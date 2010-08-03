Грузия на час осталась без электричества

Авария на высоковольтной линии электропередач "Колхида-2", произошедшая во вторник, вызвала временное выключение всей электросистемы страны, сообщила РИА Новости представитель службы по связям с общественностью ООО "Государственная электросистема Грузии".

Предположительной причиной аварии стала высокая температура воздуха. По ее словам, в данное время подача электроэнергии возобновлена всем абонентам страны. Электричества не было менее часа, восстановление электроснабжение осуществлялось постепенно. Из-за аварии на ЛЭП ограничена подача воды жителям ряда районов Тбилиси, сообщает компания Georgian Water and Power, которая обеспечивает питьевой водой Тбилиси и прилегающие территории.

Отсутствие электроэнергии привело к приостановлению функционирования всех головных сооружений компании и насосных станций. "Несмотря на то, что подача электроэнергии возобновлена головным сооружениям, водоснабжение в столице все же осуществляется с ограничениями, так как из-за технических процессов, на заполнение водопроводных сетей и запасных резервуаров всегда необходимо намного больше времени", - говорится в сообщении Georgian Water and Power, направленном в РИА Новости. По данным компании, полное восстановление водоснабжения Тбилиси будет возможно к вечеру.