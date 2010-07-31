ГЛАВНОЕ на 31 июля

Основные события сегодняшнего дня

Финансы

Гривня с начала июля укрепилась на межбанковском рынке на 0,16% - до 7,8925 грн./дол. США, а на наличном, по операциям по продаже долларов США, – на 0,24% - до 7,8953 грн./дол. США.

Об этом идет речь в сообщении Национального банка Украины.

“С начала июля существенное превышение объемов поступлений иностранной валюты от нерезидентов над переводами в их пользу продолжало формировать чистое предложение иностранной валюты на межбанковском валютном рынке Украины”, - говорится в сообщении регулятора. Изложенное способствовало повышению рыночных котировок гривни относительно доллара США.

При этих условиях Нацбанк активно пополнял международные резервы, осуществляя интервенции по покупке иностранной валюты.

Официальный курс гривни к доллару США укрепился с начала июля на 0,17% - до 7,8932 грн./дол. США. Динамика же гривни к евро и российскому рублю отвечала ситуации на международных рынках. С начала месяца гривня обесценилась относительно евро на 6,95% - до 10,3156 грн./евро, а к российскому рублю – на 3,05 % - до 2,6121 грн./10 рублей.

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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал поручение относительно разблокирования переговорного процесса с Европейским Союзом о создании зоны свободной торговли.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

В.ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ, министру экономики Василию ЦУШКО и министру иностранных дел Константину ГРИЩЕНКО подготовить и передать ему на рассмотрение согласованную консолидированную позицию украинской стороны, направленную на разблокирование переговорного процесса с ЕС относительно создания зоны свободной торговли.

Промышленность

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает, что реформирование оборонно-промышленного комплекса должно происходить с внедрением всех возможных новейших технологий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал сегодня во время встречи в Крыму с председателем Государственной комиссии при Президенте Украины по вопросам реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса Анатолием КИНАХОМ.

Главной темой встречи стало формирование системы ОПК и итоги работы, уже осуществленной в этом направлении.

«Нужно задействовать весь наш научный потенциал. Следует сделать, чтобы эта система работала, прежде всего, на общество», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. Он отдельно обратил внимание на то, что реформирование Вооруженных сил Украины должно включать также внедрение новых видов современных вооружений.

Председатель Комиссии доложил главе государства, что во исполнение соответствующего указа Президента Комиссия развернула активную работу, вовлекши в эту деятельность не только представителей власти, но и лучших специалистов и экспертов Украины по вопросам научно-технического развития ОПК.

«У нас нет запаса времени на промедление. Работа организована динамично. Есть политическая воля Президента, есть интеллект, есть специалисты. Это направление в будущем будет определять место Украины в мире. Ведь речь идет об обороноспособности нашего государства, национальной безопасности», - подчеркнул А.КИНАХ.

По словам председателя Комиссии, первые выводы подтверждают, что, невзирая на некоторые потери, Украина еще владеет мощным научно-техническим, промышленным, кадровым потенциалом, и позиционируется в мире как государство, которое имеет наукоемкую, конкурентоспособную продукцию. Особенно по таким направлениям, как ракетно-технический комплекс, авиастроение, бронетехника, высокоточное оружие и тому подобное.

А.КИНАХ проинформировал Президента о том, что Комиссия работает сегодня согласно плану, выполняя все директивные сроки, и сегодня готова представить проект предложений, который даст возможность комплексно, исходя из долгосрочной стратегии, обеспечить и реформирование, и максимальное использование потенциала Украины как в вопросах обороноспособности, так и в экономических результатах на внешних рынках. Он сообщил, что сегодня одним из заданий Комиссии является формирование мощных вертикально интегрированных компаний по таким приоритетным направлениям, как ракетно-космический комплекс, авиастроение, высокоточное оружие, системы управления бронетехникой.

Кроме того, важным заданием сегодня является подготовка современной законодательной нормативной базы, включая такие функции, которые усиливают позиции Украины на мировых рынках спецтехники и оружия, а также способствуют четкой координации действий всех институтов власти.

А.КИНАХ сообщил, что результаты работы Комиссии запланированы к рассмотрению на следующем заседании СНБОУ. Он отдельно добавил, что реформирование ОПК связано с реформированием всех направлений, начиная с национальной безопасности, обороноспособности, оборонной доктрины, а также государственными целевыми программами, направленными на производство современной спецтехники, оружия, которые необходимы и для Вооруженных сил Украины, и для укрепления наших позиций на внешних рынках.

Законодательство

Вступил в силу Закон “О выборах местных депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов, и сельских, поселковых, городских председателей”.

Текст закона опубликован в сегодняшнем номере газеты “Голос Украины”.

Законом предусматривается проведение местных выборов 31 октября 2010 года с переходом от ныне действующей пропорциональной (партийной) к смешанной мажоритарно-пропорциональной системе выборов органов местного самоуправления. Избирательный процесс должен начаться 11 сентября.

Справка УНИАН. Верховная Рада 10 июля приняла Закон "О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей", внесенный председателем фракции Партии регионов Александром ЕФРЕМОВЫМ. 27 июля закон подписал Президент.

Закон, кроме перехода к смешанной системе выборов, запрещает также принимать участие в местных выборах блокам политических партий.

Кроме того, в законе ликвидирована норма о возможности самовыдвижения кандидатов в мэры.

Закон также устанавливает, что в выборах могут принимать участие местные организации политических партий, зарегистрированные не позже, чем за 365 дней до дня выборов.

Международные отношения

Венесуэла развернула подразделения военно-воздушных сил, наземных войск и спецподразделения в различных точках на протяжении границы с Колумбией на случай "возможной военной агрессии со стороны Колумбии".

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сообщил в интервью государственному телеканалу "Венесолана де телевисьон" Президент страны Уго ЧАВЕС, добавив, что "его страна не собирается нападать, но готова защитить свой суверенитет".

"Все эти действия были совершены без лишнего шума, чтобы не поднимать тревогу среди населения", - рассказал он. Президент Венесуэлы также выразил сожаление в связи с тем, что ему "приходится изучать военные планы потому, что Президент Колумбии Альваро УРИБЕ способен на все".

"Трое суток назад я говорил вице-президенту Элиасу ХАУА: признаюсь, что анализирую сценарии возможной войны", - сказал У.ЧАВЕС. Он объяснил это тем, что Президент Колумбии А.УРИБЕ "способен на все" перед тем, как передать 7 августа свои полномочия преемнику.

Венесуэльский Президент заверил в интервью, что является твердым сторонником мира с соседней Колумбией. Однако, отметил он, со стороны Боготы возникла потенциальная угроза начала военного конфликта. "Поэтому мы развернули дополнительные войсковые подразделения в районе двусторонней границы, протяженность которой составляет более 2,2 тыс км", - сказал У.ЧАВЕС.

Соцполитика

Жители Украины в январе-июне текущего года уплатили за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 16,2 млрд. грн., что составляет 99,7% от начисленных за этот период сумм.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, среди регионов самый высокий уровень расчетов за ЖКУ наблюдался в Сумской, Винницкой, Ивано-Франковской и Львовской областях (109-107,9%), самый низкий - в Севастополе и в Одесской области (67,1% и 90,8% соответственно).

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета в июне т.г. уменьшились на 2% по сравнению с июнем 2009 года, и с учетом электроэнергии (из расчета 100 кВт/ч) составили 182,9 грн.

В Госкомстате отметили, что задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг в июне уменьшилась на 4,1% по сравнению с маем текущего года, и на начало июля составила 10 млрд. 452 млн. грн. Средний срок задолженности населения за все услуги составил 3,9 месяца. Уменьшение задолженности произошло во всех регионах страны, кроме Севастополя.

В частности, в июне т.г. задолженность за три и более месяцев имели: за централизованное отопление и горячее водоснабжение - 32,4% владельцев лицевых счетов, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий - 28%, за вывоз бытовых отходов - 23,1%, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 22%, за газоснабжение - 20,4%.

В январе-июне т.г. население оплатило за электроэнергию 3 млрд. 752 млрд. грн., что составляет 135,8% начисленных за этот период сумм. Среди регионов наивысший уровень оплаты электроснабжения наблюдался в Закарпатской, Одесской и Херсонской областях (204,8%–199,5%) с учетом погашения долгов предыдущих периодов, самый низкий – в Черниговской, Житомирской, Полтавской и Сумской областях (78,5%-94%). Задолженность населения по оплате электроэнергии на начало июля составляла 2 млрд. 874 млн. грн.

В январе-июне население заключило 46 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 91,7 млн. грн., а сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 90,1 млн. грн.

Справка УНИАН. Жители Украины в 2009 году оплатили за жилищно-коммунальные услуги 25,7 млрд. грн., что составляет 92,4% от начисленных за этот период сумм.

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Работники шахтостроительного комплекса отменили общеотраслевую акцию протеста у стен Кабинета министров Украины, намеченную на 2 августа, так как Минуглепром выполнил их требования.

Об этом сообщили в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, 19 июля первые 114 млн. грн., предназначенные для финансирования строительства угледобывающих предприятий в 2010 году, наконец, поступили на счета.

В ПРУПе подчеркнули, что за 7 месяцев текущего 2010 года это первые поступления бюджетных средств.

По информации председателя Донецкой шахтостроительной территориальной организации ПРУП Владимира ЛАЩЕНКО, бюджетные средства в область пришли еще 19 июля, но к шахтостроителям они попали не сразу. Областное казначейство продержало их больше недели на своих счетах, не пропуская дальше.

Территориальная организация Укруглепрофсоюза обращалась к руководству казначейства, областным властям, губернатору, руководители организаций приезжали в казначейство с представителями трудовых коллективов, объясняя, что каждый день проволочек с перерасчетом средств грозит социальным взрывом на предприятиях комплекса.

«Общими усилиями удалось сдвинуть дело с мертвой точки, деньги «выпустили», - сказал В. ЛАЩЕНКО, - сейчас шахтостроители Донецкой области уже начали получать задолженность по заработной плате».

По информации Луганской шахтостроительной территориальной организации Укруглепрофсоюза, ситуация в трудовых коллективах их региона также стабилизируется, люди уже получают задолженность по заработной плате, появляются новые заказы на ведение работ.

Шахтостроители западных регионов Украины тоже стали получать деньги. Так, по словам председателя первичной профсоюзной организации ОАО «Трест «Укрзападуглестрой» Валерия ЛУЧКОВА, людям уже выплатили задолженность, «полностью закрыта даже июньская зарплата».

В ПРУПе отметили, что 114 млн. грн.- это далеко не вся сумма, предусмотренная в текущем году на строительство угледобывающих предприятий Украины. Согласно распоряжению Кабмина от 7 июля 2010 года №1355-р «Об утверждении перечня инвестиционных проектов строительства угле- и торфодобывающих предприятий, которые финансируются в 2010 году за счет средств Стабилизационного фонда» на эти цели должно быть направлено 793,1 млн. грн.

В ближайшее время из Киева должен выйти очередной «транш», который станет «гарантом», что последующие работы, выполненные украинскими шахтостроителями, будут проплачены своевременно и в полном объеме, заключили в профсоюзе.

ЧС

Правительство РФ выделило 5 млрд. руб. (около 167 млн. долл.) для оказания материальной помощи пострадавшим в результате лесных пожаров.

Как передает кореспондент УНИАН, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Владимир ПУТИН.

Деньги выделены правительству Республики Мордовия, правительству Республики Татарстан, правительствам Белгородской, Воронежской, Ивановской, Кировской, Московской, Нижегородской, Рязанской, Ульяновской областей, а также администрациям Владимирской, Липецкой, Тамбовской и Тульской областей.

Предполагается, что указанные дотации будут использовать для восстановления и строительства сгоревшего жилья, оказания материальной помощи гражданам в связи с утратой ими имущества из расчета до 100 тыс. рублей (около 3,3 тис. долл.) каждому гражданину на восстановление инфраструктуры.

Также предполагается выплатить единовременное пособия членам семей граждан, погибших в результате лесных пожаров, из расчета 1 млн. рублей (около 33 тис. долл.) на каждого погибшего.

По информации МЧС РФ, в результате перехода лесных пожаров на населенные пункты 14 субъектов Российской Федерации, расположенных на территории Приволжского и Центрального федеральных округов, уничтожены огнем 1 тыс 257 жилых домов, без крова остались 2 тыс. 885 человек. За последние двое суток при пожарах погибли 25 человек, в том числе 2 пожарных. С целью защиты от распространяющихся пожаров в Центральном и Приволжском федеральных округах проведена эвакуация населения. Всего эвакуировано 3 тыс. 396 человек, из них 1 тыс. 818 детей, развернуто 12 временных пунктов приема пострадавшего населения.

Погода

Завтра, 1 августа, в Украине синоптики прогнозируют жаркую и без осадков погоду.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, температура ночью будет составлять 17-22°, на побережье морей до 25°; днем 29-34, в южной и восточной частях 35-39°, в восточных областях местами 40-41°.

Лишь в западных областях местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 25-30°; в Карпатах ночью 9-14°, днем 17-22°.

В столице и Киевской области без осадков. Температура ночью по области 17-22°, днем 29-34°, в Киеве - ночью около 20°, днем 32-34°.

Сегодня, 31 июля, температура воды в Черном и Азовском морях 25-28°, в Днепре возле Киева - 26°.

(УНИАН)