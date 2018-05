ГЛАВНОЕ на 2 августа (день)

Финансы Украина уже получила первый транш нового кредита Международного валютного фонда (МВФ) в размере 1,89 млрд. долл .

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО.

«Первый транш – 1 млрд. 890 млн. долл. – зашел на счета», – сказал он.

При этом С.ТИГИПКО отметил, что из этой суммы 1 млрд. долл. будет направлен на покрытие дефицита государственного бюджета.

«Из этих денег миллиард пойдет на финансирование дефицита бюджета, а 890 млн. – в валютные резервы Нацбанка», – сказал он.

По словам вице-премьера, второй транш кредита ожидается в декабре, однако для этого необходимо выполнить все параметры программы сотрудничества с МВФ.

Как сообщал УНИАН, 29 июля т.г. на пресс-конференции вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО заявил, что МВФ согласился выделить из общего объема кредита в 15,15 млрд. долл. на покрытие дефицита госбюджета Украины лишь 2 млрд. долл., причем эти средства могут быть использованы лишь для бюджета текущего года. Но уже со следующего года все без исключения средства будут направлены лишь на пополнение золотовалютных резервов Национального банка Украины.

Позже премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил, что на покрытие дефицита Госбюджета планируется направить порядка 20% общей суммы кредита МВФ, остальные средства необходимо будет израсходовать на серьезные программы модернизации экономики, в том числе на программу по энергосбережению.

Справка УНИАН. Исполнительный комитет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине кредита в размере 15,15 млрд. долл. «в помощь властям при проведении реформ и экономического урегулирования». Кредит рассчитан на срок 29 месяцев.

Сразу Украина может получить транш в размере 1,89 млрд. долл., последующие транши будут выделяться по результатам ежеквартальных пересмотров программы сотрудничества.

Выпуск НДС-облигаций правительство начнет на текущей неделе – Тигипко

Выпуск облигаций для погашения задолженности государства по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС) правительство Украины планирует начать на текущей неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО.

«Я думаю, что на этой неделе пойдет все в работу. Сегодня нас уже ничего не сдерживает», – сказал он.

При этом С.ТИГИПКО отметил, что на данный момент есть заявки на 16,4 млрд. грн. на возмещение НДС по 2009 году.

«Я уверен, что эта компенсация (НДС-облигациями – УНИАН) развяжет проблему банковского сектора существенно, поскольку этими облигациями они смогут погасить определенную часть кредитов, добавит обороты бизнесу и улучшит расчеты за газ. Я думаю, что это такой долгожданный шаг, который немного затянулся и который даст очередной стимул развитию экономики», – сказал вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, НДС-облигации будут выпущены для погашения накопленной за 2009 год и просроченной бюджетной задолженности по возмещению НДС. Срок обращения бумаг – 5 лет под 5,5% годовых. Планируется, что ежегодно будет гаситься по 20% от номинала НДС-облигаций.

ТЭК КГГА погасит задолженность «Киевэнерго» за газ - Попов

Киевская городская государственная администрация возместит задолженность «Киевэнерго» перед газопоставщиками в ближайшие сроки.

Об этом сообщил и.о. председателя КГГА Александр ПОПОВ во время аппаратного совещания по рабочим вопросам с заместителями председателя КГГА, начальниками главных управлений и руководителями структурных подразделений КГГА, проинформировали УНИАН в пресс-службе горадминистрации.

«Сегодня существует острая необходимость погашения задолженности АК «Киевэнерго» по возмещению разницы в тарифах на тепловую энергию в сумме около 2 млрд. грн. Наша принципиальная позиция в этой ситуации уже определена, осталось только разработать механизм ее реализации”, - подчеркнул А.ПОПОВ.

К сожалению, добавил он, будет решаться этот вопрос, опять же, за счет привлечения кредита, но на этот раз денежный ресурс будет дешевым. “В этом нам помогает лично премьер-министр, а также Национальный банк, коммерческие банки”, - отметил и.о. председателя КГГА.

По его словам, “технологически мы способны реализовать запланированное в текущем месяце, поэтому думаю, что уже в ближайшее время жители Киева стабильно будут иметь газ, электроэнергию, тепло и горячую воду».

Бойко: Украина инвестирует 7 млрд. грн. в освоение шельфа Черного и Азовского морей

Украина планирует в течение пяти лет инвестировать 7 млрд. грн. в освоение месторождений на шельфе Черного и Азовского морей.

Об этом сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО в интервью газете «Сегодня».

«Необходимо вложить 7 млрд. грн. в течение пяти лет, чтобы мы могли получить годовую добычу не 1,2 млрд. кубов, а 3 млрд. кубов», – сказал он.

При этом Ю.БОЙКО добавил, что «этот газ пойдет на украинские нужды: обеспечение Крыма и Херсонской области».

Справка УНИАН. Украинский сектор шельфа Черного и Азовского морей составляет 133,7 тыс. кв. км и входит в Альпийско-Гималайский орогенный пояс, в котором расположены крупнейшие нефтегазоносные регионы Ирана, Ирака, Азербайджана, Северного Прикавказья и Румынии. Прогнозные ресурсы региона – более 1,5 млрд. тонн условного топлива в газовом эквиваленте.

В Украине единственным предприятием, которое занимается добычей нефти, газа и газового конденсата на шельфе Черного и Азовского морей, является ГАО «Черноморнефтегаз» совместно с ДК «Укргазвыдобування» НАК «Нафтогаз Украины». На сегодняшний день в акватории Черного и Азовского морей сейсморазведкой выявлено 109 структур.

В силу различных причин геологоразведочные работы на шельфе Черного и Азовского морей до сих пор выполнялись в ограниченных объемах, в результате чего степень освоения ресурсов остается очень низкой – около 4%.

Сегодня вечером BP начнет закупорку скважины в Мексиканском заливе

В понедельник вечером компания BP может начать перманентную закупорку скважины на дне Мексиканского залива, сообщает ВВС.

По словам отставного адмирала береговой охраны США Тада Аллена, возглавляющего штаб федерального правительства по ликвидации последствий аварии, инженеры готовятся к тому, чтобы начать закачивать в скважину раствор и цемент. Специалисты назвали этот этап "статичной нейтрализацией".

Если все пойдет по плану, то затем, через 5-7 суток, раствор и цемент начнут качать из специально пробуренной отводной скважины. И только тогда можно будет говорить о "донной нейтрализации" - этим термином инженеры обозначают полную закупорку аварийной скважины.

При этом они подчеркивают: гарантировать результат сегодня невозможно, поскольку до сих пор нигде в мире никто не пытался запечатать нефтяную скважину, находящуюся на дне океана на глубине в 1,5 км."Статичная нейтрализация" предполагает участие двух судов, которые будут закачивать в скважину утяжеленный буровой раствор. Пойдет смесь по шлангам, которые в июле установили поверх противовыбросового превентора, отказ которого привел к взрыву платформы.

В теории раствор должен загнать нефть и газ обратно в природный резервуар под морским дном. Если давление в скважине будет оставаться стабильным и новых утечек обнаружено не будет, тогда в скважину пойдет цемент, который должен будет намертво запечатать верхнюю часть скважинной трубы.

В конце мая подобная попытка уже предпринималась, причем с использованием практически того же оборудования, но провалилась: давление рвущихся наверх нефти и газа оказалось слишком большим.

20 апреля на нефтяной платформе сверхглубокого бурения Deepwater Horizon, принадлежавшей американо-швейцарской компании Transocean и арендованной британской BP, произошел взрыв и пожар. Погибли 11 рабочих, сама платформа затонула, а из аварийной скважины в океан стала вытекать нефть - до 60 тысяч баррелей (9,5 млн литров) в сутки.

Авария нанесла серьезный урон биосистеме Мексиканского залива и ударила по населению четырех прибрежных штатов США. Тем не менее две недели назад специалистам BP удалось установить заглушку, и утечка прекратилась.

Нефть дорожает на фоне снижения курса доллара МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сентябрьские фьючерсы на нефть в понедельник торгуются в "зеленой зоне"после того, как снижение курса доллара по отношению к евро увеличило спрос на сырьевые товары, свидетельствуют данные торгов. Пока, по состоянию на 08:55 мск на электронных торгах на нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла на 0,19 доллара - до 79,14 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,13 доллара - до 78,31 доллара за баррель. Евро по состоянию на 8.44 мск подорожал до 1,3076 доллара за евро против 1,3033 доллара за евро на завершении торгов в пятницу. "Поскольку курс американского доллара снижается, инвесторы предпочитают вкладывать деньги в сырье. Я настроен позитивно по отношению к рынку нефти", - заявил глава фонда Astmax Co Ltd из Токио Тетсу Имори (Tetsu Emori), слова которого приводит агентство Bloomberg. Дополнительным фактором поддержки для рынка нефти служит положительная динамика азиатских фондовых площадок, которые растут на 1,2-1,3% на фоне позитивных корпоративных новостей. При этом сдерживающее влияние на динамику "черного золота"оказали макроэкономические данные из Китая. В частности, темпы деловой активности в промышленности страны оказались в июле самыми медленными за 17 месяцев - индекс PMI за месяц упал до 51,2 пункта по сравнению с 52,1 пункта в июне.

Золото в пятницу подорожало на негативных данных по ВВП США

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Цена на золото по итогам торгов в пятницу выросла после пессимистичных данных по ВВП США за второй квартал, которые повысили спрос на более надежные виды активов, свидетельствуют данные торгов. По результатам регулярной торговой сессии на Нью-Йорке на бирже Comex августовский фьючерс на золото подорожал на 1,1% до 1181,7 доллара за тройскую унцию. Укреплению стоимости металла способствовала информация о том, что ВВП США во втором квартале вырос всего на 2,4%, в то время как в первом квартале рост экономики США составил 3,7%. Аналитики прогнозировали значение показателя на отметке в 2,5%. Такие данные привели к укреплению обеспокоенности инвесторов относительно перспектив американской экономики и снизили спрос на более рискованные виды активов. Дополнительным фактором поддержки цен на золото стало его недавнее значительное удешевление в последнее время, которое в результате привело к повышению спроса на металл со стороны промышленности. Стоимость золота снизилась на 7,9% с рекордной отметки в 1266,50 доллара за унцию, достигнутой 21 июня. Цены на металл 28 июля рухнули до 1159,30 доллара за унцию, что стало минимальным значением за последние 12 недель. С начала 2010 года золото подорожало на 10%. Золото может продемонстрировать рост стоимости десятый год подряд, что станет самым продолжительным периодом увеличения цены металла, по крайней мере, с 1920 года. Удорожание золота в последние годы было вызвано нарастанием нестабильности в мировой финансовой системе, экономическим кризисом, а с начала текущего года главным "двигателем"роста цен на этот металл стал долговой кризис в Европе. Во время кризиса в экономике золото приобретает особую популярность у инвесторов, которые рассматривают его как более надежную альтернативу нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний. В большинстве случаев золото в период нестабильности в глобальной экономике помогает инвесторам не только сохранить свободные денежные средства, но и приумножить их.

Промышленность

Работники карьера Полтавского ГОКа начали "итальянскую забастовку"

Комсомольск. 2 августа. УНИАН. Работники карьера ОАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат» (Комсомольск, Полтавская обл.) с 1 августа начали акцию протеста против сокращения ряда социальных и пенсионных льгот для работающих по так называемому первому списку вредности.

Как сообщили УНИАН в независимом профсоюзе «Народная солидарность», 1 августа акцию поддержали буровики, бульдозеристы, водители большегрузной техники, экскаваторщики.

По данным профсоюза, рабочие недовольны недавней аттестацией рабочих мест, в результате которой работников карьера, работающих по так называемому первому списку вредности, лишили льгот (ранний пенсионный возраст, надбавки, дополнительные 10 дней к отпуску). В профсоюзе отмечают, что предыдущая аттестация, которая проводилась на новой технике, сохранила за работниками право на льготы, а спустя 5 лет, после износа машин и углубления карьера, льготы хотят упразднить.

Протестующие требуют восстановить "первый список вредности" всем работникам карьера, уменьшить дневные и месячные нормы труда до уровня, соответствующего требованиям техники безопасности и физическим возможностям человеческого организма, а также повысить заработную плату не менее чем вдвое.

Акция протеста представляет собой так называемую итальянскую забастовку, которая заключается в предельно строгом исполнении сотрудниками предприятия своих должностных обязанностей и правил существующих инструкций. В результате такого следования инструкциям, как правило, резко снижается производительности труда.

Один из представителей профсоюза рассказал: «Мы работаем, но не так как раньше. Все делаем в рамках закона, а не гонимся за показателями. Машины по карьеру ездят медленно, а не быстро, как было раньше».

По словам одного из водителей большегрузной машины, который 1 августа работал в карьере, максимальная скорость машин не превышала допустимые 25 км/ч, как и указано в инструкции по технике безопасности.

Организаторы сообщают, что пока акция протеста будет проходить непосредственно в карьере комбината, но к протестующим готовы присоединиться и работники комбината.

В то же время, в пресс-службе Полтавского ГОКа агентству УНИАН сообщили, что никаких акций на предприятии не проводится, работа карьера ведется в обычном режиме. При этом в пресс-службе отметили, что руководство комбината считает безосновательными заявления протестующих рабочих об отмене льготного пенсионного обеспечения, сверхтяжелых условиях работы и ущемлении их прав.

По словам руководства, на комбинате состоялась очередная аттестация рабочих мест, в результате которой проверено 3410 рабочих мест, на которых работают 5885 работников. По результатам аттестации подтверждено право на льготное пенсионное обеспечение по списку №1 (список вредности условий работы) на 403 рабочих местах, где работает 861 работник, по списку №2 – на 1458 рабочих местах, где работают 2628 работников.

Руководство ГОКа сообщает, что в период с 2006 по 2009 годы предприятие вложило в создание безопасных условий труда более 18,5 млрд. долл.

Справка УНИАН. ОАО «Полтавский ГОК» – один из крупнейших в Украине производителей и экспортеров железорудных окатышей, применяемых в черной металлургии и производстве стали.

97,31% акций «Полтавского ГОКа» принадлежат фирме Ferrexpo AG (Швейцария). Ferrxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG. Компания зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже в июне 2007 года под тикером FXPO.

В 2009 году Ferreхpo увеличила объемы добычи руды на 2,8% – до 28 млн. 547,3 тыс. тонн, а объемы производства концентрата – на 1%, до 10 млн. 564,6 тыс. тонн. Также компания увеличила объемы производства окатышей из собственного сырья до 8 млн. 609,2 тыс. тонн, при этом существенно нарастив по сравнению с 2008 годом объемы производства высококачественных окатышей с содержанием железа 65% – на 7,2%, до 4 млн. 304,1 тыс. тонн. При этом производство окатышей из концентрата третьих лиц было сокращено в связи с низким спросом на такого рода услуги в первом полугодии 2009 года.

Гендиректором «АрселорМиттал Кривой Рог» назначен Старков Днепропетровск. Генеральным директором ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» назначен Ринат СТАРКОВ, сменивший на этой должности Жана ЖУЭ, который покинул компанию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

Р.СТАРКОВ официально будет работать в качестве исполняющего обязанности генерального директора до утверждения его на этой должности собранием акционеров ОАО.

Ранее 41-летний Р.СТАРКОВ занимал должность члена правления группы «Монди Бизнес Пейпа», где он отвечал за рынки СНГ, снабжение и логистику.

До этого Р.СТАРКОВ был председателем совета директоров «Монди Сыктывкарский ЛПК», одного из крупнейших производителей российской целлюлозно-бумажной промышленности.

Р.СТАРКОВ окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) по специальности международная экономика, а также получил степень MBA в университете Клемсон, США.

Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакета акций ОАО КГМК «Криворожсталь».

28 октября 2005 года Фонд госимущества Украины и Mittal Steel Germany GMBH подписали договор купли-продажи, которым предусмотрена большая социально-экологическая программа.

В 2006 году компания Mittal Steel сообщила о слиянии с компанией Arcelor. Сегодня ArcelorMittal является мировым лидером металлургической отрасли, работает в более 60 странах мира. Корпорация зарегистрирована в 2007 году.

«АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции. До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.

ЧП

В Киевской области горит 0,7 га торфянников - МЧС области

На территории Киевской области в селе Леоновка (Иванковский район) горит 0,7 га торфянников.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления МЧС в Киевской области.

"Больше возгорний ни лесных, ни торфяных на територии области нет", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций заявили, что под Киевом не горят торфяники, хотя некоторые интернет-СМИ сообщали о возгораниях торфяников в Броварском и Киево-Святошинском районах.

В пресс-службе МЧС, причиной задымления столицы агентству УНИАН назвали пожар вблизи города Ирпень Киевской области. При этом МЧС еще не имеет данных о причинах этого пожара.

УНИАН: сегодня, 2 августа, с раннего утра практически все районы столицы были затянуты пеленой дыма. Очевидцы говорят, что задымление на левом берегу, в частности, было с саомго утра в Днепровском районе (р-н Березняков), Дарнице, на Лесном, на Позняках, на правом - частично, в центре, в Вишневом и др. В то же время, жители Ирпеня говорят, что ни в городе, ни возле него ничего не горит.

В Киеве на текущую неделю прогноз погоды - 35-37 градусов жары.

В крымских лесах ожидается чрезвычайная пожароопасность

Симферополь. С 1 по 5 августа в лесах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС Украины в АРК.

Согласно сообщению, также в Крыму объявлено штормовое предупреждение. 1 августа в Крыму ветер северо-восточный со скоростью 2-6 м/с, температура воздуха ночью 20-25 градусов тепла, днем - 33-38 тепла.

В Украине 3-6 августа ожидается аномальная жара

3-6 августа в Украине, кроме западных областей, сильная жара 35-39°, в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и местами в степной части Крыма 40-42°.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

На протяжении 3-4 августа ожидается высокая (4-го класса) и чрезвычайная (5-го класса) пожарная опасность; 5-6 августа преимущественно чрезвычайная (5-го класса) пожарная опасность.

Жители Подмосковья надели маски, машины включили фары

На границе Московской и Рязанской областей из-за дымки от лесных и торфяных пожаров видимость не превышает 30 метров, передает корреспондент РИА Новости.

Московская область лидирует по числу зарегистрированных за одни только минувшие сутки природных пожаров на территории Центрального региона и России, здесь зарегистрировано 130 очагов огня. Всего за сутки в ЦФО отмечено 227 природных пожаров, в частности в Рязанской области - девять. Общая площадь пожаров в регионе составила 11 тысяч 38 гектаров.

Уже за Коломной все в дыму. Машины едут с включенными фарами. Придорожные продавцы надели марлевые повязки. Вдоль дорог попадаются выжженные проплешины и даже небольшие очаги. Ближе к Рязанской области дым сгущается, на границе областей видимость не больше 30 метров. Чувствуется сильный запах гари, передает корреспондент РИА Новости. Рязань полностью окутана дымом от пожаров. Местный житель Виталий рассказал, что "это началось вчера". "Напротив моих окон стоит завод Сельмаш, так вот я его не вижу", - говорит он. естные жители передвигаются по городу в марлевых повязках или закрывая нос и рот смоченной тканью. Жертвами природных пожаров в Подмосковье, по последним данным, стали семь человек, в Рязанской области - четыре человека.