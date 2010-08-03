Исполняющий обязанности председателя Киевской городской госадминистрации Александр ПОПОВ не намерен идти в отпуск, во всяком случае, в ближайшие месяцы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, отвечая на вопрос журналистов.

“Что касается отдыха, то, я думаю, что отдыхать будем на пенсии. Сейчас, к сожалению, не то время в стране, и в городе Киеве... Поэтому сейчас об этом нет и речи”, - отметил А.ПОПОВ.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель председателя КГГА А.ПОПОВ сейчас является и.о. председателя столичной горгосадминистрации в связи с тем, что глава администрации Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ в июле взял отпуск до сентября (на 45 дней).