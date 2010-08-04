ГЛАВНОЕ на 4 августа (вечер)

Финансы По результатам вчерашнего аукциона по размещению ОВГЗ в бюджет поступило 749,9 млн. грн. Сообщает сай Министерства финансов Украины.На аукционе были проданы бумаги со сроком погашения: 27 октября 2010 года – на 216,5 млн. грн. с уровнем доходности 7% годовых, 20 апреля 2011 года – 294,3 млн. грн. и 10% годовых, 21 марта 2012 года — на 84,997 млн. грн., 4 сентября 2013 года – 154,1 млн. грн. и 12% годовых.

Средства, полученные от продажи ОВГЗ со сроком погашения 4 сентября 2013 года, будут направлены в Стабилизационный фонд для финансирования мероприятий по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Инфляция в РФ в июле осталась на уровне 0,4% - Росстат

Темпы роста потребительских цен в России в июле 2010 года остались на уровне 0,4%, как и в июне, за первые семь месяцев инфляция составила 4,8%, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстат.

"В июле индекс потребительских цен составил 100,4%, за период с начала года - 104,8%", - говорится в сообщении статистической службы. Годом ранее инфляция в июле набрала 0,6%, за январь-июль - 8,1%. В текущем году власти рассчитывают на существенное замедление инфляционных процессов - согласно уточненным расчетам Минэкономразвития, рост потребительских цен не должен превысить 6-7%. В прошлом году инфляция составила 8,8%, а в 2008 году - 13,3%.

Налоговый кодекс

В августе в регионах Украины пройдут общественные обсуждения проекта Налогового кодекса

Об этом сегодня сообщилпервый заместитель министра финансов Украины Вадим КОПЫЛОВ.

В частности, с 3 по 20 августа будут проведены круглые столы по доработке и обсуждению документа. Также пройдут общественные обсуждения проекта в Харькове (6 августа), Киеве (10 августа), Львове (12 августа), Донецке (17 августа) и Симферополе (20 августа).

«Большинство представителей бизнеса смогут принять участие и высказать свои предложения. Мы должны предложить народу хорошую нормальную редакцию (проекта Налогового кодекса – УНИАН)…», - сказал В.КОПЫЛОВ.

Оппозиция начинает сбор подписей против Налогового кодекса Об этом сегодня сообщил министр финансов оппозиционного правительства Андрей СЕНЧЕНКО.

«Происходит просто манипуляция общественным мнением, шило на мыло меняют и рассказывают о том, что они проводят налоговую реформу, а на самом деле закручивают гайки и загоняют страну в экономический тупик. Именно поэтому партия «Батькивщина» как политическая сила объявляет сбор подписей граждан против принятия этого Налогового кодекс» - сказал А.СЕНЧЕНКО.

В целом, по его словам, принятие Налогового кодекса в последней редакции «открывает возможности для развязного, масштабного налогового террора в стране».

Также он считает, что ряд норм проекта НК позволяют создать новые «налоговые дыры».

Агро УКАБ снизила прогноз сбора ранних зерновых - до 42 млн. т Июльская жара негативно сказывается на качестве и объемах производства украинского зерна, поэтому украинские аграрии смогут собрать меньше урожая, чем ожидали.

Об этом сегодня сообщил журналистам директор Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Владимир ЛАПА. "Недавно мы прогнозировали, что Украина сможет собрать 43-43,5 млн. тонн зерна, однако жаркие погодные условия, которые держатся на территории Украины, негативно влияют на поздние зерновые культуры, - рассказал В.ЛАПА. - Поэтому объемы урожая не будут таким, как мы прогнозировали".

По его словам, сегодня следует ожидать, что Украина соберет около 42 млн. тонн зерна, а на экспорт пойдет 16-16,5 млн. тонн.

Директор УКАБ сообщил, что 90% ранних зерновых уже собраны. На полях остаются еще поздние зерновые культуры, среди которых кукуруза, на которую аграрии возлагали большие надежды, однако из-за сильной жары эти надежды частично не оправдаются.

Хлеб Украины” в І полугодии сократил убыток в 3,8 раза

ГАК «Хлеб Украины» в І полугодии 2010 года сократил чистый убыток в 3,8 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, до 3,372 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Сообщают также, что за январь-июнь т. г. чистый доход компании сократился в 1,5 раза по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, до 6,784 млн. грн., валовая прибыль уменьшилась также в 1,5 раза – до 6,784 млн. грн.

Строительство

«Киевгорстрой» в этом году увеличит ввод жилья на 25%

Акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» в 2010 году планирует увеличить ввод жилья на 25% - до 250 тыс. кв. м, а в 2011 году - на 20% - до 300 тыс. кв. м.

Об этом сегодня журналистам сообщил глава правления - президент ХК «Киевгорстрой» Василий МОЖАР.

«В этом году мы планируем выйти на показатель ввода жилья около 250 тыс. кв. м, то есть почти на 25% поднять планку ввода. В следующем году - выйти на ввод до 300 тыс. кв. м. В этом году мы стремимся возобновить или начать строительство с объемом квартир, которые будут направлены на инвестирование – это больше 1 тыс. квартир", - сказал он.

По данным В.МОЖАРА, в первом полугодии холдинг ввел 60 тыс. кв. м жилья, что в 1,6 раза больше аналогичного прошлогоднего показателя. «В прошлом году основной ввод был в четвертом квартале, поэтому такая диспропорция складывается», - пояснил он.

Президент компании сообщил, что на сегодняшний день в продаже "Киевгорстроя" находится 1 400 квартир, тогда как в лучшие времена эта цифра достигала 2 200 квартир.

"Объем продаж я бы охарактеризовал таким образом – в первом полугодии мы стабильно видим объем продаж, который дает возможность обеспечить поступления порядка 100 млн. грн. в месяц, а в прошлом месяце, несмотря на то, что он самый отпускной, нами было реализовано 170 объектов недвижимости. Основная часть – это квартиры, а также есть по нежилым помещениям и по паркингам", - сообщил он.

В.МОЖАР также отметил, что в ближайшее время "Киевгорстрой" планирует приступить к строительству ряда объектов в Киеве, в частности, четырех жилых домов, в которых часть квартир будет передана пострадавшим от аферы «Элита-Центр», двух домов по ул. Белицкая (всего в планах построить три дома), три дома на «Позняках-2».

По его данным, сегодня в работе "Киевгорстроя" порядка 30 жилых домов, тогда как с учетом нежилых объектов и паркингов эта цифра утроится.

ТВ. Интернет Сеть цифрового телерадиовещания построена уже в 11 областных центрах и Симферополе - Госадминистрация связи Об этом сообщила пресс-службе Госадминистрации связи со ссылкой на данные, озвученные на коллегии Госадминистрации связи.

При этом, как отмечается в сообщении, в трех из областных центров Украины уже ведется цифровое вещание.

В остальных регионах, по данным Госадминистрации связи, осуществлены организационно-технические мероприятия и проведено тестирование цифрового оборудования и каналов доставки пакета программ.

Криминал Должностные лица «Кингз Кепитал» обманули 3 тыс граждан на 100 млн. грн .

В ходе досудебного следствия установлено, что общие убытки, вызванные финансовыми махинациями руководителей ООО «Кингз Кепитал» и связанными с ним субъектами предпринимательской деятельности, составляют свыше 100 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины

Вследствие преступных действий обмануто свыше 3 тыс. граждан, проживающие практически во всех регионах Украины, которые по этому делу признаны потерпевшими.

В частности, как отметили в ДОС, установлено, что на протяжении 2006-2008 гг. служебные лица группы компаний «Кингз Кепитал» под видом высокой прибыльной инвестиционной деятельности, обещая сверхдоходы, привлекали вклады граждан Украины, вследствие чего последние были обмануты и остались и без вкладов, и без обещанных процентов (прибылей).

К уголовной ответственности привлекаются 6 человек, среди которых служебные лица данных предприятий и пастор Церкви «Посольство Божье» Сандей АДЕЛАДЖА, которым предъявлены соответствующие обвинения и избраны меры пресечений. На их имущество, ценности и вклады, с целью обеспечения заявленных гражданских исков, наложен арест.

На данный момент досудебное следствие продолжается, по результатам которого будет принято решение, предусмотренное действующим законодательством, в том числе будет решен вопрос о привлечении лиц к уголовной ответственности по а ст. 255 УК Украины (создание преступной организации).

В Украине проникновение Интернета по итогам І полугодия составляет почти 40%

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации связи.

«Количество уникальных пользователей сети Интернет составляет почти 40% от общей численности жителей Украины», – сказано в сообщении.

При этом уровень проникновения широкополосного доступа к сети Интернет за указанный период достиг 13,4% от общего количества семей в Украине.

Энергетика ТВЭЛ подал заявку на тендер по строительству на Украине топливного завода для АЭС Российское ОАО "ТВЭЛ" (один из мировых лидеров в производстве топлива для реакторов АЭС) в среду передало украинской стороне свои предложения для участия в конкурсе по организации на Украине производства ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000, сообщил РИА Новости официальный представитель топливной компании ТВЭЛ Иван Дыбов. "Предложения были переданы сегодня", - сказал он.

Ранее сообщалось, что министерство топлива и энергетики Украины продлило до 4 августа срок приема предложений участников конкурса по отбору технологии и партнера для организации в стране производства ядерного топлива. Это было сделано в связи с обращением американской компании Westinghouse Electric.

Межведомственная конкурсная комиссия по проведению отбора технологии создания на Украине предприятия по изготовлению ядерного топлива для реакторов ВВЭР-1000 18 июня утвердила порядок проведения конкурса, методику оценки предложений участников и тексты приглашений для участия в конкурсе компаниям "ТВЭЛ" и Westinghouse Electric Company.

Участникам конкурса 21 июня были предоставлены документы, необходимые для подготовки конкурсных предложений, срок подачи которого сначала был ограничен 21 июля 2010 года, но затем продлен.

РФ готова продать Украине 10% акций МЦ по обогащению урана - Путин

Москва. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сообщил на заседании комиссии по контролю за иностранными инвестициями в Москве.

«Все необходимые формальности с российской стороны выполнены. Мы готовы продать нашим украинским партнерам пакет в 10% акций», - сказал В.ПУТИН.

Он напомнил, что Украина пожелала присоединиться к деятельности центра несколько лет назад.

В.ПУТИН убежден, что такая кооперация позволит существенно повысить конкурентоспособность атомной энергетики Украины и создаст дополнительные условия для реализации совместных крупных проектов в сфере атомной энергетики.

В.ПУТИН напомнил, что задача центра состоит в том, чтобы обеспечивать неядерным странам стабильный доступ к топливу для атомных электростанций и одновременно надежно гарантировать соблюдение режима нераспространения ядерного оружия.

ЧП За сутки в Украине ликвидировано 34 лесных пожара – Госкомлесхоз 3 августа в лесах Украины было выявлено 34 лесных пожара. Все возгорания ликвидированы в течение 3 – 5 часов силами лесохозяйственных предприятий. В отдельных случаях при угрозе перерастания лесных пожаров до размеров «Чрезвычайной ситуации» к их тушению привлекались подразделения МНС.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госкомлесхоза Украины.

По предварительным подсчетам, общая площадь поврежденных территорий не превышает 12 га.

Больше всего пожаров выявлено и ликвидировано предприятиями Донецкого областного управления лесного и охотничьего хозяйства – 8. В Сумской области ликвидировано – 5 пожаров. В Днепропетровской, Запорожской и Черкасской – по четыре, причем запорожские лесоводы самостоятельно справились с тремя верховыми пожарами. В Харьковской и Киевской областях ликвидировано – по 3 пожара. В Луганской и Черниговской областях, а также в Крыму – лесной охраной ликвидировано по одному пожару.

Также силами предприятий Госкомлесхоза и МЧС локализовано 5 пожаров в лесах других пользователей, где пострадало 5,5 га лесов и прилегающих территорий.

Разлившийся мед заблокировал на 2 часа трассу Одесса-Киев

Мед, разлившийся в результате столкновения двух автомобилей в Одесской области, во вторник заблокировал участок трассы Одесса-Киев на целых два часа, пишет в среду одесская газета "Думская", ссылаясь на данные обладминистрации. "На трассе 2Одесса-Киев" столкнулись два автомобиля, которые двигались в одном направлении - "Форд"и "Ивеко". Одна из машин перевозила бочки с медом. В результате ДТП на трассу вылилось 800 килограммов меда. Для очистки проезжей части на место ДТП выехали подразделения МЧС. За несколько часов движение по трассе было восстановлено", - говорится в сообщении. Другие детали, в частности, происхождение злополучного меда, не уточняются.