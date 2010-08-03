Площадь пожаров в России достигла 500 тысяч гектаров

По состоянию на 2 августа текущего года на территории России действуют около 7 тысяч очагов природных пожаров, общая площадь которых составляет более 500 тысяч гектаров. Об этом сегодня сообщил руководитель Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Владимир Степанов, сообщает k2kapital.

1 августа МЧС сообщало, что площадь природных пожаров составляет 114 тысяч гектаров. Чрезвычайная ситуация в связи с пожарами объявлена в 14-ти регионах России.

Напомним, накануне премьер-министр России Владимир Путин прилетел в охваченный пожарами Выксунский район Нижегородской области, где провел рабочее совещание по ситуации с пожарами. Он пообещал, что пострадавшие от пожаров получат компенсации в размере 200 тысяч рублей на каждого.

В свою очередь президент страны Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения по закупке дополнительной техники для пожаротушения, в том числе самолетов БЕ-200.

Президент направляет членов правительства в пострадавшие от пожаров регионы страны, где они должны будут оценить ситуацию с пожарами на месте. Также правительству поручено принять срочные дополнительные меры по тушению пожаров и выделить деньги для компенсации нанесенного ущерба.

За последние трое суток ситуация с пожарами в центральной части страны резко обострилась. Сообщается уже о 34 погибших.