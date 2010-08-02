ДАЙДЖЕСТ СМИ за 2 августа

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Украинцы снова понесли деньги в банки», в котором пишет - приток вкладов населения в банковскую систему достиг докризисных уровней…

http://delo.ua/dengi/banki/depozitnoe-dezhavju-143473/

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Также «Дело» в материале «На сколько выгодно страховаться через Интернет» подает результаты собственного исследования данного вопроса…

http://delo.ua/dengi/strahovanie/na-skolko-strahovatsja-cherez-internet-143478/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Госзакупки привели в новый порядок», в котором пишет – вступил в силу закон "Об осуществлении государственных закупок", обязывающий проводить их по новым правилам. В то же время все тендерные процедуры, начатые до 30 июля, будут завершены в соответствии со старыми нормами, сообщили в Министерстве экономики. Юристы отмечают, что новый документ содержит ряд недоработок, которые могут негативно отразиться на процедуре госзакупок…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1481067

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «На земле и в воде», в котором пишет – импортеров рыбной продукции и средств защиты растений могут обязать платить новый сбор, составляющий 10% от базы налогообложения. Минагрополитики опубликовало законопроект президента Виктора Януковича, в котором он предложил таким образом привлечь средства для выплаты дотаций производителям мяса и рыбы. Введение сбора приведет к подорожанию рыбной и растениеводческой продукции, уверены участники рынка…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1481093

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Издание «Экономические известия» в публикации «Кризис тепловой генерации приближается» пишет – украинской энергетике до 2016 г. грозит полное исчерпание всех резервных мощностей. НКРЭ начала публичные консультации с общественностью на тему улучшения финансово-экономического состояния тепловой генерации страны и обеспечения ее развития. Мероприятие принесло много апокалиптических цифр…

http://markets.eizvestia.com/full/krizis-teplovoj-generacii-priblizhaetsya

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Также издание «Экономические известия» в публикации «Электричка догонит самолет» пишет – в главный аэропорт страны можно будет доехать без пробок. Железнодорожное сообщение между Киевом и аэропортом «Борисполь» все-таки будет налажено, причем в самые короткие сроки, - так решил Кабмин. Эксперты полагают, что проект можно уложить в $50-90 млн., а срок его окупаемости должен составить около пяти-шести лет…

http://markets.eizvestia.com/full/elektrichka-dogonit-samolet

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«Газета по-киевски» в публикации «Обострение кризиса назначено на осень» пишет - на днях замминистра экономики Валерий Мунтиян заявил, что вторая волна экономического кризиса может ударить по Украине вдвое сильнее, чем по другим странам…

http://mycityua.com/articles/country/2010/08/02/084603.html

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Также «Газета по-киевски» в публикации «Ад подбирается к Киеву» пишет - на Киевщине горящие торфяники угрожают дачам, на Луганщине пожарами уничтожены почти 200 гектаров леса, а в соседней России уже выгорают целые деревни…

http://mycityua.com/articles/country/2010/08/02/074950.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Цена парковки в Киеве - как во Вьетнаме» пишет - среди 58 городов Европы, Среднего Востока и Африки Киев в 2010 году занял 52-е место по дороговизне стоянки. В прошлом году мы входили в топ-50, хотя цена тогда была на $2 меньше, чем в этом…

http://www.segodnya.ua/news/14159232.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Европа и США: кто кого «перетянет»?» пишет - ситуация напоминает «перетягивание каната»: то Европа берет верх, демонстрируя отличные результаты в экономике, то США побеждает в позитиве. Но при этом столь же усердно оба континента «бомбят» инвесторов негативом…

http://economics.unian.net/rus/detail/54796

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Испытание огнем» пишет - из-за аномальной жары пожарами охвачена вся центральная часть России. Огонь уничтожает целые деревни, есть погибшие. На ликвидацию последствий бюджет выделит 5 млрд руб., в некоторых регионах предприятиям рекомендовано сокращать производство…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/08/02/242314

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Издание «Известия» в публикации «Конвейер встал» пишет – из-за аномально высокой температуры Волжский автозавод с понедельника уходит на недельные каникулы, сообщила пресс-служба АвтоВАЗа. Аналогичная ситуация и на других российских автопроизводствах. Как отмечают представители АвтоВАЗа, на заводе принимаются меры для комфортной работы сотрудников в жару…

http://www.izvestia.ru/auto/article3144451/

(УНИАН)