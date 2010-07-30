Госреестр лекарств будет вестись в электронном виде

Кабинет Министров Украины постановлением № 645 от 28 июля 2010 года внес изменения в положение о Государственном реестре лекарственных средств, согласно которым внедряется электронная форма ведения госреестра лекарств.

Текст соответствующего постановления за подписью премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА размещен на Правительственном портале.

Правительство также постановило, что порядок ведения реестра в электронном виде будет определяться Министерством здравоохранения.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины постановлением № 411 от 31 марта 2004 года утвердил положение о Государственном реестре лекарственных средств, которым предусматривалась возможность ведения реестра в двух формах - в виде журнала по форме, установленной Минздравом, с пронумерованными страницами, прошнурованого и скрепленного печатью Минздрава, а также на электронных носителях.

Справка УНИАН. Государственный реестр лекарственных средств содержит сведения о лекарственных средствах, разрешенных для производства и применения в Украине.

Госреестр ведется с целью обеспечения идентификации субъектов предпринимательской деятельности, которые осуществляют производство и реализацию лекарственных средств на профессиональной основе с соблюдением соответствующих стандартов и правил в этой сфере.

Кроме того, госреестр позволяет вести статистические наблюдения в сфере оборота лекарственных средств.