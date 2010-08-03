ROSHEN откроет детский развлекательный центр в Виннице

Винница. . В рамках расширения программы детских образовательно-развлекательных экскурсий на своих фабриках, Кондитерская Корпорация ROSHEN ведет строительство детского развлекательного центра на территории Винницкой Кондитерской фабрики.

Об этом сказано в сообщении корпорации, переданном корреспонденту УНИАН.

По сообщению, основными посетителями будут школьные группы детей в возрасте от 7 до 14 лет. Главная идея центра - в игровой форме рассказать маленьким потребителям сладкой продукции об истории возникновения шоколада, ингредиентах и технологиях, которые использует ROSHEN в своем производстве.

ROSHEN планирует инвестировать в строительство центра около 2 млн. евро. На площади 800 кв. м. разместятся 4 зала с современными интерактивными играми, интересными головоломками и захватывающими заданиями, 3D кинотеатр, и конечно, дети увидят настоящие производственные линии и работу мастеров-кондитеров.

Открытие центра планируется на 15 декабря 2010 года.