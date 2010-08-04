Личные доходы американцев увеличились
09:46, 04 августа 2010Разное
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Подтвердились прогнозы аналитиков
Личные доходы граждан США в июне 2010 года, с поправкой на инфляцию, выросли на 0,2%, сообщило американское министерство торговли, сообщает k2kapital.
Таким образом, вышедшие данные совпали с прогнозом аналитиков.
Объем личных расходов остался в июне на уровне мая с попраской на рост потребительских цен, а без учета последнего вырос на 0,1%, что также совпало с прогнозом экспертов.
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