Анонс на 5 августа

14 -30 -Ссостоится внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросу принятия мер противодействия возможным пожарам в связи со сложными погодными условиями.

Президент по результатам заседания СНБО планирует принять ряд организационных решений, призванных обеспечить локализацию возможных кризисных явлений в связи с угрозой возникновения пожаров из-за погодных условий, связанных с сильной жарой

10-00 – Состоится заседание НКРЭ

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10-00 - Состоится совместная пресс-конференция зам.начальника милиции общественной безопасности Управления МВД на Юго-Западной железной дороге Вадима Слободянюка и зам.начальника Юго-Западной железной дороги по пассажирскому хозяйству Александра Толкачева на тему: «Наличие в продаже железнодорожных билетов в курортных направлениях и состояние борьбы с перекупщиками железнодорожных билетов на железнодорожном комплексе станции Киев-Пассажирский». Участие в пресс-конференции также примут: первый зам.начальника Управления МВД на Юго-Западной железной дороге Алексей Лисогорский, начальник ОГСБЭП Александр Киселев (помещение Южного вокзала).

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12-00- Состоится брифинг заместителя председателя ГНА Украины Алексея Любченко на тему: „Условия и порядок выпуска, обращения, погашения ОВГЗ для возмещения сумм НДС: последние новости”. На брифинге также будет речь пойдет о результатах всенародного обсуждения проекта Налогового кодекса (пресс-центр ГНА Украины, Львовская пл., 8, 3-й этаж).

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15-00 - Пресс-конференция на тему: «Состояние противодействия таможенным правонарушениям в зоне деятельности Бориспольской таможни с освещением отдельных аспектов относительно характерных нарушений таможенного законодательства» (Бориспольская таможня). Телефон: 098 362 55 18.