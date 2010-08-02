Янукович поручил помочь регионам РФ, пострадавшим от пожаров

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил правительству оказать помощь пострадавшим от пожаров регионам Российской Федерации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, сегодня состоялся телефонный разговор В.ЯНУКОВИЧА и Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА, во время которой главы государств обсудили сложную ситуацию, которая сложилась в некоторых российских регионах в результате масштабных лесных пожаров, и договорились о предоставлении украинской стороной помощи с целью ликвидации негативных последствий стихийного бедствия.

Сегодня же В.ЯНУКОВИЧ поручил Кабинету министров, руководителям Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, Министерства обороны, некоторых других центральных органов исполнительной власти, а также руководителям пограничных с российской стороной регионов Украины принять меры по предоставлению помощи РФ в преодолении последствий стихийного бедствия.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день лесные пожары в России угрожают более чем 200 населенным пунктам. Чрезвычайная пожарная обстановка сложилась в 14 регионах России.

В результате пожаров на территории РФ погибло 30 человек, более тысячи человек потеряли имущество и остались без жилья.