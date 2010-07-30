Главное на 30 июля (день)

Служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s повысила долгосрочный кредитный рейтинг Украины по обязательствам в иностранной валюте на одну ступень — с «В» до «В+» и долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте — с «В+» до «ВВ-». Об этом говорится в сообщении Standard & Poor’s, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, одновременно долгосрочные суверенные рейтинги выведены из списка CreditWatch («рейтинги на пересмотре») с позитивным прогнозом, куда они были помещены 22 июля 2010 г. «Мы подтверждаем краткосрочные суверенные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «В». Прогноз — «Стабильный»» - говорится в сообщении.

Рейтинг по национальной шкале также повышен на одну ступень — с «uaA+» до «uaAA-». Оценка риска перевода и конвертации валюты была повышена до уровня «В+» — в соответствии с суверенным рейтингом по обязательствам в иностранной валюте. Рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга после дефолта подтвержден на уровне «4».

S&P отмечает, что рейтинговое действие последовало за одобрением Исполнительным комитетом Международного валютного фонда (МВФ) решения о предоставлении Украине стабилизационного кредита (на 29 месяцев) в размере 15,15 млрд. долл., «что является надежной опорой политической стратегии правительства и дает Украине немедленный доступ примерно к 2 млрд долл.»

«Мы считаем, что программа МВФ увеличит шансы реализации стабилизационных мер, что повысит устойчивость украинской экономики и финансов общественного сектора, — заявил кредитный аналитик Standard & Poor’s Кай Штукенброк. — Решение Правительства Украины повысить внутренние тарифы на газ — впечатляющее свидетельство нового политического решения по восстановлению финансового положения «Нафтогаза» и выполнению условий программы МВФ». Программа МВФ также снижает неустойчивость внешнеэкономических показателей Украины путем обеспечения финансирования в иностранной валюте.

В сообщении S&P указывается, что экономика Украины восстанавливается на фоне нормализации условий торговли. Уверенность в перспективах политической стабилизации и возвращении к экономическому росту также отразилась в постепенном возобновлении доступа к краткосрочному внешнему финансированию корпоративного сектора страны. Тем не менее корпоративный и банковский сектора продолжают сокращать свой внешний долг; этот процесс компенсируется ростом внешних заимствований общественного сектора. «Мы ожидаем, что дефицит по счету текущих операций Украины сократится более чем наполовину в 2010 г. до менее чем 1% ВВП. Тем не менее более 60% экспорта Украины составляет продукция химической и сталелитейной отраслей, подвергая экономику (и номинальный ВВП, налоговую базу) риску волатильности» - отмечает S&P .

Также сообщается, что в результате успешных переговоров о сокращении для «Нафтогаза» цен на импортируемый российский газ на 30% и повышения внутренних тарифов на газ на 50% правительство усилило финансовую позицию этого принадлежащего государству дистрибьютора газа. Ожидается, что перечисления из госбюджета «Нафтогазу» в 2010 г. составят 1% ВВП и 0% в 2011 г.

«Прогноз «Стабильный» отражает относительно низкий уровень государственного долга и значительные природные и человеческие ресурсы страны и в то же время волатильную, недостаточно стабильную экономику», — пояснил ШТУКЕНБРОК. - «Это, в свою очередь, обусловлено недостаточной диверсификацией экономики, политической нестабильностью на протяжении определенного исторического периода и последствиями беспрецедентного кредитного бума в частном секторе, который привел к высокому уровню финансового рычага».

Государственный бюджет Украины за январь-июнь 2010 года выполнен с дефицитом в сумме 26,525 млрд. грн., в том числе, общий фонд выполнен с дефицитом 25,299 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, доходы государственного бюджета за указанный период составили 112,068 млрд. грн., в том числе, общего фонда – 89,959 млрд. грн. При этом налоговые поступления в госбюджет составляли 81,580 млрд. грн., неналоговые – 26,108 млрд. грн.

Минфин не предоставляет информации о показателе выполнения доходной части по отношению к запланированной бюджетной росписи.

Кассовые расходы госбюджета за январь-июнь т.г. составили 139,512 млрд. грн., в т.ч. общего фонда – 115,397 млрд. грн. (95,6% от плана отчетного периода).

В первом полугодии 2010 года погашения основной суммы госдолга из бюджета составило 12,750 млрд. грн. Погашение внутреннего долга было на уровне 10,540 млрд. грн., внешнего долга – 2,210 млрд. грн., в т.ч. по общему фонду – 1,429 млрд. грн.

Государственные заимствования в государственный бюджет были осуществлены в объеме 46,08 млрд. грн. На внутреннем рынке было привлечено 29,903 млрд. грн., в т.ч. по общему фонду – 22,708 млрд. грн. (на рекапитализацию «Укрэксимбанка» – 6,4 млрд. грн.), на внешнем – 16,177 млрд. грн.

От приватизации государственного имущества в январе-июне 2010 года в госбюджет поступило 244,5 млн. грн.

За январь-июнь т.г. сводный бюджет выполнен с дефицитом в сумме 24,971 млрд. грн. Доходы сводного бюджета составили 145,264 млрд. грн., кассовые расходы – 171,155 млрд. грн.

Правительство Украины направит 80 проц средств, выделенных МВФ, на стабилизацию экономической ситуации и на модернизацию экономики. Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров вчера в интервью журналистам в связи с одобрением Советом директоров МВФ программы кредитного сотрудничества с Украиной на 15,15 млрд долл.

"Мы не планируем направить (все) эти деньги на финансирование дефицита бюджета - на эти цели пойдет всего лишь около 20% от общей суммы транша, а 80% будет вложено в серьезные программы модернизации нашей экономики", - сказал Азаров. По его словам, особое внимание будет уделено программе по энергосбережению. В то же время он выразил надежду, что в 2011г кабинет министров будет меньше тратить ресурсов на покрытие дефицита бюджета. "Мы хотим все больше средств направлять на программу развития нашей страны", - подчеркнул он.

Азаров отметил, что решение МВФ позволит Украине получить помощь от ЕС для компенсации населению стоимости жилищно-коммунальных услуг. "Это решение должно было быть реализовано после вступления в силу решения МВФ. В среду решение МВФ вступило в силу, а это значит, что мы получим для реализации этой задачи 600 млн евро", - пояснил премьер.

Кроме того, теперь правительство готово начать реализацию проекта по погашению задолженности по возмещению НДС, достигшей 2,5 млрд долл, сообщил премьер. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Украина до конца текущего года планирует провести переговоры и подписать с международными финансовыми организациями (МФО) соглашения о системных займах и привлечении инвестиций на сумму 3,9 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил журналистам первый заместитель министра экономики Анатолий МАКСЮТА.

«Вообще в 2010 году есть возможность провести официальные переговоры и подписать международные договоры ориентировочно на 3,9 млрд. долл. Но это не значит, что все эти деньги уже в этом году поступят в Украину», - сказал А.МАКСЮТА.

В частности, он отметил, что в текущем году планируется получить системный заем на политику развития от Всемирного банка в размере 500 млн. долл. Также ожидается получить вторую часть займа на рекапитализацию банков в размере 350 млн. долл. от ВБ – первая часть в сумме 400 млн. долл. была получена ранее.

Замминистра отметил, что инвестиции от МФО планируется привлечь для реабилитации гидроэлектростанций – 60 млн. долл., строительство железных дорог – 500 млн., строительство воздушных линий электропередач – 175 млн., проекты энергоэффективности – 300 млн.

Чистая прибыль ПАО «ОТП Банк» (Киев) в первом полугодии 2010 года составила 236,204 млн. грн. по сравнению с убытком в 565,334 млн. грн. за аналогичный период 2009 года.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» от 30 июля 2010 года.

Активы банка за отчетный период сократились на 8%, до 26,790 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 18%, до 23,748 млрд. грн., обязательства – на 10%, до 23,743 млрд. грн. Уставный капитал банка в отчетном периоде оставался на уровне 2,868 млн. грн., собственный капитал увеличился на 8% - до 3,047 млрд. грн.

ПАО «Универсал Банк» (Киев) в первом полугодии 2010 года, по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, сократило убыток в 1,3 раза – до 72,727 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» от 30 июля 2010 года.

Активы банка за отчетный период выросли на 2% и на 1 июля 2010 года составили 9,294 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов сократились на 7%, до 6,511 млрд. грн., обязательства увеличились на 0,6%, до 8,330 млрд. грн. Уставный капитал банка в отчетном периоде оставался на уровне 1,038 млрд. грн., собственный капитал увеличился на 17% - до 963,903 млн. грн.

Банк «Финансы и кредит» (Киев) в первом полугодии 2010 года, по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, сократил убыток в 3,5 раза – до 54,301 млн. грн. Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Урядовый курьер» от 30 июля 2010 года.

Активы банка за отчетный период увеличились на 14% и на 1 июля 2010 года составили 22,202 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 8%, - до 18,028 млрд. грн., обязательства - на 16%, до 20,229 млрд. грн.

Уставный капитал банка за указанный период оставался на уровне 2 млрд. грн., собственный капитал уменьшился на 3% - до 1,973 млрд. грн.

Экспортная пошлина на российскую нефть с 1 августа 2010 года вырастет на 6% (или на 15 долл.) - с 248,8 долл. за тонну до 263,8 долл. за тонну.

Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано в четверг, передает РИА "Новости".

Цена на нефть с месторождений Восточной Сибири вырастет на 10,4 долл. - до 80,3 долл. за тонну.

Пошлина на светлые нефтепродукты повысится до 190 долл. за тонну с нынешних 179,9 долл. за тонну, на темные - до 102,4 долл. со 96,9 долл., установленных с 1 июля.

Цены на российскую нефть в первом полугодии текущего года выросли до 75,93 долл. за барр. с 50,82 долл. за барр. годом ранее.

Минэкономразвития РФ повысило прогноз среднегодовой цены на нефть Urals в этом году до 75 долл. за барр. с первоначального прогноза в 54-57 долл. за барр.

(УНИАН)