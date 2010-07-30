Польша хочет активизировать туристическое движение с Украиной

Польские власти рассчитывают на возобновление в 2012 году активизации туристического движения с Украиной, которое значительно упало после вступления страны в шенгенскую зону два года назад.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сказала вице-руководитель правительственной Польской туристической организации (РОТ) Эльжбета ВАНСОВИЧ-ЗАБОРЕК.

Она назвала ужесточение правил выдачи виз после вступления в Шенген основной причиной уменьшения туристического движения между странами, заметив, что в последнее время ситуация улучшается.

„Это движение постепенно оживает, но нам еще далеко до того уровня, который был до вступления в Шенген”, - сказала она.

Собеседница агентства выразила надежду, что украинцам в ближайшее время станет легче пересекать границу с Польшей, в том числе, благодаря развитию малого приграничного движения, а также проведению странами чемпионата Европы по футболу.

«Надеюсь, что к 2012 году так, собственно, будет», - сказала она.

Э.ВАНСОВИЧ-ЗАБОРЕК также сказала, что весной 2012 году РОТ планирует провести в Украине рекламную кампанию туристического отдыха в восточных областях Польши.

По ее словам, Украина вместе с Германией являются ключевыми, кроме Польши, странами, где будет пропагандироваться отдых в пяти восточных областях страны в рамках программы помощи Европейского Союза по региональному развитию.

Она заметила, что на эту программу, реализация которой под лозунгом Piкkny Wschуd («Хороший Восток») началась в июле в Польше, до октября 2012 года будет потрачено 5,8 млн. евро.

Справка УНИАН. По данным польского Института туризма, украинцы в прошлом году потратили больше всего денег среди граждан стран - восточных соседей, которые непосредственно граничат с Польшей.

В среднем, украинский турист тратил 325 долларов, белорус 315 долларов, а россиянин 260 долларов.

Средний расход всех туристов, которые приезжали в Польшу, составлял около 410 долларов.

38-миллионную Польшу в прошлом году посетило почти 12 млн. туристов, которые потратили более 5 млрд. долларов.