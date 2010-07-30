Украина и Иран настроены на взаимовыгодное сотрудничество

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО отмечает большой потенциал Украины и Ирана в вопросах сотрудничества в отрасли самолетостроения, а также нефте- и газодобычи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера, об этом он заявил вчера во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Украине Акбаром ГАСЕМИ-АЛИАБАДИ.

Также С.ТИГИПКО отметил, что после прошлогоднего спада двусторонняя торговля между странами начала возобновляться быстрыми темпами. В частности, украинский экспорт в Иран с начала года вырос более чем на 40%, а импорт – более чем на 60%.

«На Ближнем Востоке Иран является одним из ключевых торговых партнеров Украины. Важно, что значительную долю украинского экспорта в Иран составляет высокотехнологичная продукция машиностроения», – отметил С.ТИГИПКО.

Говоря о потенциале сотрудничества в области самолетостроения, вице-премьер отметил, что Иран уже производит и эксплуатирует самолеты Ан-140 и выражает заинтересованность в покупке и лицензионном сборе самолетов Ан-148.

«Также есть взаимная заинтересованность в сотрудничестве в отрасли нефте- и газодобычи. Иран владеет большими залежами этих полезных ископаемых, а Украина – многолетним опытом и технологиями. Обе стороны настроены на взаимовыгодное сотрудничество», – подчеркнул С.ТИГИПКО.