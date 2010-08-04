Личные доходы американцев увеличились

Личные доходы граждан США в июне 2010 года, с поправкой на инфляцию, выросли на 0,2%, сообщило американское министерство торговли, сообщает k2kapital.

Таким образом, вышедшие данные совпали с прогнозом аналитиков.

Объем личных расходов остался в июне на уровне мая с попраской на рост потребительских цен, а без учета последнего вырос на 0,1%, что также совпало с прогнозом экспертов.