обеспечить соблюдение рекомендаций по режиму организации работы и отдыха в соответствии с требованиями Государственных санитарных норм.

Ответственность за надзор за микроклиматическими показателями на предприятиях, в учреждениях и организациях территориальной общины Киева возложена на Главного государственного санитарного врача города. Распоряжением предусмотрено осуществление мероприятий административного влияния в случае его невыполнения руководителями заведений.

АПК

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ обещает, что правительство не допустит повышения цен на хлеб в Украине в связи с увеличением стоимости зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью общенациональным телеканалам и информагентствам.

Н.АЗАРОВ отметил, что правительство не допустит существенного повышения цены на зерно, а будет добиваться установления оптимальной цены для того, чтобы цены на хлеб сохранились на сегодняшнем уровне.

«Нас устраивает оптимальная цена, при которой цена на хлеб сохранится. У нас есть все условия удержать цену на хлеб», – заверил глава правительства.

При этом Н.АЗАРОВ подчеркнул, что в Украине запасов зерна «более чем достаточно».

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики Украины намерено инициировать повышение закупочной цены на зерно Аграрным фондом на 20%.

По словам министра аграрной политики Николая ПРИСЯЖНЮКА, соответствующий шаг необходимо сделать, учитывая повышение стоимости зерна на мировых рынках.

По данным министра, нынешние цены на пшеницу выше прошлогодних на 15-20%, а на ячмень – на 7-8%.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил закупить в Аграрный фонд не менее 4-4,5 млн. тонн зерновых.

Криминал

Прокуратура возбудило дело по факту служебной халатности чиновников, из-за которой оказался распаханным древний курган в Крыму и нанесен ущерб более 1,5 млн. грн.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы крымской прокуратуры.

«Чиновники Симферопольского районного отдела земельных ресурсов при оформлении документов на участок не заметили на нем курган диаметром 40 метров и высотой 3 метра. В результате таких действий курган (3 тысячелетия до нашей эры - 12 века нашей эры) оказался распаханным и засеянным сельскохозяйственными культурами. Ущерб составил более полутора миллиона гривен», - говорится в пресс-релизе.

Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура завела дело по статье «служебная халатность» Уголовного кодекса Украины.

Ведется следствие.

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Служба безопасности Украины изъяла из незаконного оборота рекордную для Европы партию кокаина стоимостью 180 млн. долларов.

Об этом сообщила сегодня журналистам начальник пресс-центра СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

«В результате мероприятий, направленных на пресечение деятельности транснациональных организованных преступных группировок, которые специализируются на контрабанде кокаина из стран Латинской Америки в Европу, ликвидирован канал контрабандного перемещения тяжелого наркотика в Украину с использованием морского транспорта», - сказала М.ОСТАПЕНКО.

Она сообщила, что в середине июля в порт Одессы из Венесуэлы прибыли два контейнера с бывшими в употреблении индукционными плавильными печами. В результате тщательного досмотра бетонных конструкций сотрудниками СБУ, таможни, пограничной службы в специально оборудованных тайниках было выявлено 1192,95 кг кокаина. По словам М.ОСТАПЕНКО, эти наркотики были расфасованы в 1200 брикетов – всего 12 млн. доз.

Ориентировочная стоимость наркотического средства составляет почти 180 млн. долларов.

По словам М.ОСТАПЕНКО, грузополучателем на территории Украины была коммерческая структура из Ивано-Франковской области. Указанная фирма была недавно аккредитована в таможенных органах и это была ее первая внешнеэкономическая операция, что «усиливало подозрение работников правоохранительных органов о создании СПД специально для осуществления контрабандной сделки».

Результатом спецоперации, которая проходила на территории Одесской, Ивано-Франковской и Львовской областей, СБУ во взаимодействии с другими правоохранительными органами было задержано пять человек, которые подозреваются в совершении этого преступления. В частности, это граждане России, Германии, Болгарии и двое граждан Украины.

М.ОСТАПЕНКО также сообщила, что следственным отделом управления СБУ в Одесской области по факту контрабанды кокаина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 305 Уголовного кодекса Украины.

«На протяжении последнего месяца Службой безопасности во взаимодействии с другими уполномоченными органами разоблачен уже третий случай контрабандного перемещения кокаина из стран Латинской Америки в Украину с использованием морского транспорта. Из незаконного оборота изъято свыше 1900 кг отмеченного наркотика», - отметила М.ОСТАПЕНКО.

(УНИАН)