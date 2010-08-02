В Украине 3-6 августа ожидается аномальная жара
12:20, 02 августа 2010Разное
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Температура - 35-39°
3-6 августа в Украине, кроме западных областей, сильная жара 35-39°, в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и местами в степной части Крыма 40-42°.
Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
На протяжении 3-4 августа ожидается высокая (4-го класса) и чрезвычайная (5-го класса) пожарная опасность; 5-6 августа преимущественно чрезвычайная (5-го класса) пожарная опасность.
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