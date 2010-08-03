Обнародован Закон о демаркации украинско-российской границы

Опубликован Закон Украины «О ратификации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией о демаркации украинско-российской государственной границы». Документ обнародован в «Урядовом курьере» за 3 августа №141.

В соответствии с документом, закон вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 8 июля т.г. Верховная Рада Украины приняла Закон «О ратификации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией о демаркации украинско-российской государственной границы».

Данным законом предусмотрена ратификация соглашения, которая «совершена 17 мая 2010 года в городе Киеве». Данным соглашением предусмотрено, что для обозначения украинско-российской государственной границы на местности и подготовки документов демаркации Украина и Россия создают совместную демаркационную комиссию.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал данный закон.