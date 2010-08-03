Кабмин создаст штаб оперативного реагирования на пожары

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил создать при Кабинете министров оперативный штаб по координации деятельности центральных и региональных органов исполнительной власти, направленной на оперативное реагирование на чрезвычайные события, связанные с пожарной опасностью.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, первому вице-премьер-министру Украины Андрею КЛЮЕВУ поручено в случае возникновения чрезвычайных событий, связанных с пожарной опасностью, обеспечить привлечение к гашению пожаров имеющихся сил и средств МЧС, Минобороны, МВД, Минагрополитики, Госпогранслужбы, Госкомлесхоза, Совета министров АРК и местных органов власти.

Временно исполняющему обязанности министра – первому заместителю министра Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Михаилу БОЛОТСКИХ поручено проведение постоянного мониторинга пожароопасной ситуации, связанной с удержанием на значительной территории Украины высокой температуры, и осуществление своевременных мероприятий для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций. Кроме того, с целью ликвидации возможных пожаров и их последствий в повышенную готовность должен быть приведен личный состав и технические средства МЧС.

Министру обороны Украины Михаилу ЕЖЕЛЮ поручено усилить контроль состояния противопожарной безопасности во время проведения мероприятий и в местах хранения взрывоопасных материалов. С целью охраны здоровья личного состава также должны быть пересмотрены графики плановых учений.

Кроме того, в соответствии с президентским поручением, министр здравоохранения Зиновий МЫТНИК должен обеспечить соблюдение санитарных норм на производстве, в местах отдыха и массового скопления людей, предоставление первоочередной помощи лицам, страдающим болезнями сердечно-сосудистой системы, людям преклонного возраста и детям.

Должно быть обеспечено систематическое информирование населения о необходимых действиях по предотвращению негативных последствий для здоровья человека, связанных с влиянием на его организм высокой температуры.

Еще один пункт президентского поручения касается руководителей регионов. В частности, они должны временно воздержаться от проведения массовых мероприятий.