Анонс на 2 августа

Состоится пресс-конференция на тему: «Цена на хлеб: рост неминуем». Участники: Анатолий Тельных - председатель ЦК Всеукраинского профсоюза работников пищевой, перерабатывающей промышленности и смежных отраслей; Владимир Лапа - эксперт Украинского клуба аграрного бизнеса, также приглашены специалисты зерноперерабатывающей отрасли.

***

14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Запрещение экспорта зерна. Кто выиграет? Кто проиграет?". Участники: президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко; председатель аграрного союза Украины Геннадий Новиков; президент Ассоциации фермеров и землевладельцев Украины Николай Миркевич.