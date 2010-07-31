Правительство РФ выделило помощь пострадавшим от лесных пожаров

Правительство РФ выделило 5 млрд. руб. (около 167 млн. долл.) для оказания материальной помощи пострадавшим в результате лесных пожаров.

Как передает кореспондент УНИАН, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Владимир ПУТИН.

Деньги выделены правительству Республики Мордовия, правительству Республики Татарстан, правительствам Белгородской, Воронежской, Ивановской, Кировской, Московской, Нижегородской, Рязанской, Ульяновской областей, а также администрациям Владимирской, Липецкой, Тамбовской и Тульской областей.

Предполагается, что указанные дотации будут использовать для восстановления и строительства сгоревшего жилья, оказания материальной помощи гражданам в связи с утратой ими имущества из расчета до 100 тыс. рублей (около 3,3 тис. долл.) каждому гражданину на восстановление инфраструктуры.

Также предполагается выплатить единовременное пособия членам семей граждан, погибших в результате лесных пожаров, из расчета 1 млн. рублей (около 33 тис. долл.) на каждого погибшего.

По информации МЧС РФ, в результате перехода лесных пожаров на населенные пункты 14 субъектов Российской Федерации, расположенных на территории Приволжского и Центрального федеральных округов, уничтожены огнем 1 тыс 257 жилых домов, без крова остались 2 тыс. 885 человек. За последние двое суток при пожарах погибли 25 человек, в том числе 2 пожарных. С целью защиты от распространяющихся пожаров в Центральном и Приволжском федеральных округах проведена эвакуация населения. Всего эвакуировано 3 тыс. 396 человек, из них 1 тыс. 818 детей, развернуто 12 временных пунктов приема пострадавшего населения.