Президент ЮАР прогнозирует активное развитие Африки

Африка, несомненно, будет активно развиваться и "превратится в один из основных экономических центров мира". Об этом заявил президент ЮАР Джейкоб Зума в эксклюзивном интервью ИТАР-ТАСС и телеканалу "Россия" накануне своего официального визита в РФ. "Я думаю, это произойдет через несколько десятилетий", - отметил он, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

"Преодолев политическое размежевание, африканцы смогут вплотную заняться развитием и объединением инфраструктуры, - сказал Дж.Зума. - Будущее ЮАР, и Африки в целом, состоит в том, чтобы отделаться от подозрительности и предрассудков в отношениях между народами континента, идти к объединению и уважению друг друга".

"Хочу сказать россиянам: Южная Африка - страна, с которой стоит строить и развивать добрые отношения, которая понимает Россию и разделает ее взгляды на жизнь на мироустройство, потому что у нас столько общего, - подчеркнул президент ЮАР. - Если мы будем действовать заодно, то сможем добиться очень многого. Вот почему так важно укреплять наши связи, так важен мой визит в Россию - я надеюсь, мы сделаем еще один шаг по пути развития наших отношений".