Президент обсудил с Грищенко график своих иностранных визитов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО обсудили график иностранных визитов Президента и визитов в Украину лидеров других стран.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Глава государства и руководитель МИД обсудили наиболее актуальные вопросы, которые на сегодняшний день стоят перед внешнеполитическим ведомством Украины, приоритетные задачи и направления последующей работы.

В ходе разговора министр отметил, что за период пребывания В.ЯНУКОВИЧА на посту Президента Украины «динамика наших взаимных отношений с основными стратегическими партнерами приобрела совсем другое измерение».

К.ГРИЩЕНКО подчеркнул, что речь идет об их существенной активизации, о чем, в частности, свидетельствует государственный статус запланированного на 2–5 сентября визита Президента Украины в Китайскую Народную Республику.

«По нашей информации, китайская сторона готовится к этому визиту как к исключительному событию», – сказал министр, добавив, что речь идет не только о протокольной форме, но и о серьезном содержательном наполнении. По словам К.ГРИЩЕНКО, программа визита предусматривает посещение Президентом Украины Пекина, где состоится встреча В.ЯНУКОВИЧА с тремя лидерами Китая.

Также Президент Украины посетит Шанхай – мощнейший экономический центр КНР, и Гонконг, где сосредоточены значительные финансовые и банковские ресурсы.

«Все это должно дать реальную пользу нашему государству», – подчеркнул К.ГРИЩЕНКО, говоря о наиболее важных ближайших иностранных визитах.

Министр также отметил запланированный на 30 августа визит в ФРГ, в ходе которого планируются встречи с федеральным канцлером Германии Ангелой МЕРКЕЛЬ и другими политическими лидерами страны. Министр подчеркнул, что этот визит «позволит нам довести свою точку зрения на те договоренности, которых мы стремимся достичь с Евросоюзом, и развить двусторонние отношения с ФРГ».

Руководитель МИД отдельно отметил существенный интерес к нашему государству со стороны восточных партнеров. В этом контексте он напомнил о запланированном на сентябрь визите в Украину Президента Казахстана и ожидаемый осенью визит в наше государство Президента Азербайджана. «Там есть вопросы стратегического веса, есть динамика и реальный интерес, который будет иметь серьезные позитивные последствия», – сказал К.ГРИЩЕНКО.

По его словам, также несколько позднее должен состояться официальный визит Президента Украины во Францию. 6 сентября руководитель МИД планирует отбыть в Лондон для подготовки визита Президента Украины в Великобританию.

Кроме того, продолжается серьезная подготовка к участию В.ЯНУКОВИЧА в сессии Генеральной Ассамблеи ООН и в саммите, который ей будет предшествовать.

«Все эти международные мероприятия, мероприятия двустороннего порядка, а также участие Президента в сессии Генассамблеи ООН в конце сентября направлены на укрепление международных позиций Украины, реализацию конкретных планов, которые должны осуществляться как в двустороннем, так и в многостороннем формате», – сказал К.ГРИЩЕНКО.

Также министр доложил главе государства о реорганизации центрального аппарата заграничных учреждений Украины. «Главная задача, которую ставит сегодня Президент – продолжение прагматического курса, в первую очередь, на экономизацию внешней политики», – отметил К.ГРИЩЕНКО после встречи.

По его словам, речь идет не просто о декларативных заявлениях, а о конкретной работе, направленной на поддержку украинских экспортеров, на помощь в решении актуальных вопросов на межгосударственном уровне и в контексте реализации больших проектов, которые «могут дать серьезный импульс для развития экономики Украины в энергетической, авиастроительной, космической и других сферах».

Речь идет о привлечении серьезных инвестиций, которые должны прийти не только благодаря усилиям внешнеполитического ведомства, но и в результате серьезного реформирования экономической составляющей деятельности нашего правительства, уменьшения количества лицензий, формирования другой регуляторной базы», – отметил министр. Он подчеркнул, что МИД должен способствовать этому процессу.

К.ГРИЩЕНКО, кроме того, доложил Президенту о планах расширения взаимодействия с Россией, США, а также о переговорном процессе с Евросоюзом. Он подчеркнул, что российская сторона высоко ценит готовность Украины оказать помощь РФ в борьбе с пожарами. «Ваша готовность оказать помощь очень высоко ценится нашими партнерами в Москве. Это наглядное свидетельство того, что не только со стороны России может оказываться помощь, но что и мы можем реально помочь в сложной ситуации», – отметил министр.

«Мы выходим на тот этап, когда от согласованной работы разных министерств и ведомств зависит конечный результат. И Президент поставил конкретные задачи не только перед МИДом, но и перед другими министерствами и ведомствами Украины», – сказал К.ГРИЩЕНКО.