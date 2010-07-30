На 63-м году жизни умер певец и композитор Николай Мозговой

Сегодня в 7 часов утра умер генеральный директор Национального дворца искусств “Украина”, певец и композитор, народный артист Украины Николай МОЗГОВОЙ.

Об этом агентству УНИАН сообщили в администрации дворца “Украина”.

Похороны Н.МОЗГОВОГО состоятся в воскресенье, 1 августа. М.МОЗГОВОЙ умер от остановки сердца на 63-м году жизни.

Н.МОЗГОВОЙ родился 1 сентября 1947 года в селе Сарнов Хмельницкой области. Он является автором таких известных песен, как "Рідний край", "Моя перша любов", "Горянка", "Проходить день", "Зачаровані слова", "Дві качелі" и др.