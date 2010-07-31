Черкасские таможенники выявили контрабанду минудобрений

Черкасские таможенники выявили незаконное перемещение в Украину минудобрений на сумму 2,6 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины.

В частности, отмечается в сообщении, за полтора года в адрес одного из украинских предприятий поступило 7 партий товара (782 тонны) «минеральное удобрение – нитрат кальция» стоимостью 2,6 млн. грн.

Для перемещения минудобрений через таможенную границу Украины и проведения таможенного оформления таможенникам были предоставлены документы, в соответствии с которыми производителем этих минеральных удобрений является компания, зарегистрированная в Бельгии, а также удостоверения о государственной регистрации на минудобрения бельгийского производителя.

Как установили работники Черкасской таможни, единственным производителем этих минудобрений является португальская компания, товар которой не проходил государственную регистрацию в Украине.

Таким образом, минудобрения были ввезены в Украину с сокрытием от таможенного контроля путем предоставления в качестве основания для перемещения поддельных документов.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 Уголовного кодекса Украины - контрабанда.