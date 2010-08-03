Гидрометцентр: Жара в Украине продлится еще неделю

Синоптики прогнозируют, что жара в Украине продлится еще неделю.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом начальник Украинского гидрометцентра Николай КУЛЬБИДА сообщил сегодня на пресс-конференции.

Он уточнил, что до 10 августа на половине территории Украины температура воздуха будет приближаться к 40 градусам, а на востоке и в центральной части страны даже будет превышать 40 градусов.

По словам Н.КУЛЬБИДЫ, в соответствии с данными анализа ситуации, можно гарантировать длительный период продолжения сухой и очень знойной погоды, за исключением западных областей Украины.

Он отметил, что в западных областях погода будет изменяться, и можно ожидать дождей.

Он также сообщил, что этим летом в Украине наблюдались температурные рекорды: на территории Луганской области были зафиксированы 40-41 градус тепла.

По словам Н.КУЛЬБИДЫ, также рекордная температура воздуха – 40 градусов - была зафиксирована на подавляющей части территорий Сумской, Полтавской и Харьковской областей.