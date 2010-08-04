ГЛАВНОЕ на 4 августа (день)

Основные события первой половины сегодняшнего дня

Финансы

На сегодняшний день Украина и Российская Федерация согласовали ряд инвестиционных проектов на условиях кредитов российских Сбербанка и «Внешторгбанка» (ВТБ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ сегодня на заседании Кабинета Министров.

При этом он отметил, что правительство Украины проводит активную работу по привлечению потенциальных инвесторов. «Например, с Российской Федерацией согласованы инвестиционные проекты в сфере авиа- и судостроения и атомного машиностроения на условиях кредитов Сбербанка и ВТБ России», – сказал А.КЛЮЕВ.

Он подчеркнул, что международные рейтинговые агентства уже трижды в течение года повышали долгосрочные кредитные рейтинги Украины, а Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз роста ВВП Украины в текущем году. «Это означает, что международные инвесторы рассматривают Украину как страну, которая способна закрепить позитивные тенденции своего развития», – сказал первый вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, в июле т.г. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2011 году с 4% до 4,1%.

При этом ЕБРР сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2010 году на уровне 4%.

По оценкам ЕБРР, рост ВВП Украины в І квартале текущего года составил 4,9%, во ІІ квартале – 2,3%, в ІІІ квартале составит 2,9%, в IV квартале – 6%.

Напомним, в мае т.г. ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2010 и 2011 годах с 3% до 4%.

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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,8875/7,8930 грн./долл., цены на российскую валюту повысились до 0,2644/0,2647 грн./долл., котировки по евро-гривне тоже выросли – 10,4190/10,4290 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились до 1,3210/1,3212 долл./евро (вторник, 3 августа, – 1,3187/1,3189 долл./евро).

Во вторник, 3 августа, Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,8922 грн./долл.

ТЭК

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины», по оперативным данным, в январе-июле 2010 года увеличила транзит природного газа в страны Европы на 21%, или 9,679 млрд. куб. м, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, – до 55,783 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укртрансгаз».

В сообщении отмечается, что в июле т.г. компания сократила транзит природного газа в страны Европы на 23,8% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 6,494 млрд. куб. м.

Также в сообщении отмечено, что общая транспортировка газа по газотранспортной системе Украины в январе-июле т.г. увеличилась на 19,8% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 88,089 млрд. куб. м.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» сократила транзит природного газа в страны Европы на 20,4%, или 24,4 млрд. куб. м, по сравнению с 2008 годом – до 95,2 млрд. куб. м.

Справка УНИАН. ДК «Укртрансгаз» является оператором газотранспортной системы Украины. Компания эксплуатирует 36,6 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

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На сегодняшний день в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины накоплено 19,6 млрд. кубометров газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН.

«У нас в подземные хранилища закачано газа 19,6 млрд. кубометров», - сказал он.

При этом Е.БАКУЛИН отметил, что с апреля по октябрь Украина планирует закачать в ПХГ 13,4 млрд. кубометров газа, из которых 8,3 млрд. - импортный, 5,1 – отечественный.

По его словам, что остатки газа на апрель составляли 11,5 млрд. кубометров.

Кроме того, Е.БАКУЛИН сообщил, что с 15 апреля по 1 августа было закачано около 8 млрд. кубометров газа.

Как сообщал УНИАН, до начала нового отопительного сезона НАК «Нафтогаз Украины» планирует накопить в ПХГ около 27 млрд. куб. м газа.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Кабинет министров Украины принял за основу финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений ВАКУЛИН.

«Финплан принят за основу. Есть незначительные замечания, которые будут устранены до следующего заседания правительства», - сказал он.

Он также дал понять, что дефицит, закладываемый в проект финплана, будет меньше 10 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, 23 июня Ю. БОЙКО на заседании Кабинета министров заявил, что НАК «Нафтогаз Украины» планирует завершить текущий год с дефицитом не более 1% ВВП.

Ранее премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявлял, что дефицит «Нафтогаза» на конец текущего года составит 10 млрд. грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 13 европейских, японской и 7 иранских компаний.

Как передает радио «Свобода», по сообщению Министерства финансов США, они сотрудничали с властями Ирана и помогали им "обходить" международные санкции, введенные против этой страны в связи с ее ядерной программой.

Сообщается, что речь идет о банках, страховых и инвестиционных компаниях, а также предприятиях добывающей промышленности. Две компании, включенные в "черный список", зарегистрированы в Беларуси.

Сегодня же представитель Белого дома Роберт ГИББС фактически отверг предложение Тегерана о прямых переговорах Президентов Ирана и США по вопросу об иранской ядерной программе. По словам Р.ГИББСА, Барак ОБАМА всегда выступал за диалог с Ираном, однако при условии серьезности намерений. Предложение о переговорах, сделанное недавно иранским президентом Махмудом АХМАДИНЕЖАДОМ, в Белом доме серьезным не считают.

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Цена на нефть во вторник 3 августа выросла благодаря ослаблению американского доллара. Трейдеры ждут выхода данных о запасах черного золота в США, сообщает k2kapital.

Сентябрьские фьючерсы на поставку нефти марки WTI подорожали на 1,5% до $82,55 за баррель. Это самая высокая цена закрытия с 4 мая.

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Котировки фьючерсов на нефть во вторник продолжили рост, превысив отметку 82 доллара за баррель впервые с мая. При этом фьючерсы на нефть проигнорировали разочаровывающие экономические данные США, которые вызвали снижение цен на других рынках, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Росту цен на нефть также способствовало снижение доллара США, которое делает нефть, цены на которую исчисляются в долларах, более привлекательным активом для держателей других валют. Цены на нефть также выросли на фоне ожиданий, что запасы снизятся ввиду последствий тропического шторма в Мексиканском заливе в прошлом месяце.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки сентябрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 1,21 доллара, или на 1,5%, до 82,55 доллара за баррель, самого высокого уровня закрытия с 4 мая.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE выросли в цене на 1,86 доллара, или на 2,3%, до 82,68 доллара за баррель.

Рынок нефти проигнорировал данные по рынку жилья и производственному сектору США, которые указали на замедление экономики США, даже несмотря на то, что американские акции и цены на другие сырьевые товары, включая медь, упали после выхода этих данных во вторник утром.

Согласно данным Национальной ассоциации риелторов США (NAR), индекс подписанных договоров о продаже жилья на вторичном рынке в июне упал на 2,6% до 75,7, тогда как консенсус-прогноз предполагал, что индекс останется без изменений по сравнению с маем. Число подписанных договоров о продаже жилья в США в июне упало ввиду отмены правительственных субсидий на покупку жилья.

Между тем, объем новых производственных заказов в США в июне упал на 1,2%, тогда как прогнозировалось снижение на 0,5%. Эти данные предоставили еще один признак того, что экономика США, возможно, ослабевает.

Одним из факторов, на котором сфокусировался рынок, было ослабление доллара. Пара евро/доллар торговалась по 1,3229 против 1,3180 в понедельник.

Согласно среднему прогнозу аналитиков, запасы нефти на неделе 24-30 июля сократились на 1,6 млн. баррелей, запасы бензина – на 800 000 баррелей. Ожидается, что запасы дистиллятов, включая топочный мазут и дизельное топливо, выросли на 1,1 млн. баррелей. Данные будут опубликованы Министерством энергетики США сегодня.

Сентябрьские фьючерсы на бензин RBOB по итогам торгов выросли в цене на 2,5 цента, или на 1,2%, до 2,1935 доллара за галлон. Сентябрьские фьючерсы на топочный мазут выросли в цене на 4,62 цента, или на 2,2%, до 2,2000 доллара за галлон.

Соцполитика

Всеукраинский профсоюз "Народная солидарность" и Полтавская областная государственная администрация создадут комиссию для изучения ситуации, сложившейся на ОАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат» (Комсомольск, Полтавская обл.).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили в пресс-службе профсоюза «Народная солидарность».

По ее данным, 3 августа с бастующими работниками комбината встретился заместитель председателя Полтавской ОГА Борис ГАЛУШКО.

«По результатам встречи профсоюз «Народная солидарность» и областная государственная администрация договорились о формировании совместной комиссии для тщательного изучения вопроса о нормах труда, которые применяются в цехах, охваченных акцией», – отмечается в сообщении.

Вместе с тем, работники комбината отклонили идею о приостановке акции на время работы комиссии. По мнению профсоюза, это будет стимулировать комиссию к более активной и результативной работе.

Как сообщал УНИАН, работники карьера ОАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат» с 1 августа начали акцию протеста против сокращения ряда социальных и пенсионных льгот для работающих по так называемому первому списку вредности.

Акцию поддержали буровики, бульдозеристы, водители большегрузной техники, экскаваторщики.

По данным профсоюза, рабочие недовольны недавней аттестацией рабочих мест, в результате которой работников карьера, работающих по так называемому первому списку вредности, лишили льгот (ранний пенсионный возраст, надбавки, дополнительные 10 дней к отпуску). В профсоюзе отмечают, что предыдущая аттестация, которая проводилась на новой технике, сохранила за работниками право на льготы, а спустя 5 лет, после износа машин и углубления карьера, льготы хотят отменить.

Акция протеста представляет собой так называемую итальянскую забастовку, которая заключается в предельно строгом исполнении сотрудниками предприятия своих должностных обязанностей и правил существующих инструкций. В результате такого следования инструкциям, как правило, резко снижается производительность труда.

В свою очередь, руководство ГОКа считает безосновательными заявления рабочих об отмене льготного пенсионного обеспечения, сверхтяжелых условиях работы и ущемлении их прав.

Справка УНИАН. ОАО «Полтавский ГОК» – один из крупнейших в Украине производителей и экспортеров железорудных окатышей, применяемых в черной металлургии и производстве стали.

97,31% акций «Полтавского ГОКа» принадлежат фирме Ferrexpo AG (Швейцария). Ferrexpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG. Компания зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже в июне 2007 года под тикером FXPO.

Криминал

Сотрудники Управления СБУ в Херсонской области 3 августа задержали начальника Государственного предприятия “Скадовский морской торговый порт” (СМТП), который вымогал у местного предпринимателя взятку в размере 0,5 млн. грн.

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель пресс-группы УСБУ в области Владимир СЛЮСАРЕНКО, установлено, что должностное лицо вымогало эти деньги у директора коммерческой фирмы, которая занимается экскурсионными перевозками пассажиров на судах прибрежного плавания, за разрешение на такую деятельность на одном из маршрутов.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в служебном помещении порта во время получения им части взятки.

По материалам СБУ прокуратурой области в отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 368 (получение взятки в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины.

В отношении задержанного избрана мера пресечения - содержание под стражей. Следствие продолжается.

АПК

Вице-премьер-министр Украины по вопросам агропромышленного комплекса Виктор СЛАУТА заявляет, что правительство не применяло никаких ограничительных мер в отношении экспорта зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Кабмине.

«Ни одной бумаги по этим вопросам не существует ни в Кабмине, ни в Минтрансе, ни на таможне. Этого не нужно делать, потому что продукция на рынке есть», - сказал он.

В то же время В. СЛАУТА напомнил, что в последнее время качество сельхозпродукции, экспортируемой из Украины, неоднократно ставилось под сомнение.

В этой связи он напомнил скандалы с якобы наличием технических масел в растительном масле, экспортируемом из Украины, наличием диоксина в кукурузе, а также претензии импортеров из Саудовской Аравии и Египта к качеству украинского зерна.

В этой связи вице-премьер сообщил, что правительство поставило перед фитосанитарными и таможенными органами задачу более глубокой проверки качества экспортируемой продукции, а также адекватности ее таможенной стоимости.

«Мы поставили перед фитосанитарными и таможенными органами задачу принимать на импорт и экспорт все пошлины, а ведь есть бюджет Украины, и не занижать их. И качество, качество, качество», - сказал вице-премьер, добавив при этом, что, возможно, этим вызваны задержки экспортных судов в портах.

Однако В.СЛАУТА подчеркнул, что в настоящее время все зерновозы с экспортным зерном ушли в пункты назначения.

«Так что нет никаких проблем, а есть небольшой междусобойчик как раз между конкурирующими компаниями, работающими на экспортном поле», - сказал В.СЛАУТА.

Он также отметил, что правительство не намерено принимать никаких решений по поводу возможного ограничения экспорта зерна в текущем маркетинговом году.

Как сообщал УНИАН, общественные профессиональные организации в области аграрно-промышленного комплекса заявляют, что в Украине незаконно сдерживается экспорт зерна.

По словам генерального директора «Укрзернопрома АГРО» Евгения ЛЕНГА, несколько дней действовал запрет железной дороги на приемку пшеницы на отгрузку в порты. Железной дороге был отдан устный приказ, и два дня она принимала заявки на вагоны, но фактически вагоны не подавала. Кроме того, он считает незаконным, что таможне позволили брать зерно на экспертизу после начала загрузки партии на судно.

Украинская аграрная конфедерация, Аграрный союз Украины и Ассоциация фермеров и частных землевладельцев Украины отправили открытое обращение к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и премьер-министру Николаю АЗАРОВУ с просьбой наладить функционирование рынка зерна.

3 августа вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО заявил, что будет требовать, чтобы виновные в препятствовании экспорту зерна были наказаны.

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Цены на пшеницу на торговых площадках Европы отступили от 2-летних максимумов после заявления заместителя министра сельского хозяйства России Александра Беляева о том, что российский экспорт зерна будет стабильным, сообщает k2kapital.

«Страна имеет достаточно ресурсов для того, чтобы обеспечить все необходимые нужды»,— приводит "Прайм-тасс" слова Александра Беляева, сказанные в ходе международной конференции в Новосибирске.

После этого стоимость тонны пшеницы на крупнейшей в Евросоюзе Парижской зерновой бирже снизилась на 3,9% - до 199,7 евро.

По словам Беляева, объем урожая зерновых в текущем году в России составит 70–75 млн тонн. Россия намерена продолжать экспорт зерна, добавил замминистра, уточнив, что отечественные складские запасы составляют 21,5 млн тонн.

«Этого достаточно для того, чтобы удовлетворить внутренний спрос, а также продолжать экспорт», — цитирует агентство слова чиновника.

ЧС

В России за сутки возникло более 300 новых пожаров, спасено 260 населенных пунктов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщил начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ Владимир СТЕПАНОВ.

«За последние сутки на территории РФ возникло более 300 новых очагов пожаров», - сказал В.СТЕПАНОВ.

По его словам, наиболее сложная ситуация складывалась в Нижегородской области в пригороде населенного пункта Саров (в. городе Саров находится Федеральный ядерный центр - УНИАН). Группировка в данном районе усилена до 2 тыс. человек, к месту проведения работ выдвинуты дополнительные виды техники, активно отработала авиация, добавил он.

В.СТЕПАНОВ сообщил, что в данном населенном пункте обстановка стабилизирована, однако продолжается наращивание группировки сил и контроль за ситуацией.

По информации представителя МЧС, в целом по стране в тушении пожаров принимает участие более 160 тис. человек, а также 80 тис. единиц техники.

«Данная группировка позволяет эффективно работать по недопущению пожаров в населенных пунктах. За прошедшие сутки существовала угроза в 260 населенных пунктах. Вся эта угроза была устранена в результате активных и эффективных действий пожарных, спасателей. Ни один человек за сутки не погиб», - сказал он.

В тоже время обстановка остается сложной, прогноз погоды не благоприятный, и с учетом этого продолжается наращивание группировки сил в местах тушения пожаров, создаются резервы.

Он подчеркнул, что работы по тушению пожаров проходят круглосуточно и не останавливаются ни на минуту.