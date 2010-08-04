67% иванофранковцев не помнят, кого выбирали в местные советы

В Ивано-Франковске 67% избирателей не помнят, за кого голосовали на предыдущих выборах в местные советы.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Ивано-Франковской областной общественной инициативы «Обновление страны», представители которой провели опрос ивано-франковцев.

В частности, как показал опрос, свыше 67% горожан не помнят, за кого голосовали в 2006 году в городской и областной совет, и почти 33% не помнят этого же относительно мэра. Только 3,3% опрошенных ответили, что знают персонально депутата, который представлял их интересы в городском совете. В то же время единогласно отрицательным был ответ на вопрос: «Интересуются ли депутаты вашими проблемами?».

На вопрос, обращались ли за помощью к депутату, ответили, что чаще всего обращались за помощью в ЖЭО. При этом только 18% из них ответили, что в ЖЭО их проблемы частично или полностью решили.

Председатель общественной инициативы «Обновление страны» в Ивано-Франковской области Владимир ОЛИЙНЫК считает, что такие данные свидетельствуют о том, что люди привыкли сами решать свои проблемы. «И избрание хотя бы 50% состава городского совета по мажоритарной системе позволит знать своих избранников в лицо, поручать им представлять свои интересы и спрашивать за их работу”, - убежден В.ОЛИЙНЫК. По его мнению, “основной ошибкой жителей города будет голосование за кандидатов-мажоритарщиков по политической принадлежности, что приведет опять к отсутствию «хозяина» в округе».