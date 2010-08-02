Анонс на 3 августа

Возле помещения Кабинета Министров Украины Киевская городская организация Украинской народной партии проведет акцию протеста против поднятия правительством цен на газ и коммунальные услуги для населения.

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Пресс-ланч, посвященный анализу нынешнего состояния аграрно-промышленного комплекса Украины, в частности ситуации на рынке зерна и хлеба, и обсуждению предложений партии «Сильная Украина» относительно реформирования отечественного аграрного сектора.

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Пресс-конференция председателя Госкомитета ветеринарной медицины Украины И.Бисюка на тему: «Место государственной ветеринарной службы в обеспечении продовольственной безопасности государства и расширении рынка продукции животноводства».

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Пресс-конференция на тему: «Бюджет Пенсионного фонда: чем закрыть «дыру» в 27 миллиардов?». Участники: вице-президент компании «КИНТО» Виталий Мельничук; первый зам.министра труда и социальной политики Украины в 2005-2010 годах Павел Розенко; директор Института бюджета и социально-экономических исследований Ирина Щербина.

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Пресс-конференция на тему: «Перспективы оздоровления банковского сектора в контексте кредита МВФ». Участники: Сергей Яременко, экс-заместитель председателя НБУ; Валерий Гладкий, ген.директор аналитического Центра „ Бюро экономических и социальных технологий”; Эрик Найман, финансовый аналитик.

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12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция председателя Социальной инициативы „Рідне Коцюбинське”, депутата Коцюбинского поселкового совета Владимира Жаркова на тему: „Позволит ли общество Коцюбинского разворовать заповедный местный лес?”.

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Состоится прямая телефонная линия Кабинета Министров Украины при участии председателя Госпотребстандарта Украины Олега Поволоцкого. В 13-40 состоится брифинг при его участии.

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Пресс-ланч, посвященный итогам деятельности Эрсте Банк в первом полугодии 2010 года, а также представлению планов и стратегии до конца года. На мероприятии со стороны Эрсте Банк будет все правление банка, а именно Павел Цетковский, Светлана Черкай и Андреас Клинген.

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Презентация "нового-старого" пива "Жигулевское". Кому принадлежат права ТМ "Жигулевское"? Сколько пивоварен выпускали ТМ "Жигулевское"? Почему корпорация "Оболонь" решила возродить рецепт 30-летней давности? Каких результатов достигнет "Оболонь" с новым пивом? Специальные гости - коллекционеры пивной атрибутики - поделятся своими мнениями о "Жигулевском" и покажут собственные коллекции этикеток. Приходите 3 августа (вторник) в "Пивную N1".