Закон о местных выборах вступил в силу

Вступил в силу Закон “О выборах местных депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов, и сельских, поселковых, городских председателей”.

Текст закона опубликован в сегодняшнем номере газеты “Голос Украины”.

Законом предусматривается проведение местных выборов 31 октября 2010 года с переходом от ныне действующей пропорциональной (партийной) к смешанной мажоритарно-пропорциональной системе выборов органов местного самоуправления. Избирательный процесс должен начаться 11 сентября.

Справка УНИАН. Верховная Рада 10 июля приняла Закон "О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей", внесенный председателем фракции Партии регионов Александром ЕФРЕМОВЫМ. 27 июля закон подписал Президент.

Закон, кроме перехода к смешанной системе выборов, запрещает также принимать участие в местных выборах блокам политических партий.

Кроме того, в законе ликвидирована норма о возможности самовыдвижения кандидатов в мэры.

Закон также устанавливает, что в выборах могут принимать участие местные организации политических партий, зарегистрированные не позже, чем за 365 дней до дня выборов.