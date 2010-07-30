ДАЙДЖЕСТ СМИ за 30 июля

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Инфляция в Украине резко вырастет из-за погоды и тарифов на газ», в котором пишет - осенью Украину ждет резкое повышение цен. Виной всему резкий рост тарифов на газ, а также жара, из-за которой дорожает зерно. Эти факторы могут довести инфляцию до уровня 15% по итогам года…

http://delo.ua/ekonomika/makroekonomika/zhara-i-gaz-infljaciju-143443/

* * *

Также «Дело» в материале «Компания Жеваго намерена купить болгарский меткомбинат» пишет - компания Vorskla Steel Bulgaria, принадлежащая Константину Жеваго, планирует купить на аукционе крупнейший металлургический комбинат Болгарии Kremikovtzi. Его стартовая стоимость - $377 млн.

http://delo.ua/biznes/kompanii/kompanija-zhevago-namerena-kupit-bolgarskij-metkombinat-143441/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «МВФ поделился добром», в котором пишет – Международный валютный фонд согласился продолжить кредитование Украины – первый транш в размере $1,9 млрд уже сегодня может быть направлен на финансирование дефицита госбюджета. Остальными траншами на $13 млрд планируется пополнить валютные резервы Нацбанка, чтобы страна могла подготовиться к возможной второй волне экономического кризиса. Получение этих траншей зависит от способности Украины сократить в 2011 году дефицит госбюджета до 3,5% и от выполнения остальных требований, которые МВФ выдвинет только осенью…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1479268

* * *

Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Алкоголь и табак делают дорогими удовольствиями», в котором пишет – правительство в очередной раз повысило ставку акцизного сбора на табачную и алкогольную продукцию. Со следующего года налоговая нагрузка увеличится почти на 7%, что повысит стоимость сигарет, водки и крепленого вина. Участники рынка отмечают, что повышение может быть выше, так как постоянно растет себестоимость алкогольной и табачной продукции…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1479272

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Ан-148 двигают прочь от Украины» пишет – Россия перешла к конкретным действиям по замене на самолетах Ан-148 двигателей Д-436-148 запорожской "Мотор Сич" на SaM146 производства российского "Сатурна" и французской Snecma. Воронежский авиазавод получил от "Ильюшин Финанс Ко" самолет для необходимого тестирования. Без согласия украинской стороны принять решение о замене двигателя невозможно, однако эксперты считают, что Россия может повлиять на этот процесс с помощью политических рычагов…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1479292

* * *

Издание «Экономические известия» в публикации «Коломойский остановит «ДнепрАзот» пишет – до середины октября потребители не смогут рассчитывать на продукцию «ДнепрАзота» - предприятие останавливается на капремонт. Это может создать дефицит отгрузок карбамида в порту «Южном» и станет поводом для повышения стоимости мочевины на внутреннем рынке…

http://markets.eizvestia.com/full/kolomojskij-ostanovit-dneprazot

* * *

Также издание «Экономические известия» в публикации «Экспорт зерна запретили» пишет – украинская таможня ввела процедуры, осложняющие трейдерам выполнение контрактов. Теперь экспорт пшеницы возможен только после серии дополнительных испытаний качества товара. Как отмечают аналитики, таким образом государство снижает цену на внутреннем рынке для закупок в Аграрный фонд…

http://markets.eizvestia.com/full/eksport-zerna-zapretili

* * *

«Газета по-киевски» в публикации «Не платите? ПЕНЯйте на себя» пишет - Кабмин внес на рассмотрение ВР законопроект, согласно которому с 1 января 2011 года в платежки по «коммуналке» возвращается пеня. Издание выясняло, заставит ли украинцев нововведение вовремя платить по новым, повышенным тарифам?..

http://mycityua.com/articles/country/2010/07/30/070311.html

* * *

Также «Газета по-киевски» в публикации «Ривер Палас» взял курс на Украинку» пишет - вчера с Набережного шоссе отбуксировали одно из первых киевских казино. Как говорят сотрудники заведения, правоохранители не предъявили никаких ордеров, а просто «отломали» его от дебаркадера и увезли. Издание выясняло ситуацию…

http://mycityua.com/articles/city/2010/07/30/071609.html

* * *

Издание «Сегодня» в публикации «У хлеба нет причин дорожать» пишет - социальные сорта хлеба в этом году дорожать не будут. По словам премьера Николая Азарова, «запас зерна достаточный, урожай неплохой». Но ранее аграрный министр Николай Присяжнюк не исключил повышения цен на хлеб — мол, цена на зерно выросла и производители хлеба не смогут удержать ценовую политику…

http://www.segodnya.ua/news/14158638.html

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «На что украинцам хватает зарплаты...» подает результаты опроса на эту тему кадрового портала hh.ua , в котором приняли участие 2400 респондентов со всей Украины…

https://economics.unian.net/rus/detail/54500

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Арбузы и дыни: когда и где покупать, как выбирать и чего остерегаться...» подает результаты собственного исследования данного вопроса…

https://economics.unian.net/rus/detail/54591

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Украина выпросила у МВФ 15 млрд. долл. Кто согреется, а кто - обожжется...» подает анализ ситуации с займом Международного валютного фонда…

https://economics.unian.net/rus/detail/54577

* * *

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Россия уходит в оборону» пишет - оборонные расходы России вырастут к 2013 г. более чем в 1,5 раза — примерно до 2 трлн руб. Военные расходы дают мультипликативный эффект для экономического роста, но оценить его из-за закрытости бюджета невозможно, в краткосрочной перспективе эти расходы скажутся в первую очередь на машиностроении и обрабатывающем секторе в целом, считают эксперты...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/07/30/242144

* * *

Издание «Известия» в публикации «Взять и разделить» пишет – в России топливо дорожает из-за монополизма гигантских нефтяных компаний - тех самых, которые нефть одновременно и добывают, и перерабатывают, и продают. Их нужно взять и разделить, уверен глава ФАС Игорь Артемьев. Об этом, а также о новых способах борьбы с ведомствами, которые покупают для своих нужд золотые кровати и шикарные автомобили, он рассказал в интервью "Известиям"…

http://www.izvestia.ru/economic/article3144381/

(УНИАН)