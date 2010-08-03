ГЛАВНОЕ на 3 августа (день)

Основные события первой половины сегодняшнего дня

Финансы

Откорректированный проект Налогового кодекса Украины опубликован в «Урядовом курьере». Текст документа размещен в издании от 3 августа №141.

В документе 19 разделов.

Как сообщал УНИАН, 15 июля т.г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил в ходе встречи с представителями дипломатических кругов, что откорректированный проект Налогового кодекса будет опубликован в «Урядовом курьере» для обсуждения представителями бизнеса с целью дальнейшей его доработки.

«Этот вариант будет опубликован в «Урядовом курьере», и примерно месяц мы будем ждать от бизнеса предложений к этому варианту. Потом еще раз соберемся и посмотрим – попытаемся найти баланс между необходимостью создать условия для инвестиций и необходимостью собирать налоги», – сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил необоснованность критики поданного правительством проекта Налогового кодекса после принятия его в первом чтении Верховной Радой.

Справка УНИАН. 17 июня 2010 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса, внесенный на рассмотрение парламента Кабинетом Министров.

23 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что проект Налогового кодекса в нынешней редакции не будет иметь поддержки в Верховной Раде и нуждается в серьезной доработке.

С критикой проекта Налогового кодекса выступают также представители как оппозиции, так и коалиции.

ВР приняла решение вынести проект Налогового кодекса на всенародное обсуждение.

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Киргизия по итогам 1-го полугодия лидировала в СНГ по темпам промышленного роста – статкомитет СНГ

Киргизия по итогам 1-го полугодия 2010 г лидировала среди стран СНГ по темпам промышленного роста – этот показатель достиг 41,8 проц по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом свидетельствует поступившая ПРАЙМ-ТАСС информация Межгосударственного статистического комитета СНГ.

Столь значительный рост объясняется возобновлением на полную мощность работы золоторудного предприятия "Кумтор", которое для Киргизии является системообразующим.

Второе место заняла Армения, где темп промышленного роста достиг 12,3 проц. Третье место разделили Украина и Таджикистан, где производство возросло равными темпами – на 12 проц.

В Казахстане промышленное производство за 6 месяцев возросло на 11 проц, в России – на 10,2 проц, в Белоруссии – на 8,8 проц, в Узбекистане – на 8 проц, в Молдавии – на 6,6 проц, в Азербайджане – на 3,5 проц..

В среднем по странам СНГ промышленное производство в 1-м полугодии 2010 г увеличилось на 10 проц по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. Отсутствуют данные о динамике промышленного производства за сопоставимый период по Туркмении.

Банки

Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию и назначил ликвидатора «Земельного банка».

Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

«Постановлением Национального банка Украины от 30 июля 2010 г. №375 со 2 августа 2010 г. отозвана банковская лицензия и инициирована процедура ликвидации Публичного акционерного общества «Земельный банк», - говорится в сообщении.

Со 2 августа т.г. прекращены полномочия временного администратора, правления, наблюдательного совета и общего собрания ПАО «Земельный банк».

Ликвидатором «Земельного банка» назначено физическое лицо - независимый эксперт Алексей УГРИМОВ (по договору с Национальным банком).

Как сообщалось, Нацбанк постановлением №231 от 11 мая 2010 года ввел временную администрацию в ПАО «Земельный банк» (г. Харьков) сроком на шесть месяцев - с 12 мая по 11 ноября 2010 года.

Справка УНИАН. Харьковский акционерный коммерческий «Земельный банк» зарегистрирован в октябре 1991 году.

По данным НБУ, на 1 января 2010 года акционерами «Зембанка» являлись страховая компания «Лемма», прямое участие – 99,7239% и президент СК «Лемма» Сергей ЧЕРНЫШОВ, прямое участие – 0,0007%, опосредованное – 99,7239%.

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Банк «Хрещатик» принял решение об увеличении уставного капитала почти в 1,3 раза – до 817,96 млн. грн.

Об этом говорится в пресс-релизе банка, переданном УНИАН.

Согласно предоставленной информации, соответствующее решение было принято на общем собрании акционеров банка 30 июля т.г.

Увеличение уставного капитала почти на 32,5% осуществляется за счет дополнительных взносов (очередная, восьмая эмиссия акций банка запланирована на осень т.г., акции планируется разместить среди существующих акционеров).

По словам председателя правления банка «Хрещатик» Дмитрия ГРИДЖУКА, денежные средства, направляемые на увеличение уставного капитала, планируется использовать на расширение объемов активных операций, развитие инфраструктуры банка и внедрение новых технологий.

Справка УНИАН. ОАО «Коммерческий банк «Хрещатик» зарегистрировано в мае 1993 года и на сегодняшний день входит в группу крупных банков Украины.

На 1 июля 2010 года активы банка составили 6,454 млрд. грн., обязательства – 5,782 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 4,12 млрд. грн., собственный капитал – 671,329 млн. грн., уставный капитал – 617,76 млн. грн.

Чистая прибыль ПАО «Коммерческий банк «Хрещатик» во II квартале 2010 года составила 3,442 млн. грн.

Акционерами банка «Хрещатик» являются ООО «КФ «Укрфинком», прямое участие – 37,678%, Главное финансовое управление исполнительного органа Киевского городского совета, прямое участие – 23,7037%.

По данным агентства Fitch, до 58% акций банка косвенно контролирует Киевская инвестиционная группа.

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Национальный банк Украины просит коммерческие банки предоставить информацию о фактах раскрытия банковской тайны по требованию правоохранительных органов за 2009 год и за первое полугодие 2010 года.

Об этом говорится в телеграмме НБУ 48-104/1462-13211, текстом которой располагает УНИАН.

В частности, до 10 августа т.г. Нацбанк просит предоставить информацию: о количестве обысков и выемок документов с информацией, которая составляет банковскую тайну, проведенных правоохранительными органами в банках; о количестве полученных банками письменных требований правоохранительных органов о предоставлении банками информации, которая содержит банковскую тайну; о количестве случаев, когда банки отказали правоохранительным органам в раскрытии информации, которая содержит банковскую тайну, и указать причину отказов.

По данным НБУ, указанная информация будет использована в отчете-прогрессе по результатам ІІІ раунда оценки эффективности функционирования системы предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в Украине, проведенного экспертами Специального комитета Совета Европы по вопросам взаимной оценки мероприятий по борьбе с отмыванием средств (Moneyval).

Как сообщал УНИАН, Международная организация по борьбе с отмыванием нелегальных доходов FATF в своем заявлении от 25 июня 2010 года отметила, что в Украине, Турции, Греции, Азербайджане, Таиланде, Сирии и ряде других странах остаются некоторые стратегические недостатки в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.

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В банках Украины рабочий день 23 августа переносится на 21 августа.

Об этом говорится в телеграмме НБУ № 25-211/1776-13240, текстом которой располагает УНИАН.

«Приняв к сведению рекомендации, определенные распоряжением Кабинета Министров Украины от 26 ноября 2009 г. № 1412-р «О перенесении рабочих дней в 2010 году», Национальный банк Украины сообщает о том, что рабочий день в банковской системе переносится с понедельника, 23 августа 2010 года, на субботу, 21 августа 2010 года», – говорится в телеграмме.

В субботу, 21 августа, система электронных платежей (СЭП) Нацбанка Украины будет работать в обычном режиме.

***24 августа, который в текущем году приходится на вторник, Украина празднует День независимости.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,88 грн./долл., продают – по 7,91 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению со 2 августа, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,85-7,90 грн./долл., по продаже – в пределах 7,90-7,92 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках повысился на 0,6% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,27/10,43 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,10-10,36 грн./евро, по продаже – в пределах 10,35-10,49 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению со 2 августа повысился на 0,2% и сегодня составляет 0,2544 грн./рубль, курс продажи – на 0,4%, до 0,2629 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2350-0,2600 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2609-0,2680 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,88 грн./долл., курс продажи – 7,90 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,83-7,89 грн./долл., по продаже – в пределах 7,90-7,91 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева со вчерашнего дня повысился на 0,7% и сегодня составляет 10,29 грн./евро, курс продажи – на 0,6%, до 10,42 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,10-10,36 грн./евро, по продаже – в пределах 10,35-10,49 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы изменился незначительно по сравнению со 2 августа и сегодня составляет 0,2541/0,2626 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2350-0,2595 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2609-0,2680 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,85/7,91 грн., евро – 10,10/10,35 грн., рубль – 0,2350/0,2610 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,875/7,915 грн., евро – 10,10/10,50 грн., рубль – 0,2550/0,2640 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,867/7,905 грн., евро – 10,23/10,50 грн., рубль – 0,2570/0,2660 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 3 августа, составляет: гривни к доллару США – 7,8922, к евро – 10,317473, к российскому рублю – 0,26145.

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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,8870/7,8940 грн./долл., цены на российскую валюту выросли до 0,2630/0,2634 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,3940/10,4055 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились до 1,3187/1,3189 долл./евро (понедельник, 2 августа, – 1,3069/1,3071 долл./евро).

Вчера, 2 августа, Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,8927 грн./долл.

ТЭК

Фьючерсы на нефть в понедельник закрылись выше отметки 80 долларов за баррель впервые с мая после того, как ряд благоприятных данных по производственному сектору укрепил веру инвесторов в восстановление мировой экономики, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки сентябрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 2,39 доллара, или на 3%, до 81,34 доллара за баррель, самого высокого уровня закрытия с 4 мая.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE выросли в цене на 2,77 доллара, или на 3,5%, до 80,95 доллара за баррель.

Цены на нефть выросли наряду с ценами на другие сырьевые товары и котировками акций на мировых рынках после того, как индексы менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы США, еврозоны и Великобритании оказались лучше прогнозов. Эти отчеты укрепили веру инвесторов в то, что экономический рост продолжается после того, как в течение нескольких недель выходили неоднозначные индикаторы.

Похожий оптимизм относительно будущего спроса на сырье вызвал повышение цен на нефть в два раза в 2009 году, хотя за повторными волнами роста выше 80 долларов за баррель с октября следовали быстрые откаты.

Тем не менее, есть вероятность того, что запасы нефти снизятся после наблюдавшегося в последнее время роста на рынке фьючерсов. Согласно опубликованному на прошлой неделе отчету Министерства энергетики США, запасы нефти выросли на 7,3 млн. баррелей. При этом запасы находятся значительно выше среднего уровня, несмотря на месяцы экономического роста.

Согласно среднему прогнозу аналитиков, запасы нефти на неделе 24-30 июля сократились на 200 тыс. баррелей, а запасы бензина упали на 800 тыс. Ожидается, что запасы дистиллятов, включая топочный мазут и дизельное топливо, выросли на 700 тыс. баррелей. Министерство энергетики США опубликует данные по запасам в среду.

Сентябрьские фьючерсы на бензин RBOB по итогам торгов выросли в цене на 4,61 цента, или на 2,2%, до 2,1685 доллара за галлон. Сентябрьские фьючерсы на топочный мазут выросли в цене на 6,57 цента, или на 3,2%, до 2,1538 доллара за галлон.

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Кабинет министров Украины решил выделить из Стабилизационного фонда Госбюджета 286,137 млн. грн. на финансирование работ, связанных с ликвидацией угледобывающих предприятий.

Об этом сказано в распоряжении Кабмина (от 14 июля т.г. №1459-р), обнародованном на официальном сайте Верховной Рады.

Согласно документу, средства будут выделены за счет нераспределенных остатков Стабфонда Госбюджета-2010 год, поступлений от приватизации и продажи земли, а в случае недостаточности указанных средств их планируется привлечь за счет размещения государственных ценных бумаг.

Деньги будут направлены на финансирование работ на 107 шахтах, ликвидация которых была начата в период 1997-2008 гг.

Международные отношения

Опубликован Закон Украины «О ратификации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией о демаркации украинско-российской государственной границы». Документ обнародован в «Урядовом курьере» за 3 августа №141.

В соответствии с документом, закон вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 8 июля т.г. Верховная Рада Украины приняла Закон «О ратификации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией о демаркации украинско-российской государственной границы».

Данным законом предусмотрена ратификация соглашения, которая «совершена 17 мая 2010 года в городе Киеве». Данным соглашением предусмотрено, что для обозначения украинско-российской государственной границы на местности и подготовки документов демаркации Украина и Россия создают совместную демаркационную комиссию.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал данный закон.

Строительство

41,54% киевлян обвиняют государство в появлении строительных афер.

Об этом говорится в переданных УНИАН результатах социологического опроса, который провели Всеукраинская общественная организация «Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам» и Ассоциация инвесторов строительства жилого дома.

По данным опроса, 23,24% опрошенных в появлении в Украине большого количества строительных афер обвиняют строительные компании, а 14,43% респондентов считают, что инвесторы сами виноваты в появлении такого количества строительных афер.

По мнению 62,5% опрошенных, законодательство Украины в сфере строительства прежде всего защищает интересы застройщиков. Около четверти респондентов (16,6%) уверены, что наиболее защищено государство, и только 8,3% граждан верят, что закон защищает права инвесторов.

Абсолютное большинство респондентов (83,3%) считают, что именно от позиции и действий государства зависит позитивное решение проблем с недостроями в Украине, и только 4,16% киевлян возлагают надежды в этом вопросе на застройщиков.

При этом только 16,6% опрошенных считают, что программа «Доступное жилье» поможет вывести строительную отрасль из кризиса. По мнению большинство опрошенных (58,3%), подобные инициативы ничего не изменят. Более 79% респондентов негативно оценивают действия власти по выведению строительной отрасли из кризиса и состояние защиты прав инвесторов.

Вместе с тем, 58,3% опрошенных обязанность достраивать незавершенные объекты, появившиеся в результате строительных афер, возлагают именно на государство. А 25% респондентов считают, что государство должно достраивать дома только в том случае, если оно виновато в появлении такой аферы.

Главными причинами проблем в строительной отрасли Украины киевляне называют несовершенство законодательства, постоянные коррупционные скандалы и неспособность власти контролировать действия застройщиков. По мнению опрошенных, для решения проблем недостроев власть должна жестко контролировать действия компаний-застройщиков (79,1%) и законодательно гарантировать права инвесторов (16,6%).

Социологической опрос был проведен в июне-июле 2010 года в Киеве. В опросе приняли участие 576 человек.

АПК

Украинская аграрная конфедерация, Аграрный союз Украины и Ассоциация фермеров и частных землевладельцев Украины отправили открытое обращение к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и премьер-министру Николаю АЗАРОВУ с просьбой наладить функционирование рынка зерна.

Текст соответствующего обращения имеется в распоряжении УНИАН.

В обращении отмечается, что Аграрный фонд не выполняет своих функций, в частности, не обеспечил проведения финансовых интервенций, залоговых закупок зерна, и в этих условиях принимаются решения относительно ручного администрирования экспорта зерна, установления цен, которые лихорадят зерновой рынок.

«23 июля т.г. Государственная таможенная служба Украины фактически приостановила на четыре дня таможенное оформление и отгрузку судов с зерном из портов Украины, мотивируя это необходимостью проведения контрольных мероприятий по борьбе с контрабандой. Через четыре дня, 27 июля, это требование было отменено, но убытки компаний только из-за простоя судов составляют несколько сотен тысяч долларов. Кроме того, дезорганизовала их закупочная деятельность. Еще через два дня, 29 июля, Гостаможслужба возобновила действие своего циркуляра, изменив его таким образом, что его невозможно выполнить таможенным органам на местах, а следовательно, и бороться с контрабандой», – сказано в обращении.

В письме отмечается, что 29 июля к такому управлению рынком присоединилась таможня: станции прекратили отправку в порты вагонов с пшеницей, ячменем, соей, а также предоставление подвижного состава согласно с заявками отправителей.

«Только под вечер фуражное зерно и масличные культуры были отпущены, а пшеница остается простаивать в вагонах и сейчас», – сообщается в письме.

Авторы обращения заявляют, что дальнейшее развитие событий на зерновом рынке в таком ключе приведет к окончательному развалу рынка и значительному падения внутренних цен на зерно. Учитывая это, общественные организации просят руководителей государства немедленно принять меры для нормализации функционирования рынка зерна, всей логистической цепи от поля к порту, упразднив все распоряжения, разрушающие его, а также обязать Аграрный фонд обеспечить проведение залоговых закупок продовольственного зерна, что даст возможность крестьянам продать его позже по более выгодным ценам, и профинансировать осеннюю посевную кампанию.

Кроме того, аграрии призывают власть ускорить выдачу НДС-облигаций, в первую очередь экспортерам сельхозпродукции, что даст возможность быстро насытить рынок оборотными средствами для активизации и стабилизации закупок зерна у товаропроизводителей, а также найти возможность выделить реальные средства животноводческой, хлебопекарской, другим перерабатывающим отраслям на компенсацию процентных ставок по кредитам для закупки ими зерна с целью создания запасов для собственных нужд.

ЧС

Количество погибших в результате наводнения в Пакистане достигло 1500 человек. Об этом 3 августа сообщает AFP со ссылкой на заявление властей. ООН приводит данные о 1400 погибших.

По данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), общее количество пакистанцев, пострадавших в результате наводнения, превысило 3 миллиона человек. Почти половина из них - дети и подростки до 18 лет. Более 980 тысяч человек остались без крова, и, по прогнозам властей, в будущем эта цифра увеличится.

Наводнение в Пакистане началось в конце июля, напоминает Лента.ру. Причиной стихийного бедствия стали продолжительные дожди, приведшие к выходу из берегов нескольких крупных рек на северо-западе страны. Наводнение стало самой крупной природной катастрофой в Пакистане за последние 80 лет.

По данным пакистанских метеослужб, в ближайшие дни дожди продолжатся. Ожидается, что в северо-западных районах Пакистана выпадет до 200 миллиметров осадков.

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По состоянию на 2 августа текущего года на территории России действуют около 7 тысяч очагов природных пожаров, общая площадь которых составляет более 500 тысяч гектаров. Об этом сегодня сообщил руководитель Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Владимир Степанов, сообщает k2kapital.

1 августа МЧС сообщало, что площадь природных пожаров составляет 114 тысяч гектаров. Чрезвычайная ситуация в связи с пожарами объявлена в 14-ти регионах России.

Напомним, накануне премьер-министр России Владимир Путин прилетел в охваченный пожарами Выксунский район Нижегородской области, где провел рабочее совещание по ситуации с пожарами. Он пообещал, что пострадавшие от пожаров получат компенсации в размере 200 тысяч рублей на каждого.

В свою очередь президент страны Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения по закупке дополнительной техники для пожаротушения, в том числе самолетов БЕ-200.

Президент направляет членов правительства в пострадавшие от пожаров регионы страны, где они должны будут оценить ситуацию с пожарами на месте. Также правительству поручено принять срочные дополнительные меры по тушению пожаров и выделить деньги для компенсации нанесенного ущерба.

За последние трое суток ситуация с пожарами в центральной части страны резко обострилась. Сообщается уже о 34 погибших.

Погода

В Украине сохранится знойная погода, на юге - 40-42°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 4 августа на большей части территории страны сохранится сухая погода и сильная жара с температурой днем 35-39°, в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях - 40-42°; ночью - 18-23°, на побережье морей - до 26°. В западных областях кратковременные грозовые дожди, в отдельных районах град и шквалы 17-22 м/с, в Карпатах местами сильные дожди; температура ночью - 14-19°, днем - 27-32°, в горах - 20-25°. Ветер в Украине переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киевской области сохранится сухая погода и сильная жара с температурой днем 35-38°, ночью - 18-23°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киеве также сохранится сухая и знойная погода с температурой днем 35-37°, ночью - 21-23°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

3 августа температура воды в Черном и Азовском морях - 27-30°, в Днепре в районе Киева - 26°.

(УНИАН)