Работники карьера Полтавского ГОКа начали "итальянскую забастовку"

Комсомольск. 2 августа. УНИАН. Работники карьера ОАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат» (Комсомольск, Полтавская обл.) с 1 августа начали акцию протеста против сокращения ряда социальных и пенсионных льгот для работающих по так называемому первому списку вредности.

Как сообщили УНИАН в независимом профсоюзе «Народная солидарность», 1 августа акцию поддержали буровики, бульдозеристы, водители большегрузной техники, экскаваторщики.

По данным профсоюза, рабочие недовольны недавней аттестацией рабочих мест, в результате которой работников карьера, работающих по так называемому первому списку вредности, лишили льгот (ранний пенсионный возраст, надбавки, дополнительные 10 дней к отпуску). В профсоюзе отмечают, что предыдущая аттестация, которая проводилась на новой технике, сохранила за работниками право на льготы, а спустя 5 лет, после износа машин и углубления карьера, льготы хотят упразднить.

Протестующие требуют восстановить "первый список вредности" всем работникам карьера, уменьшить дневные и месячные нормы труда до уровня, соответствующего требованиям техники безопасности и физическим возможностям человеческого организма, а также повысить заработную плату не менее чем вдвое.

Акция протеста представляет собой так называемую итальянскую забастовку, которая заключается в предельно строгом исполнении сотрудниками предприятия своих должностных обязанностей и правил существующих инструкций. В результате такого следования инструкциям, как правило, резко снижается производительности труда.

Один из представителей профсоюза рассказал: «Мы работаем, но не так как раньше. Все делаем в рамках закона, а не гонимся за показателями. Машины по карьеру ездят медленно, а не быстро, как было раньше».

По словам одного из водителей большегрузной машины, который 1 августа работал в карьере, максимальная скорость машин не превышала допустимые 25 км/ч, как и указано в инструкции по технике безопасности.

Организаторы сообщают, что пока акция протеста будет проходить непосредственно в карьере комбината, но к протестующим готовы присоединиться и работники комбината.

В то же время, в пресс-службе Полтавского ГОКа агентству УНИАН сообщили, что никаких акций на предприятии не проводится, работа карьера ведется в обычном режиме. При этом в пресс-службе отметили, что руководство комбината считает безосновательными заявления протестующих рабочих об отмене льготного пенсионного обеспечения, сверхтяжелых условиях работы и ущемлении их прав.

По словам руководства, на комбинате состоялась очередная аттестация рабочих мест, в результате которой проверено 3410 рабочих мест, на которых работают 5885 работников. По результатам аттестации подтверждено право на льготное пенсионное обеспечение по списку №1 (список вредности условий работы) на 403 рабочих местах, где работает 861 работник, по списку №2 – на 1458 рабочих местах, где работают 2628 работников.

Руководство ГОКа сообщает, что в период с 2006 по 2009 годы предприятие вложило в создание безопасных условий труда более 18,5 млрд. долл.

Справка УНИАН. ОАО «Полтавский ГОК» – один из крупнейших в Украине производителей и экспортеров железорудных окатышей, применяемых в черной металлургии и производстве стали.

97,31% акций «Полтавского ГОКа» принадлежат фирме Ferrexpo AG (Швейцария). Ferrxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG. Компания зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже в июне 2007 года под тикером FXPO.

В 2009 году Ferreхpo увеличила объемы добычи руды на 2,8% – до 28 млн. 547,3 тыс. тонн, а объемы производства концентрата – на 1%, до 10 млн. 564,6 тыс. тонн. Также компания увеличила объемы производства окатышей из собственного сырья до 8 млн. 609,2 тыс. тонн, при этом существенно нарастив по сравнению с 2008 годом объемы производства высококачественных окатышей с содержанием железа 65% – на 7,2%, до 4 млн. 304,1 тыс. тонн. При этом производство окатышей из концентрата третьих лиц было сокращено в связи с низким спросом на такого рода услуги в первом полугодии 2009 года.