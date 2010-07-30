ГК «ФОКСТРОТ» презентовала модель управления стоимостью активов

В Группе компаний “ФОКСТРОТ» состоялась стратегическая сессия по построению процесса планирования на основе ценностно-ориентированного управления с участием экспертов международной консалтинговой компании KPMG. На сессии была представлена модель управления стоимостью активов Группы специалистами Управляющей компании Группы «ФОКСТРОТ». Внедрение новой системы обеспечит наиболее эффективную взаимосвязь стратегического и оперативного управления инвестициями с целью максимизации отдачи на вложенный капитал учредителей УК ГКФ.

Инициатором сессии стали топ-менеджеры Управляющей компании Группы «ФОКСТРОТ» (УК ГКФ), в частности, финансовый директор Группы компаний «ФОКСТРОТ» (ГКФ) Василий Перепелица.

Внешними консультантами стратегической сессии выступили специалисты международной консалтинговой компании «КПМГ» (KPMG, www.kpmg.ua, www.kpmg.com.). Консультанты KPMG представили новый подход к управлению инвестициями – стратегическое планирование по «портфельному» методу с единым центром инвестиций – Управляющей компанией Группы компаний «ФОКСТРОТ».

«При такой модели, - комментирует В.Перепелица, - с одной стороны, Управляющая компания ГКФ смещает свой фокус с контрольной и сервисной функции в сторону инвестиционной и активно влияет на создание стоимости бизнесов Группы. С другой стороны, важнейшим критерием успеха становится тесное взаимодействие с исполнительным менеджментом бизнес-единиц Группы по созданию конкурентных стратегий и управлению основными движущими силами стоимости, что уже в среднесрочной перспективе может дать потрясающий синергетический эффект, когда «1+1> 2».

«Согласно совместному исследованию KPMG и Высшей Школы Экономики, проведенному в 2010 году, компании, которые внедрили систему управления стоимостью бизнес-портфеля, в среднем более успешны в создании положительной добавочной стоимости. Мы показали, как построить эффективную систему управления, направленную на максимизацию ценности для акционеров, – от постановки целей учредителями до ответственности бизнесов за результат. Важный элемент необходимых изменений - эволюция роли управляющей компании, – комментирует руководитель отдела бизнес-консультирования KPMG в Украине Анна Беломестнова. – Решение о переходе на новую модель остается за руководством и акционерами».

Учредители бизнеса положительно оценили инициативу топ-менеджеров УК ГКФ.

«С моей точки зрения, это прогрессивный и инновационный шаг, который позволит собственникам получить максимальную отдачу на вложенный капитал, - прокомментировал новацию соучредитель Группы компаний «ФОКСТРОТ», председатель наблюдательного совета «Фокстрот. Техника для дома» Валерий Маковецкий. - Специалисты УК ГКФ будут отслеживать наиболее перспективные направления вложения капитала, обозначать отрасли экономики, куда бы мы могли инвестировать с учетом долговременной перспективы.

«Концепция управления стоимостью активов специалистами Управляющей компании инновационная и перспективная, - считает председатель совета учредителей ГКФ Геннадий Выходцев. – В результате новации мы получим синергию инициативы и возможностей исполнительных директоров компаний ГКФ с инициативой и опытом «портфельного» инвестора – УК ГКФ. Рынок оживает, мы готовы к переменам и с оптимизмом смотрим в будущее».

В стратегической сессии участвовали учредители Группы, руководители управлений и отделов Управляющей компании, исполнительные директора бизнес-единиц, которые развивает Группа компаний «ФОКСТРОТ» - «Фокстрот. Техника для дома», «FoxMart», «Техношара», «Секунда», «Montres», DEPOT Development Group.

Создание стратегического плана развития Группы компаний «ФОКСТРОТ» на ближайшие 5 лет планируется проводить с учетом нового «портфельного» метода, вовлекая в процесс операционный бизнес и менеджеров Управляющей компании.

***Группа компаний «ФОКСТРОТ» развивает торговые сети «Фокстрот. Техника для дома», «FoxMart», «Техношара» (розничная продажа бытовой и электронной техники), а также «Секунда» и «Montres» (розничная продажа часов). С 2008 года в состав Группы компаний «ФОКСТРОТ» входит компания DEPOT Development Group, которая занимается управлением недвижимостью. В 2008 году задекларировано создание управляющей компании Группы компаний «ФОКСТРОТ» с целью повышения эффективности инвестиций в бизнес-проекты Группы и предоставления им сервисных услуг. Учредителями Группы компаний «ФОКСТРОТ» являются Валерий Маковецкий и Геннадий Выходцев. Подробнее – www.foxtrot.ua.

Консалтинговая компания «КПМГ» (KPMG) – это международная сеть фирм, предоставляющих аудиторские, налоговые и консультационные услуги. В офисах «КПМГ» в 146 странах работают около 140 000 сотрудников. В Украине компания «КПМГ» представлена с 1992 года. Бизнес-консультирование – одно из ключевых направлений «КПМГ», которое включает предоставление услуг в области стратегического планирования, корпоративного управления, усовершенствования бизнес-процессов, реструктуризации бизнеса, подготовки к выходу на IPO, управления изменениями, др.