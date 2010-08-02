Количество контролирующих органов будет сокращено вдвое

Согласно Закону «О внесении изменений в Закон Украины «Об основных принципах государственного присмотра (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» №2399-VI, принятому Верховной Радой 1 июля, с 27 октября количество контролирующих органов будет сокращено в два раза.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, на сегодня в Украине работает 79 органов государственного надзора.

В частности сообщается, что, согласно закону, при каждом министерстве или ведомстве будет только по одному контролирующему органу.

Существование большого количества контролеров на разных уровнях существенно осложняло работу предпринимателей и содействовало развитию коррупции, отмечается в сообщении комитета. До сих пор в Украине работало наибольшее количество органов государственного надзора среди стран СНГ. Например, в Молдове работает 56 органов госнадзора, в Беларуси – 40, в Казахстане – 30.

Комитет также инициировал сокращение количества лицензированных видов деятельности на 35% и перечня лицензированных видов деятельности на 93,9%.