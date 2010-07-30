Анонс на 2 августа
18:40, 30 июля 2010Разное
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Пресс-конференция «Цена на хлеб: рост неминуем»Пресс-конференция в УНИАН "Запрещение экспорта зерна. Кто выиграет? Кто проиграет?"
Состоится пресс-конференция на тему: «Цена на хлеб: рост неминуем». Участники: Анатолий Тельных - председатель ЦК Всеукраинского профсоюза работников пищевой, перерабатывающей промышленности и смежных отраслей; Владимир Лапа - эксперт Украинского клуба аграрного бизнеса, также приглашены специалисты зерноперерабатывающей отрасли.
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14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Запрещение экспорта зерна. Кто выиграет? Кто проиграет?". Участники: президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко; председатель аграрного союза Украины Геннадий Новиков; президент Ассоциации фермеров и землевладельцев Украины Николай Миркевич.
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