Анонс на 4 августа

9-00 - В г. Ирпень Киевской обл. состоится конференция на тему: «Тенденции развития яичного птицеводства России и Украины». Организаторы: ООО «ПО ТЕХНА», ППЗ «Свердловский» и «Ovostar Union» («Гранд Адмирал Клуб», г. Ирпень . ул. Советская, 116, конференц зал).

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10-00 - Состоится заседание Кабинета Министров Украины. Вход в Дом Правительства (только по паспортам) - с ул. Грушевского, 12/2, 1-й и 3-й подъезды, 7-й этаж

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11-00 - Состоится очередное заседание Национального пресс-клуба «Украинская перспектива» на тему: “Развитие агропромышленного комплекса Украины, его достижения и прогнозы на урожай-2010”. («Укринформ», ул.Б.Хмельницкого, 8/16, второй этаж, конференц-зал).

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11-00 - Круглый стол на тему: «Прокуратура «очищает» киевскую набережную – вернутся ли рестораны?»..Участники: представитель транспортной прокуратуры г. Киева; Сергей Броневицкий, и. о. начальника главного управления архитектуры г. Киева; Георгий Куровский, архитектор; Андрей Ерашов, представитель ресторана «River Palace», юрист компании «Растр-Альфа» (РИА «Новости», ул. Станиславского, 3, оф. 50).

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12-30 - Пресс-конференция на тему: «Новая технология расчета цены на газ для населения: анализ внутренних документов Правительства», на которой будут обнародованы предоставленные вице-премьером С.Тигипко документы, обосновывающие повышение цены на газ, а также заявлено о последующих действиях профсоюзов по защите прав трудящихся и, в частности, в связи с судебным заседанием «Профсоюзы против Правительства Украины», назначенным на 16 сентября. Участники: Мирослав Якибчук, председатель Национального форума профсоюзов Украины («ИнтерМедиа консалтинг», ул.Б.Хмельницкого, 17/52-а, бизнес-центр «Леонардо»).

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13-00 - В Министерстве финансов Украины состоится пресс-конференция посвященная началу всенародного обсуждения проекта Налогового кодекса Украины. В мероприятии примут участие руководство Министерства финансов Украины, Государственной налоговой администрации Украины, Государственной таможенной службы Украины, Национальной академии наук Украины, а также народные депутаты 9 ул. Межигирская, 11, 7 этаж. Вход со стороны м. Контрактовая площадь