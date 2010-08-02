Анонс на 3 августа
Пресс-конференция «Бюджет Пенсионного фонда: чем закрыть «дыру» в 27 миллиардов?»Пресс-конференция «Перспективы оздоровления банковского сектора в контексте кредита МВФ»Прямая телефонная линия Кабинета Министров Украины при участии председателя Госпотребстандарта Украины Олега Поволоцкого
Возле помещения Кабинета Министров Украины Киевская городская организация Украинской народной партии проведет акцию протеста против поднятия правительством цен на газ и коммунальные услуги для населения.
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Пресс-ланч, посвященный анализу нынешнего состояния аграрно-промышленного комплекса Украины, в частности ситуации на рынке зерна и хлеба, и обсуждению предложений партии «Сильная Украина» относительно реформирования отечественного аграрного сектора.
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Пресс-конференция председателя Госкомитета ветеринарной медицины Украины И.Бисюка на тему: «Место государственной ветеринарной службы в обеспечении продовольственной безопасности государства и расширении рынка продукции животноводства».
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Пресс-конференция на тему: «Бюджет Пенсионного фонда: чем закрыть «дыру» в 27 миллиардов?». Участники: вице-президент компании «КИНТО» Виталий Мельничук; первый зам.министра труда и социальной политики Украины в 2005-2010 годах Павел Розенко; директор Института бюджета и социально-экономических исследований Ирина Щербина.
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Пресс-конференция на тему: «Перспективы оздоровления банковского сектора в контексте кредита МВФ». Участники: Сергей Яременко, экс-заместитель председателя НБУ; Валерий Гладкий, ген.директор аналитического Центра „ Бюро экономических и социальных технологий”; Эрик Найман, финансовый аналитик.
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12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция председателя Социальной инициативы „Рідне Коцюбинське”, депутата Коцюбинского поселкового совета Владимира Жаркова на тему: „Позволит ли общество Коцюбинского разворовать заповедный местный лес?”.
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Состоится прямая телефонная линия Кабинета Министров Украины при участии председателя Госпотребстандарта Украины Олега Поволоцкого. В 13-40 состоится брифинг при его участии.
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Пресс-ланч, посвященный итогам деятельности Эрсте Банк в первом полугодии 2010 года, а также представлению планов и стратегии до конца года. На мероприятии со стороны Эрсте Банк будет все правление банка, а именно Павел Цетковский, Светлана Черкай и Андреас Клинген.
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Презентация "нового-старого" пива "Жигулевское". Кому принадлежат права ТМ "Жигулевское"? Сколько пивоварен выпускали ТМ "Жигулевское"? Почему корпорация "Оболонь" решила возродить рецепт 30-летней давности? Каких результатов достигнет "Оболонь" с новым пивом? Специальные гости - коллекционеры пивной атрибутики - поделятся своими мнениями о "Жигулевском" и покажут собственные коллекции этикеток. Приходите 3 августа (вторник) в "Пивную N1".