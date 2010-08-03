ДАЙДЖЕСТ СМИ за 3 августа

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Cadillac Escalade - джип для министров и патриархов», в котором пишет - с начала года в Украине продано семь суперпрестижных автомобилей Cadillac Escalade. Именно этой модели отдают предпочтение глава МВД Анатолий Могилев и московский патриарх Кирилл…

http://delo.ua/lifestyle/avtodelo/cadillac-escalade---dzhip-ministrov-i-patriarhov-143529/

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Также «Дело» в материале «К концу года снизятся ставки по депозитам» пишет - начальник управления розничного бизнеса ПУМБ Валерий Пацуй советует держать половину своих сбережений в гривне, половину — в иностранной валюте…

http://delo.ua/mneniya/intervjy/mnenie-k-koncu-snizjatsja-stavki-po-depozitam-143474/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Правительство переливает спирт», в котором пишет – Кабмин реформирует спиртовую отрасль. Концерн "Укрспирт" ликвидируется, а на его базе создается одноименное госпредприятие, которое будет централизованно устанавливать цену спирта и торговать им. Роль спиртзаводов, до сих пор занимавшихся этим самостоятельно, будет сведена до промышленных площадок нового предприятия. В результате реформы "Укрспирту" станет значительно проще повышать цены, уверены участники рынка…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1481479

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Ради отдыха придется поработать», в котором пишет – путевки на самое популярное среди украинцев туристическое направление – в Турцию – дорожают. Кризис стал причиной массового банкротства местных операторов, которые, конкурируя друг с другом, в этом году снижали стоимость услуг и в результате оказались на грани рентабельности. Операторы вынуждены повышать цены, иначе ситуация, в которой оказались туристы украинско-турецкой Karya Tour, может повториться. В результате Турция рискует сравняться в цене с более дорогими курортами, в частности с Грецией…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1481462

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Издание «Экономические известия» в публикации «Ан-148 долетит до суда» пишет – спор вокруг контракта на поставку двигателей может поссорить ведущих авиаторов. Руководство ОАО «Мотор Сiч» намерено подать в суд на ГП «Антонов», если предприятие согласует установку на Ан-148 двигателей российского производства. В «АНТК» сообщили, что намерены придерживаться всех взятых на себя обязательств…

http://markets.eizvestia.com/full/an-148-doletit-do-suda

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Также издание «Экономические известия» в публикации «Жара разморозила офисы» пишет – помещения для ведения бизнеса снова находят покупателей. На рынке столичных офисных помещений возобновляются стройки. Девелоперы начали размораживать свои проекты. Параллельно снижается вакантность в уже готовых бизнес-центрах. Компании активно присматриваются и выбирают лучшие помещения…

http://markets.eizvestia.com/full/zhara-razmorozila-ofisy

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«Газета по-киевски» в публикации «Киев окутан дымом от горящих торфяников» подает результаты собственного исследования - они бы не горели, если бы арендаторы разрешили спустить воду в озерах. А пока врачи советуют не выходить на улицу и ночью вешать на окна мокрые простыни…

http://mycityua.com/articles/city/2010/08/03/064139.html

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Также «Газета по-киевски» в публикации «На «Олимпийском»снова погиб строитель» пишет - трагедия произошла в воскресенье в 8.30. По предварительным данным, 37 летний строитель из Днепропетровской области упал с пятиметровой высоты во время монтажных работ на втором ярусе. Говорят, что мужчина просто оступился…

http://mycityua.com/articles/city/2010/08/03/071118.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Сталь пошла в рост. Виден просвет?» пишет - украинская экономика подает определенные надежды. Еще пару месяцев назад все гадали — накроет нас вторая волна кризиса или нет. От нее Украину спасает подорожание нашего экспорта и МВФ…

http://www.segodnya.ua/news/14159570.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Осторожно, вы покупаете молоко без молока!» пишет - на украинском рынке молочных продуктов все чаще встречаются изделия неподобающего качества, а некоторые из них вообще являются вредными для здоровья. Как распознать подделку, а какой продукт является действительно полезным...

http://economics.unian.net/rus/detail/54849

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «К взлету готова» пишет - вместе с восстановлением производства в Россию возвращается проблема дефицита квалифицированных кадров. Но промышленники о ней не забыли, выяснил Институт Гайдара: индустрия уже начала запасать трудовые ресурсы…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/08/03/242452

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Издание «Известия» в публикации «Cохранение энергии» пишет – со 2 августа энергосистема Сибири, которую ослабила авария на Саяно-Шушенской ГЭС (СШГЭС), перестала считаться дефицитной. Последствия техногенной катастрофы ликвидированы: с запуском третьего отремонтированного гидроагрегата можно не опасаться, что зимой жители региона останутся без тепла. Но наблюдавший за пуском турбины из ситуационного центра Белого дома премьер Владимир Путин общей эйфории не разделил. Он считает, что о надежности сибирской энергетики можно будет говорить только после полного восстановления станции...

http://www.izvestia.ru/economic/article3144500/

(УНИАН)