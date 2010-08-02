В Киевской области горит 0,7 га торфянников – облуправление МЧС

На территории Киевской области в селе Леоновка (Иванковский район) горит 0,7 га торфянников.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления МЧС в Киевской области.



"Больше возгорний ни лесных, ни торфяных на територии области нет", - сообщили в пресс-службе.



Как сообщал УНИАН, ранее в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций заявили, что под Киевом не горят торфяники, хотя некоторые интернет-СМИ сообщали о возгораниях торфяников в Броварском и Киево-Святошинском районах.



В пресс-службе МЧС, причиной задымления столицы агентству УНИАН назвали пожар вблизи города Ирпень Киевской области. При этом МЧС еще не имеет данных о причинах этого пожара.



УНИАН: сегодня, 2 августа, с раннего утра практически все районы столицы были затянуты пеленой дыма. Очевидцы говорят, что задымление на левом берегу, в частности, было с саомго утра в Днепровском районе (р-н Березняков), Дарнице, на Лесном, на Позняках, на правом - частично, в центре, в Вишневом и др. В то же время, жители Ирпеня говорят, что ни в городе, ни возле него ничего не горит.



В Киеве на текущую неделю прогноз погоды - 35-37 градусов жары.