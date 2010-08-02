ГЛАВНОЕ на 2 августа (вечер)

Основные события второй половины сегодняшнего дня

Финансы

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,8890/7,8935 грн./долл., к 12:00 сузился спред – 7,8915/7,8928 грн./долл. К закрытию торгов цены поднялись до 7,8920/7,8945 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания "ИнтерБизнесКонсалтинг".

В 14:00 Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой долларов США по курсу 7,8927 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2611/0,2614 грн./рубль, к 12:00 цены повысились до 0,2612/0,2615 грн./рубль. К закрытию цены повысились – 0,2613/0,2616 грн./рубль. В России курс доллар-рубль поднялся и составил 30,17 рублей за доллар (-0.1049).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3069/1,3071 долл./евро, а к 14:00 понизились до 1,3065/1,3067 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,3085/10,3170 грн./евро, к 12:00 цены понизились до 10,3035/10,3080 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись до 10,3090/10,3150 грн./евро.

АПК

Кабинет министров Украины определил специфические ставки акцизного сбора на табачные изделия и алкогольные напитки с учетом индекса потребительских цен.

Соответствующее распоряжение Кабмина от 28 июля 2010 г. №1533-р “Об опубликовании специфических ставок акцизного сбора, минимального налогового обязательства по уплате акцизного сбора на табачные изделия и ставок акцизного сбора на спирт этиловый и алкогольные напитки, определенных с учетом индекса потребительских цен” опубликовано на сайте правительства.

Согласно распоряжению, специфические ставки акцизного сбора на табачные изделия, которые вычисляются в твердых суммах с единицы реализованного товара (продукции), определенные с учетом индекса потребительских цен, таковы: на сигары, включая сигары с отрезанными концами, и сигариллы (тонкие сигары), с содержанием табака - 149,66 грн. за 1 кг (нетто) (специфические ставки акцизного сбора, установленные Законом Украины “О ставках акцизного сбора на табачные изделия” составляют 140 грн. за 1 кг); на сигареты без фильтра, папиросы - 43,03 грн. за 1000 штук (40,25 грн. за 1000 штук); на сигареты с фильтром - 96,21 грн. за 1000 штук (90 грн. за 1000 штук); на табак и заменители табака, табачные экстракты и эссенции - 53,45 грн. за 1 кг (50 грн. за 1 кг); на табак для курения, с содержанием или без содержания заменителей в любой пропорции - 74,83 грн. за 1 кг (70 грн. за 1 кг); на жевательный и нюхательный табак - 21,38 грн. за 1 кг (20 грн. за 1 кг).

Минимальное налоговое обязательство по уплате акцизного сбора на табачные изделия, определенное с учетом индекса потребительских цен, составляет: на сигареты без фильтра, папиросы - 61,47 грн за 1000 штук (установленные Законом Украины “О ставках акцизного сбора на табачные изделия” - 57,5 грн. за 1000 штук); на сигареты с фильтром - 160,35 грн. за 1000 штук (150 гривен за 1000 штук).

Согласно распоряжению, ставки акцизного сбора на спирт этиловый и алкогольные напитки, определенные с учетом индекса потребительских цен (проиндексированные с учетом ставок акцизного сбора, которые действуют до вступления в силу пункта 10 раздела I Закона Украины от 20 мая 2010 г. № 2275-VI “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины”), таковы: на вина виноградные натуральные - 0,01 грн. за 1 литр (ставки акцизного сбора, установленные Законом Украины “О ставках акцизного сбора на спирт этиловый и алкогольные напитки”, - 0,01 грн. за 1 л); на вина натуральные с добавлением спирта и крепленные - 0,53 грн. за 1 л. (0,5 грн. за 1 л); на вина игристые - 2,67 грн. за 1 литр (2,5 грн. за 1 литр); на вермуты и другие вина виноградные натуральные с добавлением растительных экстрактов - 2,78 грн. за 1 л (2,6 грн. за 1 л); на другие сброженные напитки (например, сидр, перри (грушевый напиток), напиток медовый); смеси из сброженных напитков и смеси сброженных напитков с безалкогольными напитками, в другом месте не отмеченные (с добавлением спирта) - 36,35 грн. за 1 л 100-процентного спирта (34 грн. за 1 литр 100-процентного спирта); на сидр и перри (без добавления спирта) - 0,36 грн. за 1 л (0,34 грн. за 1 л); на спирт этиловый, неденатурированный, с концентрацией спирта 8% об. или больше; спирт этиловый и другие спиртные дистилляты и спиртные напитки, полученные путем перегонки, денатурированные, любой концентрации - 36,35 грн. за 1 л 100-процентного спирта (34 грн. за 1 литр 100-процентного спирта); на спирт этиловый, неденатурированный, с концентрацией спирта меньше 80% об.; спиртные дистилляты и спиртные напитки, полученные путем перегонки, ликеры и другие напитки, содержащие спирт, - 36,35 грн. за 1 л 100-процентного спирта (34 грн. за 1 литр 100-процентного спирта).

Согласно распоряжению, ставки акцизного сбора на спирт этиловый и алкогольные напитки, определенные с учетом индекса потребительских цен (проиндексированные с учетом ставок акцизного сбора, которые будут действовать после вступления в силу пункта 10 раздела I Закона Украины от 20 мая 2010 г. № 2275-VI “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины”), таковы: на вина виноградные натуральные - 0,01 грн. за 1 л (ставки акцизного сбора, установленные Законом Украины “О ставках акцизного сбора на спирт этиловый и алкогольные напитки” - 0,01 грн. за 1 л); на вина натуральные с добавлением спирта и крепленые - 2,14 грн. за 1 л (2 грн. за 1 л); на вина игристые - 3,1 грн. за 1 л (2,9 грн. за 1 л); вермуты и другие вина виноградные натуральные с добавлением растительных экстрактов - 2,14 грн. за 1 л (2 грн. за 1 л); на другие сброженные напитки (например, сидр, перри (грушевый напиток), напиток медовый); смеси из сброженных напитков и смеси сброженных напитков с безалкогольными напитками, в другом месте не отмеченные (с добавлением спирта) - 42,12 грн. за 1 литр 100-процентного спирта (39,4 грн. за 1 л 100-процентного спирта); на сидр и перри (без добавления спирта) - 0,42 грн. за 1 л (0,39 грн. за 1 л); на спирт этиловый, неденатурированный, с концентрацией спирта 80% об. или больше, спирт этиловый и другие спиртные дистилляты и спиртные напитки, полученные путем перегонки, денатурированные, любой концентрации - 42,12 грн. за 1 литр 100-процентного спирта (39,4 грн. за 1 л 100-процентного спирта); на спирт этиловый, неденатурированный, с концентрацией спирта менее 80% об., спиртные дистилляты и спиртные напитки, полученные путем перегонки, ликеры и другие напитки, содержащие спирт, - 42,12 грн. за 1 литр 100-процентного спирта (39,40 грн. за 1 л 100-процентного спирта).

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Кабинет Министров Украины ликвидирует государственный концерн спиртовой и ликеро-водочной промышленности (концерн «Укрспирт») и создает государственное предприятие спиртовой и ликеро-водочной промышленности (государственное предприятие «Укрспирт»), которое становится правопреемником концерна «Укрспирт».

Соответствующее постановление № 672 от 28 июля 2010 года «Об образовании государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности» опубликовано на сайте правительства.

Согласно постановлению, государственное предприятие «Укрспирт» образуют на базе имущества концерна «Укрспирт», государственных предприятий и объединений спиртовой и ликеро-водочной промышленности с отнесением предприятия к сфере управления Министерства аграрной политики.

Также постановлением предусмотрена реорганизации государственных предприятий и объединений спиртовой и ликеро-водочной промышленности, которые принадлежат к сфере управления Министерства аграрной политики, путем присоединения к государственному предприятию «Укрспирт», выделения имущества, с использованием которого изготовляется подакцизная продукция, и передачи такого имущества «Укрспирту».

В приложениях к постановлению перечислены предприятия, подлежащие такой реорганизации.

Согласно постановлению, госпредприятие «Укрспирт» уполномочено осуществлять экспорт этилового и плодового спирта и оптовую торговлю ими.

Председателем комиссии по ликвидации концерна «Укрспирт» назначен заместитель Министра аграрной политики Евгений ЛАВРОВ.

Также постановление обязывает Министерство аграрной политики утвердить устав государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности и в трехмесячный срок разработать законопроект о включении «Укрспирта» в перечень объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации.

В постановлении отмечается, что целью внесения соответствующих изменений является повышение эффективности функционирования государственных предприятий спиртовой и ликеро-водочной промышленности и совершенствование системы управления в отрасли.

Законодательство

Согласно Закону «О внесении изменений в Закон Украины «Об основных принципах государственного присмотра (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» №2399-VI, принятому Верховной Радой 1 июля, с 27 октября количество контролирующих органов будет сокращено в два раза.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, на сегодня в Украине работает 79 органов государственного надзора.

В частности сообщается, что, согласно закону, при каждом министерстве или ведомстве будет только по одному контролирующему органу.

Существование большого количества контролеров на разных уровнях существенно осложняло работу предпринимателей и содействовало развитию коррупции, отмечается в сообщении комитета. До сих пор в Украине работало наибольшее количество органов государственного надзора среди стран СНГ. Например, в Молдове работает 56 органов госнадзора, в Беларуси – 40, в Казахстане – 30.

Комитет также инициировал сокращение количества лицензированных видов деятельности на 35% и перечня лицензированных видов деятельности на 93,9%.

Фондовый рынок

Инвестиционная компания Rodman & Renshaw (США) заявляет о завершение сделки по продаже 50% акций “Запорожстали” инвестору, название которого не раскрывается.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном сегодня на официальном сайте компании Rodman & Renshaw.

Как отмечается в сообщении, Rodman & Renshaw действовала в данной сделке как финансовый советник Группы «Запорожсталь».

“Мы довольны тем, что, несмотря на сложный период в мировом финансовом секторе, мы выступили в роли финансового советника в одной из крупнейших в 2010 году сделок в стальной индустрии”, - приводятся в сообщении слова президента Rodman & Renshaw Эдуарда РУБИНА.

Как сообщал УНИАН, 4 июня 2010 года первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявил о том, что собственника меткомбината «Запорожсталь», вероятность приобретения пакета акций которого структурами Рината АХМЕТОВА и «Северсталью» широко обсуждается в последнее время, определит суд.

«Что касается будущих или настоящих собственников («Запорожстали» – УНИАН), то, насколько мне известно, дела все сейчас находятся в судах, поэтому мне очень сложно комментировать этот вопрос. Когда будет решение судов, тогда вы, скорее всего, даже раньше меня узнаете собственников завода», – сказал А.КЛЮЕВ.

Ранее интернет-издание “Украинская правда” со ссылкой на источник сообщало о том, что предприятия группы Р.АХМЕТОВА в мае этого года заключили договор купли-продажи с собственниками “Запорожстали” на приобретение акций меткомбината. “Более того, владельцы комбината получили 50 млн. долл. залога. Далее по неясной причине владельцы “Запорожстали” захотели вернуть назад залог и расторгнуть соглашение, согласившись при этом дополнительно уплатить 50 млн. долларов штрафа”, - сообщает издание.

По данным “Украинской правды”, сделка была разорвана из-за того, что российский покупатель предложил акционерам “Запорожстали” такую цену, которая позволяла им получить за свои акции больше, даже с учетом выплаты штрафа. “Новый договор на продажу меткомбината был заключен со структурами, близкими к Внешэкономбанку России. Источники сообщают, что окончательная цена “Запорожстали” составила 1,7 млрд. долларов”, - сообщало издание.

Справка УНИАН. ОАО "Запорожсталь" работает на рынках чугуна, слябов, штаб горячекатаных рядовых и конструкционных, проката листового холоднокатаного рядового, конструкционного и др., занимая монопольное положение на рынках серебрянки, холоднокатаных листов, тонколистового проката, жести черной, жести белой, ленты стальной холоднокатаной, гнутых профилей стальных и замкнутых холодногнутых профилей. Основным акционером «Запорожстали» является компания Midland Resources Holding Limited (Великобритания), которой на паритетных началах владеют бизнесмены Эдуард ШИФРИН и Александр ШНАЙДЕР.

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Исполняющим обязанности председателя Совета директоров ПФТС стал исполнительный директор ПФТС Богдан ЛУПИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

До этого пост главы Совета директоров ПФТС занимала Ирина ЗАРЯ, однако в связи с назначением ее членом Наблюдательного совета биржи ПФТС на основании статьи 53 Закона Украины «Об акционерных обществах» она сложила с себя полномочия главы Совета директоров.

Как сообщал УНИАН, акционеры ассоциации «Первая фондовая торговая система» (ПФТС) на своем собрании, которое состоялось 30 июля этого года, утвердили новый состав Наблюдательного совета биржи.

В частности, в состав НС вошли ряд представителей мажоритарного акционера ПФТС – российской ММВБ: Евгений ЕЛЛИНСКИЙ, Александр ПОТЕМКИН, Игорь МАРИЧ, Вадим СУБОТИН, Александр ШЛЯППО.

Членами Совета также утверждены: Ирина ЗАРЯ (Ассоциация ПФТС), Сергей МАНОХА («Укрсоцбанк»), Андрей ПОТАПОВ («ИНГ Банк Украина»), Алена АМИТАН («Альтана Капитал»), Юрий ЯКОВЕНКО (Eavex Capital), Сергей ОКСАНИЧ («Кинто), Сергей БРЮДОВИЧ («ТАСК-Брокер»), Дмитрий ЗОЛОТЬКО («Сбербанк России»), Александр ЧАЙНИКОВ («Проминвестбанк»), Сергей КАМЕНЯР («ВТБ Банк»).

ТЭК

С 26 июля по 2 августа средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились разнонаправленно.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 26 июля по 2 августа средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-80 – снизились на 0,1%, или 10 грн./тонна, – до 8120 грн./тонна; на бензин А-92 – увеличились на 0,2%, или 20 грн./тонна, – до 8280 грн./тонна; на бензин А-95 – снизились на 0,4%, или 30 грн./тонна, – до 8450 грн./тонна; на дизельное топливо – увеличились на 1,6%, или 110 грн./тонна, – до 7180 грн./тонна.

Напомним, баланс (совокупность производства, импорта и экспорта) бензинов по итогам 2009 года в Украине составил 4,24 млн. тонн (в 2008 году – 4,75 млн. тонн), а дизельного топлива – 4,36 млн. тонн (в 2008 году – 5,29 млн. тонн).

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.

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Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) повысила предельные цены на газ для бюджетных организаций и учреждений, промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на август на 9,7% – до 2187,2 грн за тыс. куб. м (без НДС, сбора к утвержденному тарифу на газ в виде целевой надбавки, тарифов на транспортировку, распределение и поставку газа по регулируемому тарифу).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРЭ со ссылкой на соответствующие постановления комиссии от 30 июля № 1008 и №1009.

Напомним, что на протяжении мая-июля для этих категорий потребителей предельный уровень цен на газ был зафиксирован на уровне 1992,8 грн. за тыс. куб. м.

НКРЭ ежемесячно пересматривает предельный уровень цен на газ, реализуемый бюджетным организациям и промпотребителям. При расчете предельных цен в качестве одной из составляющих учитываются курсовые колебания официального курса гривни по отношению к доллару.

Строительство

Кабинет министров Украины увеличит уставный капитал Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству на 30 млн. 355 тыс. грн. – до 60 млн. 355 тыс. грн.

Об этом говорится в постановлении №670 от 28 июля т.г., размещенном на правительственном портале.

Согласно документу, уставный капитал планируется увеличить за счет средств, которые поступают в специальный фонд государственного бюджета от возврата кредитов, предоставленных из госбюджета молодым семьям и одиноким молодым гражданам для строительства (реконструкции) и приобретения жилья, уплаты пени.

Уставный капитал ведомства составляет 30 млн. грн.

Справка УНИАН. Фонд содействия молодежному жилищному строительству работает по программе льготного кредитования строительства жилья молодым семьям, а также частичной компенсации кредитной ставки коммерческих банков. Программы фонда реализуются за средства государственного бюджета.

7 июля т.г. Кабмин передал Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству в сферу управления Министерства регионального развития и строительства.

Международные отношения

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО обсудили график иностранных визитов Президента и визитов в Украину лидеров других стран.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Глава государства и руководитель МИД обсудили наиболее актуальные вопросы, которые на сегодняшний день стоят перед внешнеполитическим ведомством Украины, приоритетные задачи и направления последующей работы.

В ходе разговора министр отметил, что за период пребывания В.ЯНУКОВИЧА на посту Президента Украины «динамика наших взаимных отношений с основными стратегическими партнерами приобрела совсем другое измерение».

К.ГРИЩЕНКО подчеркнул, что речь идет об их существенной активизации, о чем, в частности, свидетельствует государственный статус запланированного на 2–5 сентября визита Президента Украины в Китайскую Народную Республику.

«По нашей информации, китайская сторона готовится к этому визиту как к исключительному событию», – сказал министр, добавив, что речь идет не только о протокольной форме, но и о серьезном содержательном наполнении. По словам К.ГРИЩЕНКО, программа визита предусматривает посещение Президентом Украины Пекина, где состоится встреча В.ЯНУКОВИЧА с тремя лидерами Китая.

Также Президент Украины посетит Шанхай – мощнейший экономический центр КНР, и Гонконг, где сосредоточены значительные финансовые и банковские ресурсы.

«Все это должно дать реальную пользу нашему государству», – подчеркнул К.ГРИЩЕНКО, говоря о наиболее важных ближайших иностранных визитах.

Министр также отметил запланированный на 30 августа визит в ФРГ, в ходе которого планируются встречи с федеральным канцлером Германии Ангелой МЕРКЕЛЬ и другими политическими лидерами страны. Министр подчеркнул, что этот визит «позволит нам довести свою точку зрения на те договоренности, которых мы стремимся достичь с Евросоюзом, и развить двусторонние отношения с ФРГ».

Руководитель МИД отдельно отметил существенный интерес к нашему государству со стороны восточных партнеров. В этом контексте он напомнил о запланированном на сентябрь визите в Украину Президента Казахстана и ожидаемый осенью визит в наше государство Президента Азербайджана. «Там есть вопросы стратегического веса, есть динамика и реальный интерес, который будет иметь серьезные позитивные последствия», – сказал К.ГРИЩЕНКО.

По его словам, также несколько позднее должен состояться официальный визит Президента Украины во Францию. 6 сентября руководитель МИД планирует отбыть в Лондон для подготовки визита Президента Украины в Великобританию.

Кроме того, продолжается серьезная подготовка к участию В.ЯНУКОВИЧА в сессии Генеральной Ассамблеи ООН и в саммите, который ей будет предшествовать.

«Все эти международные мероприятия, мероприятия двустороннего порядка, а также участие Президента в сессии Генассамблеи ООН в конце сентября направлены на укрепление международных позиций Украины, реализацию конкретных планов, которые должны осуществляться как в двустороннем, так и в многостороннем формате», – сказал К.ГРИЩЕНКО.

Также министр доложил главе государства о реорганизации центрального аппарата заграничных учреждений Украины. «Главная задача, которую ставит сегодня Президент – продолжение прагматического курса, в первую очередь, на экономизацию внешней политики», – отметил К.ГРИЩЕНКО после встречи.

По его словам, речь идет не просто о декларативных заявлениях, а о конкретной работе, направленной на поддержку украинских экспортеров, на помощь в решении актуальных вопросов на межгосударственном уровне и в контексте реализации больших проектов, которые «могут дать серьезный импульс для развития экономики Украины в энергетической, авиастроительной, космической и других сферах».

Речь идет о привлечении серьезных инвестиций, которые должны прийти не только благодаря усилиям внешнеполитического ведомства, но и в результате серьезного реформирования экономической составляющей деятельности нашего правительства, уменьшения количества лицензий, формирования другой регуляторной базы», – отметил министр. Он подчеркнул, что МИД должен способствовать этому процессу.

К.ГРИЩЕНКО, кроме того, доложил Президенту о планах расширения взаимодействия с Россией, США, а также о переговорном процессе с Евросоюзом. Он подчеркнул, что российская сторона высоко ценит готовность Украины оказать помощь РФ в борьбе с пожарами. «Ваша готовность оказать помощь очень высоко ценится нашими партнерами в Москве. Это наглядное свидетельство того, что не только со стороны России может оказываться помощь, но что и мы можем реально помочь в сложной ситуации», – отметил министр.

«Мы выходим на тот этап, когда от согласованной работы разных министерств и ведомств зависит конечный результат. И Президент поставил конкретные задачи не только перед МИДом, но и перед другими министерствами и ведомствами Украины», – сказал К.ГРИЩЕНКО.

ЧС

В Днепропетровской области на территории Новомосковского военного лесхоза верховым пожаром, который произошел 1 августа, повреждено 100 га леса.

Об этом УНИАН сообщили в областном Управлении лесного и охотничьего хозяйства.

Из указанной площади также 40 га были охвачены низовым пожаром.

Благодаря совместным усилиям лесников и сотрудников Управления МЧС пожар был локализован.

В настоящее время во всех 8 лесхозах и заповедниках Днепропетровской области установлено круглосуточное дежурство бригад, в состав которых входят сотрудники лесной охраны, МВД и МЧС.

Всего на территории Днепропетровской области около 200 тыс. га леса. В 2009 году во время пожаров выгорело 170 га леса.

Как сообщал УНИАН, по данным МЧС, вчерашний пожар на территории ГП „Новомосковское военное лесничество” повредил около 20 гектаров хвойного леса.

Транспорт

Никаких задержек в движении поездов в связи с пожарами, возникшими из-за жары во многих регионах России, нет.

Об этом в комментарии УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

«Поезда из России прибывают в соответствии с графиком», – отметили в пресс-службе.

Напомним, лесные пожары в России угрожают более 200 населенным пунктам. Чрезвычайная пожарная обстановка сложилась в 14 регионах России. В результате пожаров на территории РФ погибли 34 человека, более тысячи человек потеряли имущество и остались без жилья.

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Государственное предприятие «Антонов» (г. Киев) 30 июля подписало с российской лизинговой компанией «Ильюшин Финанс Ко.» контракт на поставку двух региональных реактивных самолетов Ан-148, которые будут построены на «Серийном заводе «Антонов» и будут переданы заказчику одной из стран Юго-Восточной Азии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГП «Антонов».

В сообщении отмечается, что срок поставки первого самолета по данному контракту – через 6 месяцев.

Как отметил президент - генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий КИВА, «сегодня подписан первый контракт на поставку Ан-148 заказчику за пределами СНГ. Это результат большой слаженной работы всех партнеров по программе. Работая над Ан-148, мы сделали самолет, который соответствует всем современным нормам безопасности и экологичности».

При этом он добавил, что «получены также дополнения к сертификату, подтверждающие возможность самолета выполнять посадку в автоматическом режиме по категории IIIА ИКАО и выполнять полеты в системе P-RNAV. В результате им заинтересовались не только отечественные, но и зарубежные авиакомпании».

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Антонов» (г. Киев) создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» (АНТК) в июле 2009 года, и в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» было переименовано в ГП «Антонов».

АНТК им. Антонова основан в 1946 году. Среди известных самолетов, в конструкторской разработке которых в последнее время принимал участие АНТК им. Антонова, - Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 и другие.

ГП «Антонов» является правопреемником всех прав и обязанностей ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» и на сегодня состоит из главного предприятия и двух филиалов (филиал «Серийный завод «Антонов» и филиал «Антонов-Агро»).

(УНИАН)