Украина и Австрия договариваются об отмене визовых сборов

Украина и Австрия проводят консультации относительно отмены визовых сборов за оформление национальных виз украинским гражданам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр ДИКУСАРОВ сегодня на брифинге.

Он уточнил, что 30 июля состоялись украинско-австрийские консультации по консульско-правовым вопросам на уровне руководителей консульских служб МИД двух стран.

«По результатам консультаций от австрийской стороны получено заверение относительно дальнейшей поддержки нашей страны в ее продвижении к безвизовому режиму с ЕС», - отметил А.ДИКУСАРОВ.

Также, как заявляют в МИД, австрийская сторона согласилась рассмотреть возможность подписания двустороннего соглашения об отмене визовых сборов за оформление национальных виз гражданам Украины.

В частности, по этому и другим вопросам двустороннего консульского диалога достигнута договоренность провести следующие консультации в Киеве в мае 2011 года, заявляют в МИД Украины.