ГЛАВНОЕ на 30 июля (вечер)

Основные события второй половины сегодняшнего дня

Финансы

Украина до конца текущего года планирует провести переговоры и подписать с международными финансовыми организациями (МФО) соглашения о системных займах и привлечении инвестиций на сумму 3,9 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил журналистам первый заместитель министра экономики Анатолий МАКСЮТА.

«Вообще в 2010 году есть возможность провести официальные переговоры и подписать международные договоры ориентировочно на 3,9 млрд. долл. Но это не значит, что все эти деньги уже в этом году поступят в Украину», - сказал А.МАКСЮТА.

В частности, он отметил, что в текущем году планируется получить системный заем на политику развития от Всемирного банка в размере 500 млн. долл. Также ожидается получить вторую часть займа на рекапитализацию банков в размере 350 млн. долл. от ВБ – первая часть в сумме 400 млн. долл. была получена ранее.

Замминистра отметил, что инвестиции от МФО планируется привлечь для реабилитации гидроэлектростанций – 60 млн. долл., строительство железных дорог – 500 млн., строительство воздушных линий электропередач – 175 млн., проекты энергоэффективности – 300 млн.

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Национальный банк Украины (НБУ) высказывает обеспокоенность качеством предоставляемых коммерческими банками статистических отчетов. Об этом говорится в письме НБУ (от 29 июля т.г.), направленном в адрес комбанков.

“Руководители отдельных банков не обеспечивают надлежащий контроль за представляемой отчетностью в Национальный банк Украины, о чем свидетельствуют многочисленные обращения банков к Службе банковского надзора с просьбами относительно замены файлов отчетности в связи ошибками и продления сроков их предоставления”, - говорится в письме.

НБУ напоминает об ответственности руководства банка за достоверность, полноту и своевременность предоставления отчетности и просит усилить контроль за ее составлением.

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Кабинет министров Украины утвердил новый состав Наблюдательного совета НАК «Надра Украины».

Соответствующее распоряжение Кабмина (№1560-р от 28 июля т.г.) опубликовано на правительственном портале.

Согласно документу, председателем Набсовета назначен заместитель министра охраны окружающей природной среды Дмитрий МОРМУЛЬ. Его заместителем назначен заместитель главы Минприроды Артем ВОЛОДИН.

В состав НС также вошли: председатель Государственной геологической службы Анатолий БЕЗУХ, заместитель министра промышленной политики Сергей БИЛЕНЬКИЙ, директор департамента Министерства топлива и энергетики Константин БОРОДИН, первый заместитель председателя Фонда государственного имущества Евгений ИВАНОВ, заместитель министра топлива и энергетики Игорь КИРЮШИН, заместитель министра экономики Ирина КРЮЧКОВА, советник министра охраны окружающей природной среды Сергей РАДОВАНОВ.

Как сообщал УНИАН, с 23 июля 2008 года председателем Набсовета НАК «Надра Украины» был первый заместитель министра охраны окружающей природной среды Иван ЧОРНОКУР. Его заместителем был заместитель главы Минприроды Дмитрий ГУРСКИЙ. В прошлый состав Набсовета также входили: Олег БУГАЙОВ - первый заместитель министра топлива и энергетики, Сергей ГАЛЮК - начальник отдела Минфина, Леонид ЕФИМЕНКО - заместитель министра юстиции, Евгений КАПИНУС - заместитель руководителя Главной службы социально-экономического развития - руководитель департамента собственности и инвестиций Секретариата Президента Украины, Ирина КРЮЧКОВА - заместитель министра экономики, Дмитрий МОРМУЛЬ - председатель Госгеолслужбы, Дмитрий ПАРФЕНЕНКО - заместитель председателя Фонда государственного имущества, Виталий ПЕТРУК - начальник Управления экспертизы и анализа развития техногенной, экологической, ядерной безопасности и природопользования Секретариата Кабинета министров Украины, Владимир СЕВЕРНЮК - заместитель министра промышленной политики.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с Указом Президента Украины №802 от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в области геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

2009 год НАК «Надра Украины» завершила с чистым убытком 34,999 млн. грн., тогда как за 2008 год чистая прибыль компании составила 0,267 млн. грн.

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В Украине сумма операций с использованием платежных карточек во втором квартале 2010 года, по сравнению с первым кварталом т.г., увеличилась на 13% - до 140,818 млрд. грн., количество операций – на 11%, до 169 млн. штук.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, в том числе на 4,5% увеличилась общая сумма безналичных платежей – до 6,447 млрд. грн., получение наличных – на 13,5%, до 98,371 млрд. грн.

Количество эмитированных банками платежных карточек, по которым была осуществлена хотя бы одна расходная операция, за последние двенадцать месяцев сократилось с 28,834 млн. штук до 28,742 млн. штук.

Количество банкоматов во втором квартале увеличилось на 5% - до 29741 штук, терминалов – на 5%, до 107038 штук, количество импринтеров сократилось с 15020 до 13534 штук.

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Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,8915/7,8955, к 12:00 сузился спред 7,8922/7,8928. К закрытию торгов установились следующие ценовые уровни - 7,8915/7,8935 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 Нацбанк вышел на рынок с покупкой долларов США по курсу 7,8925.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2610/0,2613, к 12:00 цены понизились до 0,2607/0,2611. К закрытию цены не изменились - 0,2607/0,2611. В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,2749 (+0.1125).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3066/1,3068, а к 14:00 ушли вниз - 1,3019/1,3021.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,3140/10,3215, к 12:00 цены ушли вниз - 10,2945/10,2985. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали до 10,2650/10,2710.

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Кабинет министров Украины уволил Юрия ЗОЦА с должности заместителя главы Государственного казначейства (по собственному желанию).

Текст соответствующего распоряжения КМУ (от 28 июля 2010 г. №1557-р) размещен на официальном сайте Кабмина.

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Кабинет Министров Украины уволил руководителей торгово-экономических миссий в составе посольств Украины в ряде стран.

Соответствующие распоряжения Кабмина размещены на правительственном портале.

В частности, уволены руководители миссий в составе посольств: в Итальянской Республике – Вадим САБЛУК; в Венгерской Республике – Иштван ЦАП; в Республике Сербия - Ирина ЖОРНЯК; в Азербайджанской Республике - Мирослав БЛАЩУК; в Королевстве Бельгия - Александр ГРОМОВ; в Литовской Республике – МАСНЕВ; в Аргентинской Республике - Юрий КРУТОВЕРЦЕВ; в Российской Федерации - Владимир ЗАРИЦКИЙ; в Федеративной Республике Бразилия - Михаил РУДЕНКО; в Республике Польша - Тарас ТОКАРСКИЙ; в Королевстве Нидерланды - Роман КУЦЕНКО и при Постоянном представительстве Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве - Вячеслав ЦЫМБАЛ.

Увольнения состоялись в соответствии с заявлениями бывших руководителей торгово-экономических миссий.

Как сообщал УНИАН, в апреле Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ о ликвидации торгово-экономических миссий и образовании экономических отделов заграничных дипломатических учреждений.

В конце мая министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО заявил, что в ближайшее время будет усилена экономическая составляющая дипломатических представительств.

ТЭК

Экспортная пошлина на российскую нефть с 1 августа 2010 года вырастет на 6% (или на 15 долл.) - с 248,8 долл. за тонну до 263,8 долл. за тонну.

Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано в четверг, передает РИА "Новости".

Цена на нефть с месторождений Восточной Сибири вырастет на 10,4 долл. - до 80,3 долл. за тонну.

Пошлина на светлые нефтепродукты повысится до 190 долл. за тонну с нынешних 179,9 долл. за тонну, на темные - до 102,4 долл. со 96,9 долл., установленных с 1 июля.

Цены на российскую нефть в первом полугодии текущего года выросли до 75,93 долл. за барр. с 50,82 долл. за барр. годом ранее.

Минэкономразвития РФ повысило прогноз среднегодовой цены на нефть Urals в этом году до 75 долл. за барр. с первоначального прогноза в 54-57 долл. за барр.

Правительство РФ осенью 2008 года из-за снижения мировых цен на нефть скорректировало порядок расчетов экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты. Период мониторинга цен на нефть марки Urals и, соответственно, срок установления экспортных пошлин был сокращен с двух до одного месяца для более оперативного реагирования на изменения мировой конъюнктуры. Это также снизило налоговую нагрузку на нефтяные компании.

Правительство РФ с 1 июля ввело льготную пошлину на экспорт нефти с ряда месторождений Восточной Сибири, до этого с 1 декабря на данный вид нефти распространялась нулевая ставка пошлины.

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Крупнейшая частная энергетическая компания Украины ДТЭК владеет 6,123% АК «Киевэнерго», которая является доминирующей энергокомпанией в украинской столице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил исполнительный директор ДТЭК Юрий РЫЖЕНКОВ.

Напомним, что помимо входящих в структуру ДТЭК ОАО «ПЭС-Энергоуголь» и ООО «Сервис-Инвест», в сегменте дистрибуции электроэнергии компания также владеет 30,59% акций ОАО "Донецкоблэнерго" и 7,31% акций ОАО "Крымэнерго".

В настоящее время в Наблюдательный совет «Киевэнерго» входят 2 из 8 представителей ДТЭК - заместитель директора по правовому обеспечению Алексей ЗАХАРЧУК и заместитель директора по генерации и продаже электроэнергии Игорь МАСЛОВ.

50%+1 акция «Киевэнерго» принадлежат НАК «Энергетическая компания Украины». 12,73% акций, принадлежащих киевской городской общине, переданы в уставный фонд ЗАО «Компания «Киевэнергохолдниг». До конца мая 2007 года номинальным держателем указанного пакета являлся КБ "Хрещатик". С июня 2007 года в качестве собственника этого пакета выступала компания Trelodia Investments Ltd. (Кипр).

Однако, по состоянию на июнь 2009 года, 20,34% акций "Киевэнерго" сконцентрировала кипрская BLEDSOE HOLDINGS LTD (Виргинчские острова). Еще над 10,17% акций сохранила контроль Kapiton Trading Limited (Кипр).

Справка УНИАН. ДТЭК – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку по добыче и обогащению угля, генерации и дистрибуции электроэнергии.

АЭК «Киевэнерго» (г. Киев) является крупнейшим производителем тепловой энергии и электроэнергии в Украине. Компания полностью обеспечивает потребности Киева в электрической и на 70% – в тепловой энергии.

«Киевэнерго» в 2009 году сократила чистый убыток в 3,3 раза по сравнению с 2008 годом – до 129,860 млн. грн.

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Украина может убедить РФ отказаться от строительства «Южного потока»

Пока не началось строительство морской части газопровода «Южный поток», у Украины есть шанс убедить РФ отказаться от этого проекта.

Такое мнение УНИАН высказал генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности (РФ) Константин СИМОНОВ.

Он отметил, что если Украина согласится на передачу под контроль «Газпрома» транзитные трубопроводы, то РФ может отказаться от строительство этого обходного маршрута.

В тоже время, он добавил, что оценивая позицию официального Киева, руководство Украины к этому пока не склоняется.

По его словам, отказ от «Южного потока» в определенной степени принесет для РФ финансовые и имиджевые потери, но исходя из стоимости проекта – по самым скромным оценкам более 20 млрд. евро – это выгодно «Газпрому».

«Тем более «Южный поток» фактически дублирует украинскую ГТС и транзит через Украину самый дешевый и оптимальный, но все упирается в политику. Тем более, отказ от «Южного потока» не предполагает больших издержек для «Газпрома» – это оплата командировок и работы аналитиков. Эти издержки есть, но они не космические», - подчеркнул К.СИМОНОВ.

По его убеждению, Украина превратила трубу в элемент политического давления на Россию и отказываться от этого не хочет.

«Это касается как предыдущей так и нынешней власти Украины», - добавил он.

Российский эксперт также считает, что Украина не сможет убедить Европу отказаться от «Южного потока» поскольку нет решение о совместном использовании украинской ГТС.

По его мнению, мартовская декларация о модернизации ГТС Украины от 2009 была подписана с единственной целью – поддержать прежнюю власть Украины.

«Европа реализовывать этот документ не хочет. Брюссель занимает четкую позицию – транзит – это проблема России. Зачем давать деньги, если РФ начнет строить «Южный поток», - отметил он.

Он убежден, что Европа найдет большое количество аргументов, чтобы денег на модернизацию трубы все таки не давать.

Справка УНИАН. С целью диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» планирует строительство газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы – проект «Южный поток».

Предусматривается, что морской участок газопровода пройдет по дну Черного моря от компрессорной станции «Российская» на российском побережье до побережья Болгарии. Его общая протяженность составит около 900 километров, максимальная глубина – более двух километров. Производительность морского участка «Южного потока» составит почти 63 млрд. куб. м за год.

Для реализации сухопутной части проекта за границей с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией были подписаны межправительственные соглашения.

Положениями этих документов предусмотрено создание совместных проектных компаний для выполнения ТЭО проекта и, в случае подтверждения технической осуществимости и коммерческой целесообразности, последующего проектирования, строительства и эксплуатации газопровода «Южный поток» на территориях стран-участниц.

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Япония перечислила Украине второй транш в рамках договора о продаже 30 млн. единиц установленного количества выбросов парниковых газов, заключенного в марте 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Национального агентства экологических инвестиций Украины Сергей ОРЛЕНКО.

По его словам, средства поступили в Украину 29 июля за реализацию 15 млн. единиц выбросов.

Глава ведомства отметил, что полученные средства будут направлены на реализацию ряда энергосберегающих и энергоэффективных проектов в социальной сфере. В частности, за счет указанных средств в 2010-2011 годах планируется реализовать 550 таких проектов в Автономной Республике Крым, Сумской, Ивано-Франковской и Луганской областях.

С.ОРЛЕНКО отказался уточнить сумму перечисленного японской стороной транша, сославшись на конфиденциальность существующих договоренностей.

Напомним, в 2009 году при перечислении первого транша за аналогичный объем единиц выбросов (15 млн. единиц), по словам экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, Украина должна была получить около 4,5 млрд. грн.

Справка УНИАН. Украина и Япония в 2009 году договорились о продаже 30 млн. единиц установленного количества выбросов парниковых газов в рамках Киотского протокола.

Украина ратифицировала Киотский протокол 4 февраля 2004 года.

Согласно протоколу, для каждой страны устанавливается максимально допустимая граница выбросов парниковых газов.

Международные отношения

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО отмечает большой потенциал Украины и Ирана в вопросах сотрудничества в отрасли самолетостроения, а также нефте- и газодобычи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера, об этом он заявил вчера во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Украине Акбаром ГАСЕМИ-АЛИАБАДИ.

Также С.ТИГИПКО отметил, что после прошлогоднего спада двусторонняя торговля между странами начала возобновляться быстрыми темпами. В частности, украинский экспорт в Иран с начала года вырос более чем на 40%, а импорт – более чем на 60%.

«На Ближнем Востоке Иран является одним из ключевых торговых партнеров Украины. Важно, что значительную долю украинского экспорта в Иран составляет высокотехнологичная продукция машиностроения», – отметил С.ТИГИПКО.

Говоря о потенциале сотрудничества в области самолетостроения, вице-премьер отметил, что Иран уже производит и эксплуатирует самолеты Ан-140 и выражает заинтересованность в покупке и лицензионном сборе самолетов Ан-148.

«Также есть взаимная заинтересованность в сотрудничестве в отрасли нефте- и газодобычи. Иран владеет большими залежами этих полезных ископаемых, а Украина – многолетним опытом и технологиями. Обе стороны настроены на взаимовыгодное сотрудничество», – подчеркнул С.ТИГИПКО.

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Польские власти рассчитывают на возобновление в 2012 году активизации туристического движения с Украиной, которое значительно упало после вступления страны в шенгенскую зону два года назад.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сказала вице-руководитель правительственной Польской туристической организации (РОТ) Эльжбета ВАНСОВИЧ-ЗАБОРЕК.

Она назвала ужесточение правил выдачи виз после вступления в Шенген основной причиной уменьшения туристического движения между странами, заметив, что в последнее время ситуация улучшается.

„Это движение постепенно оживает, но нам еще далеко до того уровня, который был до вступления в Шенген”, - сказала она.

Собеседница агентства выразила надежду, что украинцам в ближайшее время станет легче пересекать границу с Польшей, в том числе, благодаря развитию малого приграничного движения, а также проведению странами чемпионата Европы по футболу.

«Надеюсь, что к 2012 году так, собственно, будет», - сказала она.

Э.ВАНСОВИЧ-ЗАБОРЕК также сказала, что весной 2012 году РОТ планирует провести в Украине рекламную кампанию туристического отдыха в восточных областях Польши.

По ее словам, Украина вместе с Германией являются ключевыми, кроме Польши, странами, где будет пропагандироваться отдых в пяти восточных областях страны в рамках программы помощи Европейского Союза по региональному развитию.

Она заметила, что на эту программу, реализация которой под лозунгом Piкkny Wschуd («Хороший Восток») началась в июле в Польше, до октября 2012 года будет потрачено 5,8 млн. евро.

Справка УНИАН. По данным польского Института туризма, украинцы в прошлом году потратили больше всего денег среди граждан стран - восточных соседей, которые непосредственно граничат с Польшей.

В среднем, украинский турист тратил 325 долларов, белорус 315 долларов, а россиянин 260 долларов.

Средний расход всех туристов, которые приезжали в Польшу, составлял около 410 долларов.

38-миллионную Польшу в прошлом году посетило почти 12 млн. туристов, которые потратили более 5 млрд. долларов.

Соцполитика

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в Крыму провел встречу с первым заместителем председателя Киевской городской государственной администрации Александром ПОПОВЫМ, во время которой были обсуждены пути решения наибольших проблем столицы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в частности, В.ЯНУКОВИЧ обратил внимание А.ПОПОВА на необходимость решения острых проблем в коммунальном хозяйстве столицы, строительстве, а также отметил обязательность экономного использования бюджетных средств.

А.ПОПОВ поблагодарил главу государства за его внимание к проблемам столицы. Он с сожалением констатировал, что на сегодняшний день этих проблем накопилось много в разных отраслях и направлениях. Главным проблемным вопросом А.ПОПОВ назвал неэффективное использование бюджетных средств города. «Мы сегодня уже видим, что были определенные злоупотребления в их использовании, так же, как и в вопросах использования земельных ресурсов, основных фондов города, недвижимости», – отметил он. Первый заместитель председателя КГГА выразил уверенность, что работа, которая сейчас ведется в контексте преодоления этих проблем, будет эффективной, и злоупотреблениям будет положен конец.

«Такого больше в Киеве не будет», – подчеркнул А.ПОПОВ.

Первый заместитель председателя КГГА также доложил Президенту о состоянии выполнения программ, направленных на решение транспортных проблем Киева. По его словам, до конца этого года будет завершено строительство транспортной развязки на Московской площади; осенью будет сдана в эксплуатацию эстакада у Подольского моста. Кроме того, до конца года планируется открыть железнодорожный мостопереход.

Отдельно А.ПОПОВ проинформировал Президента о строительстве новых станций метро. Он заверил, что до конца года в Киеве будут открыты три станции метро в Голосеевском направлении.

Первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации также сообщил главе государства о том, что сегодня ведется активная работа по реконструкции линии скоростного трамвая. «Мы дали толчок тому, чтобы эта работа велась активно. В октябре этот объект сдадим в эксплуатацию», – сказал он.

«Все важнейшие для города объекты сейчас интенсивно строятся», – заверил Президента первый заместитель председателя КГГА.

Во время встречи глава государства поручил власти Киева обратить внимание на ремонт и строительство дорог города. В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что реконструкцию дорог нужно проводить не только в центре столицы, но и на окраинах. Отдельно Президент отметил необходимость благоустройства территорий, прилегающих к Днепру.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ и А.ПОПОВ обсудили вопросы социальной защиты киевлян, особенно в контексте возможного повышения цен на жилищно-коммунальные услуги. По словам А.ПОПОВА, сегодня уже существует «четкий план относительно предоставления дополнительной материальной поддержки тем, кто в ней нуждается».

Также Президент Украины и первый заместитель председателя КГГА обсудили вопрос подготовки Киева к следующему отопительному сезону.

«Уже сегодня мы думаем над стратегией развития, чтобы Киев стал одной из лучших европейских столиц», – заверил главу государства А.ПОПОВ.

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Кабинет министров Украины установил фонд оплаты труда работников и расходы на содержание областных, Севастопольской городской, районных, районных в г. Севастополе государственных администраций на 2010 год.

Соответствующее правительственное постановление (от 28 июля 2010 г. №634) размещено на официальном сайте Кабмина.

Правительство также поручило Совету министров АР Крым, председателям областных, Севастопольской горгосадминистраций утвердить в двухнедельный срок фонд оплаты труда работников и расходы на содержание управлений, отделов и других структурных подразделений госадминистраций в пределах запланированных показателей.

Постановлением устанавливается фонд оплаты труда работников и расходы на содержание областных, Севастопольской городской госадминистраций на 2010 г. в сумме: 385,83 млн. грн. - на фонд оплаты труда и 663,501 млн. грн. - расходы на содержание. Также устанавливается фонд оплаты труда работников и расходы на содержание районных, районных в г. Севастополь госадминистраций на 2010 г. в таких размерах:

965,168 млн. грн. - на фонд оплаты труда и 1,457 млрд. грн. - расходы на содержание.

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Кабинет Министров Украины распоряжением №1566-р от 28 июля 2010 года поручил Государственному комитету статистики провести в Дергачёвском районе Харьковской области в декабре 2010 года пробную перепись населения.

Текст соответствующего распоряжения за подписью премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА размещен на Правительственном портале.

Правительство также поручило Государственному комитету статистики во втором полугодии 2010 года и 2011 году осуществить комплекс работ по подготовке, проведению пробной переписи населения и проработки материалов по её результатам.

В соответствии с распоряжением Кабинета Министров, Харьковская областная и Дергачевская районная госадминистрации должны предоставлять в пределах своих полномочий органам государственной статистики всестороннее содействие и помощь в подготовке и проведении пробной переписи населения.

Правительство также поручило передать бюджетные назначения, предусмотренные Министерству финансов по бюджетной программе "Государственные капитальные расходы", в объеме 5,02 млн. грн. Государственному комитету статистики, направив их на расходы потребления в сумме 2,825 млн. грн. (из них на оплату труда — 1,483 млн. грн.) и на расходы развития — 2,195 млн. грн.

Транспорт

Железнодорожники обеспечивают спрос пассажиров на билеты в направлении из Киева в Крым, и в поездах есть свободные места.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, по состоянию на утро 30 июля в поездах, которые отправляются 31 июля, незаполненными были 617, в поездах на 1 августа – 579 мест, на 2 августа – 1620 мест, на 3 августа – 1173 мест, на 4 августа – 2296 мест, на 5 августа – 1892 мест, на 6 августа – 1960 мест, на 7 августа – 1203 мест, на 8 августа – 1554 места.

Напомним, в связи с повышенным спросом на пассажирские билеты в крымском направлении Юго-Западная железная дорога назначила дополнительный поезд №289 Киев – Симферополь, который отправится из Киева 31 июля, а прибудет в Симферополь 1 августа. Кроме того, в состав поездов крымского направления железная дорога дополнительно включила: на 30 июля – 15 вагонов, на 31 июля – 17 вагонов и на 1 августа – 15 вагонов.

Всего со станции Киев-Пассажирский в Крым будет отправлено 30 июля – 273 вагона, 31 июля – 267 вагонов и 1 августа – 238 вагонов.

Работы по изучению спроса и назначению поездов продолжаются. В целом в направлении Крыма летом курсируют 35 поездов формирования «Укрзализныци» и 39 поездов формирования железных дорог стран СНГ.

Погода

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 31 июля будет переменная облачность, без осадков, лишь в западных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 15-20°, на побережье морей 21-26°, днем 29-34°, в восточной части 35-39°; в западных областях ночью 10-15°, днем 25-30°, в Карпатах ночью 8-13°, днем 13-18°.

В Киевской области завтра переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 29-34°.

В столице переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 30-32°.

30 июля температура воды в Черном и Азовском морях 25-27°, в Днепре возле Киева 26°.

(УНИАН)