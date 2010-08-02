Жители Подмосковья надели маски, машины включили фары

На границе Московской и Рязанской областей из-за дымки от лесных и торфяных пожаров видимость не превышает 30 метров, передает корреспондент РИА Новости.

Московская область лидирует по числу зарегистрированных за одни только минувшие сутки природных пожаров на территории Центрального региона и России, здесь зарегистрировано 130 очагов огня. Всего за сутки в ЦФО отмечено 227 природных пожаров, в частности в Рязанской области - девять. Общая площадь пожаров в регионе составила 11 тысяч 38 гектаров.

Уже за Коломной все в дыму. Машины едут с включенными фарами. Придорожные продавцы надели марлевые повязки. Вдоль дорог попадаются выжженные проплешины и даже небольшие очаги. Ближе к Рязанской области дым сгущается, на границе областей видимость не больше 30 метров. Чувствуется сильный запах гари, передает корреспондент РИА Новости. Рязань полностью окутана дымом от пожаров. Местный житель Виталий рассказал, что "это началось вчера". "Напротив моих окон стоит завод Сельмаш, так вот я его не вижу", - говорит он. естные жители передвигаются по городу в марлевых повязках или закрывая нос и рот смоченной тканью. Жертвами природных пожаров в Подмосковье, по последним данным, стали семь человек, в Рязанской области - четыре человека.