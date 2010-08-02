В крымских лесах ожидается чрезвычайная пожароопасность

Симферополь. С 1 по 5 августа в лесах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС Украины в АРК.

Согласно сообщению, также в Крыму объявлено штормовое предупреждение. 1 августа в Крыму ветер северо-восточный со скоростью 2-6 м/с, температура воздуха ночью 20-25 градусов тепла, днем - 33-38 тепла.