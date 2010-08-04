ДАЙДЖЕСТ СМИ за 4 августа

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «С начала года украинцы отнесли в банки еще 30 млрд. гривен», в котором пишет - в первом полугодии украинские банки привлекли у населения на 30 млрд. грн. больше, чем выдали. Больше других на этой ниве преуспел Приватбанк — за 6 месяцев он нарастил свой розничный депозитный портфель на 10,8 млрд. грн.

http://delo.ua/dengi/banki/s-nachala-ukraincy-otnesli-v-banki-30-mlrd.-143616/

* * *

Также «Дело» в материале «Нацбанк сообщил о реальных долгах Украины» пишет - Нацбанк впервые опубликовал детальную разбивку внешнего долга Украины, расширив информацию о структуре краткосрочных обязательств. То есть, эксперты НБУ подсчитали, на какую сумму Кабмину, банкам и бизнесу придется погасить долгов в ближайший год…

http://delo.ua/dengi/banki/nacbank-soobcshil-o-realnyh-ukrainy-143615/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Кодексу выразили обсуждение», в котором пишет – Кабинет министров вчера обнародовал проект Налогового кодекса для его общественного обсуждения. Из документа после первого чтения в парламенте исчезли налогообложение доходов от депозитов и право регионов получать часть налога на прибыль, а также изменился список видов деятельности, при которых можно платить единый налог. В то же время в кодексе так и не появились налог на недвижимость и дифференцированные ставки налога на доходы физлиц. В Минфине не исключают, что все эти нормы могут возникнуть после обсуждения кодекса, которое может усложнить готовящийся в Кабмине альтернативный проект…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1481800

* * *

Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Рыбу вырывают с мясом», в котором пишет – Госкомитет ветеринарной медицины может запретить импорт рыбы и рыбной продукции из ряда стран, заявил вчера председатель комитета Иван Бисюк. Как стало известно изданию, речь идет о Китае и Вьетнаме. В партиях замороженной рыбы и сушеных кальмаров, поставленных из этих стран, были выявлены стронций, антибиотики и бактерии, вызывающие пищевые отравления. Сейчас на долю этих стран приходится около 12% объема рынка – продукция пользуется популярностью благодаря своей дешевизне, говорят участники рынка…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1481821

* * *

Издание «Экономические известия» в публикации «Туркменистан просит о транзите» пишет – период летнего затишья спровоцировал спад активности президента Виктора Януковича. Публично он и его администрация не демонстрируют стремление приблизиться к выполнению просьбы, озвученной крупными украинскими бизнесменами в мае на украинско-российском деловом форуме в Киеве. Речь идет об интересе владельцев украинских предприятий к прямым поставкам газа из Средней Азии, минуя посредничество российского «Газпрома»…

http://markets.eizvestia.com/full/turkmenistan-prosit-o-tranzite

* * *

Также издание «Экономические известия» в публикации «Итальянская забастовка на украинском ГОК» пишет – работники карьера Полтавского ГОКа протестуют против изменения условий труда. По итогам аттестации рабочих мест, часть работников карьера ОАО «Полтавский ГОК» (Комсомольск Полтавской обл., предприятие входит в группу Ferrexpo Константина Жеваго) лишилась преференций, которые предоставляются работникам Списка №1 профессий, имеющих право на льготное пенсионное

обеспечение…

http://markets.eizvestia.com/full/italyanskaya-zabastovka-na-ukrainskom-gok

* * *

«Газета по-киевски» в публикации «У Аделаджи нашли мафиозный синдикат?» пишет - кроме «мошенничества в особо крупных размерах», нигерийскому пастору выдвинули куда более серьезное обвинение – «создание преступной организации», за которое светит до 12 лет тюрьмы…

http://mycityua.com/articles/city/2010/08/04/080447.html

* * *

Также «Газета по-киевски» в публикации «Это бардак и показуха, а не скоростной трамвай!» пишет - после длительно реконструкции запустить пообещали всего шесть станций, остальные – транзитные, а составы будут собраны из старых вагонов. Вчера ход реконструкции проверяло городское руководство…

http://mycityua.com/articles/city/2010/08/04/054356.html

* * *

Издание «Сегодня» в публикации «Туристы «Карии тур» «попали» на 2 миллиона» пишет - туроператор «Кария Тур» задолжал туристам более 2 млн. гривен, сообщает Ассоциация лидеров турбизнеса Украины (АЛТУ). «Это только турагентства, которые обратились к нам за консультацией, таких более 60, = объясняет пресс-секретарь АЛТУ Юлия Олейник. — Туристов, у которых «прогорели» путевки, - порядка 200. Мы рекомендуем собирать все документы по договору с «Карией...», идти в суд»…

http://www.segodnya.ua/news/14159912.html

* * *

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Экспорт не воробей» пишет - после заявления замминистра сельского хозяйства РФ о перспективах экспорта российского зерна мировые цены на пшеницу пошли вниз. И напрасно: российский чиновник ничего такого не имел в виду…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/08/04/242574

* * *

Издание «Известия» в публикации «Принуждение к инновациям» пишет – чтобы руководители крупных госкорпораций охотнее переводили бизнес на высокотехнологичные рельсы, премьер-министр Владимир Путин решил использовать материальные стимулы. Он предложил напрямую увязать зарплату руководителей с количеством внедренных инноваций…

http://www.izvestia.ru/economic/article3144602/

(УНИАН)