Около 100 га леса горит в Днепропетровской области

Около 100 гектаров леса горит в Днепропетровской области Украины, хотя еще утром на территории страны пожаров не наблюдалось, сообщает во вторник Минприроды Украины.

Накануне Гидрометцентр Украины предупредил о сильной жаре на территории страны в ближайшие дни и о чрезвычайно высокой пожарной опасности. Однако случаев возгораний лесов на Украине по состоянию на утро вторника МЧС не было зафиксировало.

"В Днепропетровской области 3 августа 2010 года на землях лесного фонда Новомосковского военного лесхоза случился лесной пожар, общей площадью около 100 гектаров. Работы по ликвидации пожара продолжаются. Причины возгорания и размер нанесенного лесному хозяйству вреда будут установлены после окончательной ликвидации пожара", - говорится в сообщении. Ведомство отмечает, что экологическая ситуация в Днепропетровской области находится под особенным контролем Минприроды Украины.