За сутки в Украине ликвидировано 34 лесных пожара

3 августа в лесах Украины было выявлено 34 лесных пожара. Все возгорания ликвидированы в течение 3 – 5 часов силами лесохозяйственных предприятий. В отдельных случаях при угрозе перерастания лесных пожаров до размеров «Чрезвычайной ситуации» к их тушению привлекались подразделения МНС.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госкомлесхоза Украины.

По предварительным подсчетам, общая площадь поврежденных территорий не превышает 12 га.

Больше всего пожаров выявлено и ликвидировано предприятиями Донецкого областного управления лесного и охотничьего хозяйства – 8. В Сумской области ликвидировано – 5 пожаров. В Днепропетровской, Запорожской и Черкасской – по четыре, причем запорожские лесоводы самостоятельно справились с тремя верховыми пожарами. В Харьковской и Киевской областях ликвидировано – по 3 пожара. В Луганской и Черниговской областях, а также в Крыму – лесной охраной ликвидировано по одному пожару.

Также силами предприятий Госкомлесхоза и МЧС локализовано 5 пожаров в лесах других пользователей, где пострадало 5,5 га лесов и прилегающих территорий.

В целом с начала года в лесах Госкомлесхоза произошло 1355 пожаров, огнем повреждено около 626 га лесных массивов, из которых 178 га уничтожено в результате наиболее опасных верховых пожаров.